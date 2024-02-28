Formula 1, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Uzun süredir Saran Medya'nın haklarını elinde bulundurduğu ve S Sport tarafından yayınlanan Formula 1'in yeni yayın haklarının Bein Media'ya geçtiği konuşuluyordu. Sonunda Bein Media Group tarafından resmi açıklama geldi.

Bein Media Group, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ve ayrıca MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki 24 ülkede 2033 yılına kadar yayın haklarının sahibi oldu.

10 yıllık yeni anlaşma ile Türkiye (DIGITURK) ve MENA’da beIN'in amiral gemisi beIN SPORTS ve beIN'in OTT platformu TOD'a abone olanlar deneyimli isimlerin ayrıntılı analizleriyle antrenman turları, sıralama turları ve F1 Sprint ve Grand Prix’lerin her saniyesini canlı seyredebilecekler. Türkiye ve MENA'daki sporseverler tüm yarışları beIN SPORTS üzerinden de 4K / UHD kalitesinde izleyebilecekler. F2 ve F3 yarışları da canlı ve özel yayınlanacak.

Anlaşma MENA bölgesi için özel bir içerik ortaklığını da içeriyor ve Formula 1 ile Bein ilk kez bölgedeki geniş ve tutkulu izleyici kitlesine özel olarak odaklanan içerikler oluşturmak için birlikte çalışacak. Bu kapsamda Doha, Bein’in prodüksiyon imkanlarından güç alan özel bir bölgesel içerik üretim merkezi haline gelecek.

Formula 1 2024 sezonu, 24 yarışlık rekor uzunlukta bir takvime sahip olacak ve sezon Orta Doğu’da başlayıp yine burada bitecek. 29 Şubat’ta Bahreyn’de başlayacak sezonun açılış yarışının ardından Mart ayında Suudi Arabistan, Kasım ayında Katar ve Aralık ayında da sezonun son yarışı olan Abu Dhabi takip edecek.

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Formula 1, 35 ülkede Bein tarafından yayınlanacak

Bu uzun vadeli ortaklık, Bein’in 2025 sezonunun sonuna kadar on ülkede Formula 1’in özel yayıncısı olduğu Asya Pasifik bölgesinde Formula 1 ile mevcut ortaklığını bir adım öteye götürüyor. Yeni anlaşmayla Bein, dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1’in resmi yayıncısı haline geldi. Bein ve TOD’un geniş spor portföyüne güç katacak bu ortaklık, MENA’da FIFA Dünya Kupası, AFC ve ABD Açık dahil olmak üzere bir dizi uzun vadeli medya hakları ortaklığı anlaşmasının en yenisi olarak tanımlanıyor.

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Formula 1, 10 yıl boyunca beIN Sports'ta yayınlanacak