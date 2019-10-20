Fossil Gen 5 güncellemesi, saatin iPhone ile arama yapabilen ilk Wear OS cihaz olmasını sağladı

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Fossil’in en yeni modeli Gen 5 akıllı saat, Wear OS işletim sistemine sahip en iyi akıllı saat olarak anılıyor. Bu hafta saatin aldığı güncellemeyle birlikte cihaz iPhone ile biraz daha iyi çalışır hâle geldi.

Wear OS akıllı saatler, iPhone’lar ile uzun zamandır çalışabiliyordu fakat tüm Apple Watch olmayan saatler gibi bu modeller de çok sayıda özellikten yoksundu. Wear OS çalıştıran çok sayıda akıllı saat hoparlöre ve mikrofona sahip olsa da aramaları cevaplayamıyordu.

Arka planda çalışan bazı özel yazılımlar sayesinde Fossil, iPhone ile aramalar konusunda nasıl çalışacağını çözdü.

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Reddit üzerinden bazı kullanıcıların aktardığına göre güncelleme iOS’ta arama desteği sunmanın yanında Android ile aramalarda kaliteyi de arttırıyor.

https://9to5google.com/2019/10/18/fossil-gen-5-iphone-calls-update/