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    Foxconn'un yeni elektrikli aracında entegre iPad ve iPhone'lar var

    iPhone gibi dünyanın en popüler elektronik cihazlarının üreticisi olan Foxconn, yeni otomobilini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Model D adı verilen %100 elektrikli MPV, Pininfarina tarafından tasarlandı
    Foxconn'un yeni elektrikli aracında iPad ve iPhone'lar var Tam Boyutta Gör
    Foxconn'un otomobille ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Bilmeyenler için Tayvanlı üreticinin 2020 yılında otomotiv dünyasına adım attığını belirtelim. Foxconn (%51) ve otomobil üreticisi Yulon (%49), Foxtron isimli bir şirket kurdu. İlk etapta Model B ve Model C isimli iki model tanıtan şirket şimdi de yeni modelini tanıttı.

    Adından da anlaşılabileceği üzere D segmentinde yer alan model 5.13 metre uzunluğa ve 1.99 metre genişliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 3.2 metre olarak açıklandı. Bu sayede iç mekanda 7 kişiye kadar çok geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Ayrıca, otomobilin genel tasarımı itibarıyla pek aerodinamik olmadığını düşünsek de ön kaput üzerindeki hava kanalı gibi çözümler sayesinde sadece 0.23 cd hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu görmekteyiz.

    Foxconn'un yeni elektrikli aracında iPad ve iPhone'lar var Tam Boyutta Gör
    Yeni Foxtron Model D'nin platformu ZF Chassis Modules tarafından geliştirildi. Foxconn geçtiğimiz yıl bu şirketin yarısını satın almıştı. Teknik tarafta 800V elektrik mimarisi, iki elektrik motoruyla 650 PS maksimum güç, 110 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya ve WLTP'ye göre 660 km'ye kadar menzil gibi dikkat çekici değerler görmekteyiz. Bunlara ek olarak Model D'de arka aks yönlendirme sistemi de görev yapıyor.

    Otomobilin iç mekanı oldukça sade fakat bir o kadar lüks şekilde tasarlanmış. Bağlantı özellikleriyle öne çıkan alanda 2+2+2 veya 2+3+2 oturma düzeni tercih edilebiliyor. Konsolda herhangi bir mekanik düğme bulunmuyor. En dikkat çekici bölüm ise ikinci sıradaki kaptan koltuklarda çünkü bu alandaki koltuk sırtlarında iPad, kol dayama alanlarında ise iPhone kullanılmış.

    Bu modeli doğrudan üretimde görmeyeceğiz çünkü şirketin iş modeli araç geliştirip diğer üreticilere lisanslamak üzerine. Dolayısıyla ilerleyen zamanda bu modeli tasarımında ufak değişiklikler yapılmış halde başka bir logo ile görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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