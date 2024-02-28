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    Formula 1, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta yayınlanacak

    Bein Media Group, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki 24 ülkede 2033 yılına kadar yayın haklarının sahibi oldu.
    Formula 1, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir Saran Medya'nın haklarını elinde bulundurduğu ve S Sport tarafından yayınlanan Formula 1'in yeni yayın haklarının Bein Media'ya geçtiği konuşuluyordu. Sonunda Bein Media Group tarafından resmi açıklama geldi.

    Bein Media Group, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ve ayrıca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki 24 ülkede 2033 yılına kadar yayın haklarının sahibi oldu.

    10 yıllık yeni anlaşma ile Türkiye (DIGITURK) ve MENA’da beIN'in amiral gemisi beIN SPORTS ve beIN'in OTT platformu TOD'a abone olanlar deneyimli isimlerin ayrıntılı analizleriyle antrenman turları, sıralama turları ve F1 Sprint ve Grand Prix’lerin her saniyesini canlı seyredebilecekler. Türkiye ve MENA'daki sporseverler tüm yarışları beIN SPORTS üzerinden de 4K / UHD kalitesinde izleyebilecekler. F2 ve F3 yarışları da canlı ve özel yayınlanacak.

    Anlaşma MENA bölgesi için özel bir içerik ortaklığını da içeriyor ve Formula 1 ile Bein ilk kez bölgedeki geniş ve tutkulu izleyici kitlesine özel olarak odaklanan içerikler oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu kapsamda Doha, Bein’in prodüksiyon imkanlarından güç alan özel bir bölgesel içerik üretim merkezi haline gelecek.

    Formula 1 2024 sezonu, 24 yarışlık rekor uzunlukta bir takvime sahip olacak ve sezon Orta Doğu’da başlayıp yine burada bitecek. 29 Şubat’ta Bahreyn’de başlayacak sezonun açılış yarışının ardından Mart ayında Suudi Arabistan, Kasım ayında Katar ve Aralık ayında da sezonun son yarışı olan Abu Dhabi takip edecek.

    Formula 1, 35 ülkede Bein tarafından yayınlanacak

    Bu uzun vadeli ortaklık, Bein’in 2025 sezonunun sonuna kadar on ülkede Formula 1’in özel yayıncısı olduğu Asya Pasifik bölgesinde Formula 1 ile mevcut ortaklığını bir adım öteye götürüyor. Yeni anlaşmayla Bein, dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1’in resmi yayıncısı haline geldi. Bein ve TOD’un geniş spor portföyüne güç katacak bu ortaklık, MENA’da FIFA Dünya Kupası, AFC ve ABD Açık dahil olmak üzere bir dizi uzun vadeli medya hakları ortaklığı anlaşmasının en yenisi olarak tanımlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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