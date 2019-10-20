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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fossil Gen 5 güncellemesi, saatin iPhone ile arama yapabilen ilk Wear OS cihaz olmasını sağladı

    Şu sıralar piyasada yer alan en iyi Wear OS akıllı saat olarak adlandırılan Fossil Gen 5, yeni aldığı güncellemeyle birlikte iPhone'larla yapılamaz denileni yaptı: Saat üzerinden aramaları cevaplama.
    31 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Fossil Gen 5 güncellemesi, saatin iPhone ile arama yapabilen ilk Wear OS cihaz olmasını sağladı
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    Fossil’in en yeni modeli Gen 5 akıllı saat, Wear OS işletim sistemine sahip en iyi akıllı saat olarak anılıyor. Bu hafta saatin aldığı güncellemeyle birlikte cihaz iPhone ile biraz daha iyi çalışır hâle geldi. 

    Wear OS akıllı saatler, iPhone’lar ile uzun zamandır çalışabiliyordu fakat tüm Apple Watch olmayan saatler gibi bu modeller de çok sayıda özellikten yoksundu. Wear OS çalıştıran çok sayıda akıllı saat hoparlöre ve mikrofona sahip olsa da aramaları cevaplayamıyordu. 

    Arka planda çalışan bazı özel yazılımlar sayesinde Fossil, iPhone ile aramalar konusunda nasıl çalışacağını çözdü. 

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    Reddit üzerinden bazı kullanıcıların aktardığına göre güncelleme iOS’ta arama desteği sunmanın yanında Android ile aramalarda kaliteyi de arttırıyor. 



    https://9to5google.com/2019/10/18/fossil-gen-5-iphone-calls-update/ Yorum Yaz
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