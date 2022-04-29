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    Formula E, Gen3 araçlarını tanıttı: Daha güçlü, daha hafif

    Formula E'nin yeni elektrikli yarış aracı Gen3, cadde pistleri için özel olarak geliştirildi. Gen3, selefine göre daha güçlü ve daha hızlı olmasının yanı sıra 60kg daha hafif bir araç.
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    Formula E, Gen3 araçlarını tanıttı: Daha güçlü, daha hafif
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    Formula E, 2022/23 sezonunda pistlere çıkacak olan üçüncü nesil (Gen3) yarış aracını tanıttı. Yapılan açıklamada, Gen3'ün cadde pistlerinde yarışmak üzere özel olarak tasarlanan ve optimize edilen dünyanın ilk yarış aracı olduğu ifade edildi.

    Formula E'nin yeni Gen3 yarış aracı 322 km/s azami hıza çıkabiliyor. Bunun için de aracın arka aksında %95 civarında güç verimliliği sunan ve 350 kW (476 PS) güç üreten yeni bir elektrik motoru kullanılmış. Bunun yanı sıra Gen3, ön aksında da elektrik motoru bulunan ilk Formula E aracı olarak öne çıkıyor. Bu da aracın toplam geri kazanım yeteneğini 600 kW'a çıkarıyor. Ayrıca, yarış esnasında ekstra enerji gereksinimi için 600 kW ultra hızlı şarj yeteneği de listede.

    Gen3'ün çok daha güçlü olmasına rağmen Gen2'den 60 kg daha hafif (840 kg) olduğunu belirtelim. Bu da rejenerasyon gücünün iyileştirilmesi sayesinde daha küçük bataryalar kullanılmasıyla gerçekleşmiş. Ayrıca arkadaki hidrolik frenlerin yerini de rejeneratif frenler almış. Böylelikle, yarış esnasında kullanılan enerjinin %40'ından fazlasının rejeneratif frenlemeden elde edildiği ifade ediliyor. Bu da Gen3'ü en verimli formula yarış aracı haline getiriyor.

    Formula E, Gen3 araçlarını tanıttı: Daha güçlü, daha hafif
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    Şimdiye dek aerodinamik geliştirme programları motorsporlarında kademeli iyileştirme sağlamanın temelini oluştururken Gen3 ile birlikte yazılım mühendisliği de yenilik ve rekabet konusunda yeni bir savaş alanı olarak öne çıkacak. Performans iyileştirmeleri Gen3'teki gelişmiş işletim sistemine yazılım güncellemesi olarak aktarılacak.

    Performans dışında Formula E'nin yeni nesil aracında sürdürülebilirlik de ön plana çıkıyor. Örneğin bataryadaki pil hücreleri, kullanım ömürlerinin sonuna geldiğinde yeniden kullanılabilecek ve geri dönüştürülebilecek şekilde geliştirilmiş. Ayrıca aracın gövdesinde keten ve geri dönüştürülmüş karbon fiber kullanımı sayesinde karbon ayak izi %10'dan fazla düşürülmüş. Son olarak, Gen3'ün lastiklerinin %26'sının doğal kauçuk ve geri dönüştürülmüş liflerden oluştuğu ifade ediliyor.

    Formula E yarış araçları Gen3 vs Gen2
    - Gen1 Gen2 Gen3
    Uzunluk 5320mm 5160mm 5016.2mm
    Yükseklik 1050mm 1050mm 1023.4mm
    Genişlik 1780mm 1770mm 1700mm
    Aks mesafesi 3100mm 3100mm 2970.5mm
    Ağırlık(sürücü dahil) 920kg 900kg 840kg
    Maks güç 200 kW 250 kW 350 kW
    Maks geri kazanım(regeneration) 100 kW 250 kW 600 kW
    Azami hız 225km/s 280km/s 322km/s
    Güç aktarma Arka Arka Ön ve arka
    Lastikler Michelin Michelin Hankook

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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