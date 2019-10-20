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    HTC Exodus 1s tam Bitcoin düğümünü 250 dolardan ucuza çalıştırabiliyor

    HTC'nin blockchain modelinin devamı olarak sunulan Exodus 1s, tam düğüm olarak çalışabilmesi sayesinde bağımsız bir kripto para cüzdanına hatta bankaya dönüşebiliyor.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    HTC Exodus 1s tam Bitcoin düğümünü 250 dolardan ucuza çalıştırabiliyor
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    İlk olarak bu yılın başlarında cihazın reklamını yapan HTC, detayları da sonunda sundu. Uygun fiyatlı blockchain akıllı telefonu Exodus 1s, tam düğüm (full node) olarak çalışabilmesiyle dikkat çekiyor. Bunun anlamı, cihaz Bitcoin transfer işlemlerini merkez bir üçüncü partiye bağlanmadan, kendi başına onaylayabiliyor. Bu özellik sayesinde Bitcoin almak için bir alışveriş hizmetine para ödemeniz gerekmiyor. HTC’nin Exodus 1s modelini diğer akıllı telefonlardan ayırdığı özelliği, firmanın deyimiyle cebinizde merkezi olmayan bir banka çalıştırabilmeniz.

    Bitcoin madenciliği yapmak kadar olmasa da hâlâ ciddi bir yük olan tam düğüm çalıştırmak için HTC, cihazın WiFi ağına bağlı ve şarj aletine takılı olmasını tavsiye ediyor. Firma tam düğüm özelliğini önceki model Exodus 1’e de güncelleme yoluyla ulaştıracak.

    Exodus 1s, Bitcoin tutkunlarına ve yatırımcılarına Bitcoin ledger desteğini de sunuyor. Tüm ledger verilerini depolayabilen cihaz, bunu çalıştırabilmek için 400GB bir microSD karta ihtiyaç duyuyor. Ledger şimdilik 260GB yer kaplıyor ve büyüme oranı ise yılda 60GB. Alışveriş işlemlerini hiçbir ana cihaza bağlı olmadan doğrulamak için ise doğal olarak tüm ledger verilerine sahip olmanız gerekiyor.

    HTC Exodus 1s tam Bitcoin düğümünü 250 dolardan ucuza çalıştırabiliyor
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    Öncülü model gibi Exodus 1s de HTC’nin Zion cüzdan uygulamasını kullanıyor. Bu uygulama sayesinde cihaz çeşitli kripto para birimlerini depolayabiliyor, gönderebiliyor ve alabiliyor. 

    Kripto para birimleri desteği dışında cihazın özellikleri pek de göz doldurucu değil. Qualcomm Snapdragon 435 işlemcisi, artık üç yıldan daha eski olmasına rağmen cihazda yer alıyor. Bu işlemciye 4GB RAM ve 64GB dâhili depolama eşlik ediyor. Ekran 5,7 inç boyutunde 18:9 en boy oranıyla sunulsa da çözünürlük sadece 720p. Port seçimleri olarak 3,5mm kulaklık jakı ve maalesef microUSB yer alıyor. Arka tarafta bir adet 13MP kamera iş yaparken ön tarafta da aynı çözünürlükte bir selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, yine üzücü şekilde Android 8.1 Oreo yüklü olarak kutudan çıkacak.

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    Avrupa’da 219 Euro fiyat etiketine sahip olacak Exodus 1s, şimdilik Tayvan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de satılacak. HTC’nin açıklamasına göre ise yakın zamanda başka ülkeler de bu cihaza sahip olabilecek.



    https://www.htcexodus.com/ Yorum Yaz
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