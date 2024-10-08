Foxconn'un yeni elektrikli aracında entegre iPad ve iPhone'lar var

Adından da anlaşılabileceği üzere D segmentinde yer alan model 5.13 metre uzunluğa ve 1.99 metre genişliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 3.2 metre olarak açıklandı. Bu sayede iç mekanda 7 kişiye kadar çok geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Ayrıca, otomobilin genel tasarımı itibarıyla pek aerodinamik olmadığını düşünsek de ön kaput üzerindeki hava kanalı gibi çözümler sayesinde sadece 0.23 cd hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu görmekteyiz.
Otomobilin iç mekanı oldukça sade fakat bir o kadar lüks şekilde tasarlanmış. Bağlantı özellikleriyle öne çıkan alanda 2+2+2 veya 2+3+2 oturma düzeni tercih edilebiliyor. Konsolda herhangi bir mekanik düğme bulunmuyor. En dikkat çekici bölüm ise ikinci sıradaki kaptan koltuklarda çünkü bu alandaki koltuk sırtlarında iPad, kol dayama alanlarında ise iPhone kullanılmış.
Bu modeli doğrudan üretimde görmeyeceğiz çünkü şirketin iş modeli araç geliştirip diğer üreticilere lisanslamak üzerine. Dolayısıyla ilerleyen zamanda bu modeli tasarımında ufak değişiklikler yapılmış halde başka bir logo ile görebiliriz.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.