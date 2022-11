En iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar: Her bilgisayarda oynayabilirsiniz

Oluşturduğumuz listeye elbette eklenebilecek çok sayıda oyun bulunuyor. Bu yüzden değerli okuyucularımızın da yorumlarda beğendikleri düşük sistemli pc oyunları paylaşımlarını bekliyoruz. Bununla birlikte listemizde geniş bir skaladan oyun türleri barındırmaya özen göstermeye çalıştık. Zira düşük sistem gereksinimli oyunlar pc için neredeyse her türde bulunuyor ve farklı zevklere hitap edebiliyor. Bu yüzden listemizi düşük sistemli online oyunlar gibi hikayeli veya fps türünde pek çok farklı örnekle besledik.

Oluşturduğumuz listenin sıralamasının rastgele olduğunu ve iyiden kötüye gibi bir sıralamada olmadığını da belirtelim. Dilerseniz sözü çok uzatmadan düşük gereksinimli oyunlar listemize geçelim ve neler var görelim.

7. To The Moon 🌙

Çok düşük sistem gereksinimli oyunlar kalitesiz olur algısını herhalde bu oyun yerle bir etmiş olabilir. En azından benim için öyleydi. Bir rol yapma macera oyunu olsa da To The Moon esasında bir roman anlatısı gibi. İnanılmaz bir hikayeyi 8-bit ile harmanlayan küçük bir ekibin yarattığı To The Moon’da Sigmund Agency of Life Generation isimli kuruluşun iki doktorunu kontrol ediyoruz. Bu şirketin amacı ölmek üzere olan insanların anılarına girerek son dileklerini zihinlerinde de olsa gerçekleştirmek. Bu sayede son nefeslerinde onları huzura kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizi derin bir hikayenin içine atan şey ise ölmek üzere olan Johnny Wyles’ın “Ay’a gitme” dileğini öğrenmemizle başlıyor. To The Moon muhtemelen sizi zaman zaman güldürecek, çoğu zaman hüzne boğacak ve oyunu bitirdiğinizde ise etkisinden bir süre çıkamayacağınız duygularla iç içe bırakacak.

To The Moon oynamak için buraya tıklayabilirsiniz.

To The Moon Sistem Gereksinimleri