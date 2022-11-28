En iyi düşük sistem gereksinimli oyunlar: Her bilgisayarda oynayabilirsiniz

Düşük sistem gereksinimli oyunlar tavsiyesi 📜

Oluşturduğumuz listeye elbette eklenebilecek çok sayıda oyun bulunuyor. Bu yüzden değerli okuyucularımızın da yorumlarda beğendikleri düşük sistemli pc oyunları paylaşımlarını bekliyoruz. Bununla birlikte listemizde geniş bir skaladan oyun türleri barındırmaya özen göstermeye çalıştık. Zira düşük sistem gereksinimli oyunlar pc için neredeyse her türde bulunuyor ve farklı zevklere hitap edebiliyor. Bu yüzden listemizi düşük sistemli online oyunlar gibi hikayeli veya fps türünde pek çok farklı örnekle besledik.

Oluşturduğumuz listenin sıralamasının rastgele olduğunu ve iyiden kötüye gibi bir sıralamada olmadığını da belirtelim. Dilerseniz sözü çok uzatmadan düşük gereksinimli oyunlar listemize geçelim ve neler var görelim.

1. Spec Ops: The Line 🔫 Spec Ops: The Line aslında çok fazla bilinmeye üçüncü şahıs nişancı türü bir oyun. Düşük sistem gereksinimli fps oyunları listesinde mutlaka olmasını düşündüğümüz Spec Ops: The Line, 2012 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Oyun post-apokaliptik Dubai’de geçiyor ve Delta Force ekibinin lideri Yüzbaşı Martin Walker karakteri yönetiliyor. Oyunu başarılı kılan şey ise şüphesiz ustalıkla işlenmiş olan hikayesi. Üstelik oyunda bir karar alma mekanizması da bulunuyor. Seçtiğiniz seçenekler oyunun sonunu etkiliyor. Eğer düşük sistemli fps oyunları arıyorsanız mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz. Spec Ops: The Line oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Spec Ops: The Line Sistem Gereksinimleri İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2Ghz / AMD Athlon 64 X2

RAM: 2 GB RAM

Depolama: 6 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT

2. Mount & Blade: Warband 🤺 Orta Çağ temalı bir MMORPG oyunları arasında yer alan Mount & Blade için getirilen genişleme paketi olan Mount & Blade: Warband, Türk firması TaleWorlds tarafından geliştirilmiş durumda. 2010 tarihinde çıkışını yapay oyun gelmiş geçmiş en iyi RYO'lardan biri olarak gösteriliyor. Düşük sistemli savaş oyunları arasında üst sırada bulunan Mount & Blade: Warband’da kendi hikayenizi yaratabilir ve Kalradya’ya hakim olabilirsiniz. Mount & Blade: Warband oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Mount & Blade: Warband Sistem Gereksinimleri İşlemci: Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD 2.5 GHz

RAM: 512MB RAM

Depolama: 100 MB

Ekran kartı: 64 MB RAM'li 3D ekran kartı

3. Hotline Miami 🗡️ 1989 Miami'de geçen shoot 'em up türündeki oyun, esas olarak, telesekreterine yerel Rus mafyasına karşı katliamlar yapması talimatını veren şifreli mesajlar alan, hayranları tarafından "Ceket" olarak adlandırılan, isimsiz bir sessiz kahramanın etrafında dönüyor. Anlatısı, teması, müziği ve oynanışıyla ilgili övgülerle büyük beğeni toplayan Hotline Miami, en düşük sistem gereksinimli pc oyunları arasında yer alıyor ve neredeyse tüm sistemlerde rahatlıkla oynanabiliyor. Hotline Miami oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Hotline Miami Sistem Gereksinimleri İşlemci: 1.2 GHz işlemci

RAM: 512 MB RAM

Depolama: 250 MB

Ekran kartı: 32 MB RAM'li 3D ekran kartı

4. Hollow Knight 🕹️ Düşük sistemli oyunlar pc sisteminiz güçsüz olsa da çalışıyor ancak bu alandaki çoğu oyun tatminkar bir hikaye sunamıyor. Hollow Knight ise öyle değil. Bütünüyle iyi tasarlanmış, harika bir hikaye ile bezenmiş bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Hollow Knight, Team Cherry tarafından 2017 yılında geliştirilip piyasaya sürüldü. Oyunda doğaüstü bir hastalık tarafından rahatsız edilen düşmüş bir krallık olan Hallownest'i keşfeden isimsiz bir böcek savaşçısı olan Knight'ı kontrol ediyoruz. Müziği, sanat tarzı, dünya inşası, atmosferi, dövüş mekaniği ve boss fightlarıyla öne çıkan Hollow Knight, düşük sistemli hikayeli oyunlar arasında rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor. Hollow Knight oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Hollow Knight Sistem Gereksinimleri İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200 veya dengi

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 9 GB

Ekran kartı: GeForce 9800GTX veya dengi

5. Limbo 🎮 Limbo, bağımsız stüdyo Playdead tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen yine platform türünde bir yapım. Limbo aslında bir ön hikayeye veya bir hikaye anlatımına sahip değil. Ama bu bir eksik değil zira bir şey anlatmadan da karşı tarafa birçok şey “anlatılabilir”. Limbo ise bunu harika bir şekilde yapıyor. Açıklandığı kadarıyla Limbo’da hikayeye katkıda bulunan tek bir durum var o da oyunda kaybolan kız kardeşimizi aramamız. Ama bölüm tasarımları ve oyunun film noir tarzı aslında bize imgesel olarak daha derin şeyleri anlatıyor, daha doğrusu hayal etmemize neden oluyor. Oyunda bir konuşma ve anlatım olmadığından oyuncunun hayal gücüne bırakılmış bir hikaye söz konusu. Her neyse, eğer düşük sistem gereksinimli hikayeli oyunlar arıyorsanız Limbo’ya mutlaka bir göz atmanızda fayda var. Limbo oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Limbo Sistem Gereksinimleri İşlemci: 2 GHz işlemci

RAM: 512 MB RAM

Depolama: 150 MB

Ekran kartı: Shader Model 3.0 ve DX9c destekli bir kart

6. Mafia 2 🕹️ Mafia 2’yi herhalde bilmeyen yoktur. Düşük sistemli en iyi oyunlar arasında yer alan bu yapıma yer vermesek sanırım büyük yanlış yapmış olurduk. 2010 yılında piyasaya giren, 1945-1951 yılları arasında geçen oyunda Sicilyalı savaş gazisi Vito Scaletta’yı kontrol ediyor ve şehrin suç dünyasına adım atıyoruz. Sahip olduğu hikayesi ve derin karakterleriyle eleştirmenlerden tam not alan Mafia 2’ye bir göz atmanızda fayda var. Mafia 2 oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Mafia 2 Sistem Gereksinimleri İşlemci: AMD Athlon 64 X2 veya dengi

RAM: 1.5 GB RAM

Depolama: 8 GB

Ekran kartı: GeForce 8600 / ATI HD2600 Pro

7. To The Moon 🌙 Çok düşük sistem gereksinimli oyunlar kalitesiz olur algısını herhalde bu oyun yerle bir etmiş olabilir. En azından benim için öyleydi. Bir rol yapma macera oyunu olsa da To The Moon esasında bir roman anlatısı gibi. İnanılmaz bir hikayeyi 8-bit ile harmanlayan küçük bir ekibin yarattığı To The Moon’da Sigmund Agency of Life Generation isimli kuruluşun iki doktorunu kontrol ediyoruz. Bu şirketin amacı ölmek üzere olan insanların anılarına girerek son dileklerini zihinlerinde de olsa gerçekleştirmek. Bu sayede son nefeslerinde onları huzura kavuşturmaya çalışıyoruz. Bizi derin bir hikayenin içine atan şey ise ölmek üzere olan Johnny Wyles’ın “Ay’a gitme” dileğini öğrenmemizle başlıyor. To The Moon muhtemelen sizi zaman zaman güldürecek, çoğu zaman hüzne boğacak ve oyunu bitirdiğinizde ise etkisinden bir süre çıkamayacağınız duygularla iç içe bırakacak. To The Moon oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. To The Moon Sistem Gereksinimleri İşlemci: Intel Pentium III 800 MHz veya dengi

RAM: 512 MB RAM

Depolama: 100 MB

Ekran kartı: GeForce FX 5200 veya ATI Radeon 9500

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8. This War Of Mine 🪖 This War Of Mine düşük sistemli hayatta kalma oyunları arasında bulunuyor ve bize farklı bir savaş oyunu deneyimi yaşatıyor. Muhtemelen bir sürü savaş oyunu oynamış ve nasıl bir şey oldukları hakkında bir fikriniz bulunuyordur. Ancak This War Of Mine olaya farklı bir açıdan bakıyor. Savaşın arkasında kalan sefaleti, savaşmayan sıradan sivilleri ve onların zorlu hayatta kalma sekanslarına odaklanıyor. Hayatta kalma mekanikleri açısından çok geniş bir tercih çeşitliliğiniz bulunuyor ve bu alanda aldığınız kararlar karakterinizi ve karakterin sonuna etkide bulunuyor. Gündüzleri sığındığınız döküntü evi geliştirmeye geceleri ise hayati öneme sahip malzemeleri toplamaya çıkıyorsunuz. Ve oyunu oynarken savaşın soğuk yüzünü hissediyorsunuz. This War Of Mine oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. This War Of Mine Sistem Gereksinimleri İşlemci: 2.4 GHz Dual Core

RAM: 2GB RAM

Depolama: 2 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya Radeon HD 5770

9. Euro Truck Simulator 2 🚛 Düşük sistemli simülasyon oyunları arasında Euro Truck Simulator 2 ön plana çıkıyor. 2012 yılında SCS Software tarafından geliştirilen ve yayınlanan ETS 2 aynı zamanda Steam düşük sistemli oyunlar arasında da yer alıyor. Oyunun adından da anlaşılacağı üzerine Avrupa’da tırımızla birlikte yüklerimizi taşıyor ve zamanında teslimat yapmaya çalışıyoruz. Para kazandıkça kendi tırlarımızı ve sürücülerimizi de alarak şirketimizi büyütmeye çabalıyoruz. Euro Truck Simulator 2 oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri İşlemci: 2.4 GHz Dual Core

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 12 GB

Ekran kartı: GeForce GTS 450 veya dengi

10. Outlast 😱 Düşük sistemli korku oyunları arıyorsanız Outlast sizin için güzel bir tercih olabilir. Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs hayatta kalma-korku oyunu olan Outlast’ta Miles Upshur adındaki gazeteciyi kontrol ediyoruz. Oyun, "Mount Massive Asylum" akıl hastanesine geçiyor ve buradaki gizemini sahip olduğumuz el kamerasıyla çözmeye çalışıyoruz. Outlast oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Outlast Sistem Gereksinimleri İşlemci: 2.2 GHz çift çekirdek

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx

Depolama: 5 GB

11. League of Legends 🧠 Düşük sistem gereksinimli online oyunlar arasında yer alan, Riot Games tarafından geliştirilen ve 2009’da yayınlanan League of Legends, MOBA türü strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Düşük sistemli online oyunlar tarafında LoL günümüzün en popüler oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Sihirdar Vadisi adındaki haritada 5v5 olarak mücadele ediyor ve takımlar diğer takımın Merkez’ini patlatmaya çalışıyor. 150’den fazla şampiyon (karakter) barındıran yapım e-spor alanında da boy göstermekte. Eğer düşük sistemli ücretsiz oyunlar arıyor ve bir de online olsun istiyorsanız League of Legends aradığınız yapım olabilir. League of Legends oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. League of Legends Sistem Gereksinimleri İşlemci: Core i3-530 veya A6-3650

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB GeForce 9600GT veya AMD HD 6570

Depolama: 16 GB

12. Valorant 🔫 Düşük sistem gereksinimli oyunlar online tarafta Valorant ile karşımıza çıkıyor. LoL gibi Valorant’da Riot Games tarafından geliştirilmiş ve 2020 yılında çıkışını yapmıştır. FPS türü taktik nişancı türündeki oyunda oyuncular, çeşitli ülke ve kültürlere göre tasarlanmış bir dizi ajan karakteri oynayabiliyor. Her ajan farklı yetenekler ve farklı mekanikler sunarak çok çeşitli strateji kurulmasını mümkün kılıyor. Valorant oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Valorant Sistem Gereksinimleri İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 veya dengi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000 veya Radeon R5 200

Depolama: 10 GB

13. Fallout 3 🕹️ Bethesda tarafından geliştirilen Fallout 3, kıyamet sonrası dünyayı konu eden, bilimkurgu ve açık dünya temelli bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 2008’de çıkan yapım Fallout 2'den otuz altı, ABD-Çin savaşı sebebiyle baş gösteren nükleer felaketten 200 yıl sonra 2277'de geçiyor. Oyun, karakterimizin babasının bulunduğumuz Vault 101 sığınağından kaçmasıyla başlıyor. Fallout 3 oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Fallout 3 Sistem Gereksinimleri İşlemci: 2.4 Ghz Intel Pentium 4 veya dengi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256MB Nvidia 6800 /ATI X850

Depolama: 7 GB

14. Fallout Shelter 🎰 Fallout Shelter, Bethesda Game Studios tarafından Behavior Interactive'in yardımıyla geliştirilen oynaması ücretsiz bir inşaat ve yönetim simülasyonu tarzında bir yapım. İlk olarak oyun iOS sonrasında Android ve ardından PC ve konsollarda çıkışını yaptı. Serinin ana oyunlarındaki Vault sığınağını inşa edip yönettiğimiz Fallout Shelter’da yiyecek, su ve enerji bizim temel olan ihtiyaçlarımız arasında yer alıyor. Sığınak geliştikçe nüfusu da artırmak mümkün. Düşük sistemli ücretsiz oyunlar arıyorsanız Fallout Shelter’a bir göz atmanızda fayda var. Fallout Shelter oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Fallout Shelter Sistem Gereksinimleri İşlemci: Intel Core 2 Quad veya dengi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTS 250 veya Radeon HD 6970

Depolama: 2 GB

15. Path of Exile 🏹 Path of Exile, Grinding Gear Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan oynaması ücretsiz bir aksiyon rol yapma türünde bir oyun. Hack and slash tarzı bir oynayış sunan Path of Exile pek çok oyuncu tarafından Diablo 2’nin ruhani devamı olarak nitelendiriliyor. Öte yandan oyundaki karakter tasarımları da son derece detaylı ve aynı zamanda bunlar korku temalı tasarımlarla da bütünleştirilmiş. Oyuna Wraeclast adasına sürgün edilmiş 7 karakterden biri seçerek başlıyor ve orada yeni yeteneklerimizi geliştirerek ve eşyalar elde ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun çıkış hikayesi sıradan gözükse de oluşturulan evrendeki ipuçlarında çok daha derin hikayelerle karşılaşabiliyorsunuz. Oyunun en güçlü olduğu kısım ise yetenek sistemi diyebilirim. Oyun oynaması kolay fakat öğrenmesi ve karakter gelişimi biraz zaman istiyor zira neredeyse 1350’den fazla pasif yetenek söz konusu. Path of Exile oynamak için buraya tıklayabilirsiniz. Path of Exile Sistem Gereksinimleri İşlemci: Dört çekirdekli 2.6GHz veya dengi

Bellek: 6/8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 650 Ti veya Radeon HD 7850

Depolama: 40 GB

Ve evet düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İçeriğimizde az sistem isteyen oyunlar ve onların kısa özetlerinden bahsettik. Bu listeyi yapma amacımız yukarıda da dediğimiz gibi sistemi güçsüz olan ve dolayısıyla oynamak için en düşük sistem gereksinimli oyunlar arayanlar için oluşturduk. Bunu yaparken olabildiğince geniş kategoriden oyunlar eklemeye özen gösterdik. Seçtiğimiz oyunların ister sistemi güçsüz isterse güçlü olsun, oyuncuları cezbedecek yapıda olmalarına ayrıca önem verdik. Ancak listemizde olmayı hak eden daha pek çok düşük sistemli oyunlar bulunduğunun da farkındayız. Bu konuda sizde yorumlar kısmında az sistem isteyen oyunlar hakkında beğendiğiniz yapımları bizlerle paylaşabilirsiniz. Düşük sistem gerektiren oyunlar oyunlarla yetinmek istemeyip her oyunu dilediği gibi oynamak isteyenler ise sistem tavsiyeleri sayfamızda yer alan modelleri inceleyebilir.