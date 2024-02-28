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    Formula 1 araçlarıyla boy ölçüşen, dünyanın en hızlı kamera drone'u üretildi

    Birleşik Krallık'taki Silverstone Pisti'ni Formula 1 araçlarıyla aynı hızda katedebilen özel bir drone geliştirildi. 350 km/s hıza çıkabilen drone 6G kuvvete dayanabiliyor.
    Formula 1 araçlarıyla kapışan, dünyanın en hızlı drone'u üretildi Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık'taki Silverstone Pisti'ni Formula 1 araçlarıyla aynı hızda katedebilen özel bir drone geliştirildi. Dutch Drone Gods'tan bir grup geliştirici, son teknoloji ürünü bir drone geliştirmek için Red Bull'un İleri Teknolojiler şubesiyle el ele verdi. Ekip, yarış arabalarını videoya kaydedebilmek için en az onlar kadar hızlı bir drone üretmeyi amaçladı. Son teknoloji ürünü, hafif aerodinamik malzemeler ve bileşenler kullanarak drone'nun tasarımını bir yıl boyunca titizlikle geliştirdiler. 

    Görev, drone uzmanı Ralph Hogenbirk'in yönetimindeki bir ekibe verildi. Zorlu engellerin üstesinden gelen ekip, dönüş hızı, hızlanma ve yavaşlama açısından bir F1 aracıyla yarışabilecek bir drone yapmak için çalıştı. Drone'un tam güçte ve hızda 5,8 kilometrelik bir pist etrafından alev almadan uçabilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda bu kadar yüksek hızda drone'un kontrol edilebilmesi de gerekiyordu.

    Performans ve tasarımda sınırlar zorlandı

    Ekip ilk başta, ağırlıktan ziyade aerodinamiğe öncelik verdi. Aerodinamik verimliliği en üst düzeye çıkararak drone'un pil ömrünü büyük ölçüde artırabileceklerini düşündüler.  Ayrıca dayanıklılığı, mutlak maksimum hızın önüne koyarak hesaplanmış bir risk aldılar. Bu amaçla, pervaneler, bataryalar ve motorlar da dahil olmak üzere her parçayı tam kapasitesinin biraz altında çalışacak şekilde ayarladılar. Bunu yaparak, dronun sınırlarını aşmadan mümkün olduğunca verimli bir şekilde çalışmasını sağladılar.

    Drone projesinin geliştirme ekibi, hedeflerini gerçekleştirmek için son teknoloji ürünü parçaları bulurken işin kolayına kaçmadı. Motorlar ve elektronik parçalar yaygın bulunan, kullanıma hazır ürünlerden temin edilse de, en yeni, piyasaya sürülmemiş donanımları elde etmek için satıcılarla yakın işbirliği içinde çalıştılar. Bu nedenle, motorların artan devir sayısının yönetimi de dahil olmak üzere projenin zorlu spesifikasyonlarını yerine getirebildiler.

    Ancak ekibin dronun dış yapısını tasarlaması ve üretmesi asıl zorlu kısmı oluşturdu. Hafif ancak sağlam bir çerçeveyi titizlikle oluşturmak için hem prototipleme hem de son üretim için özel karbon CNC çalışması ve 3D baskı kullandılar.

    6G kuvvete dayanabiliyor

    Performans açısından muazzam değerlere sahip drone, 350 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Ve sadece 2 saniyede 100 km/s'ten 300 km/s hıza çıkabiliyor. Böylelikle Formula 1 araçlarının performansına ulaşabiliyor. Karbon, cam elyaf ve 3D polimer kompozit gövdeye sahip dron bu değerlere ulaşırken ortalama 2-3G ile maksimum 6G kuvvetlere dayanabiliyor. Bu tür bir çevikliğe ulaşmada ağırlık da büyük önem taşıyordu. Ekip, ağırlığı 1 kg'nin altında tutmayı başardı.

    Ekip, ileriye dönük olarak drone'un özellikle kamera teknolojisiyle ilgili yeteneklerini daha da geliştirmek istediğini belirtiyor. Şu anda 10 bit renk derinliğine sahip yüksek kaliteli 4k 60fps / 5k 30fps kamerayla donatılmış olsalar da, gelecekte canlı yayın yetenekleri entegre etmeyi planlıyorlar. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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