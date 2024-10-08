Foxconn'un yeni elektrikli aracında entegre iPad ve iPhone'lar var

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Foxconn'un otomobille ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Bilmeyenler için Tayvanlı üreticinin 2020 yılında otomotiv dünyasına adım attığını belirtelim. Foxconn (%51) ve otomobil üreticisi Yulon (%49), Foxtron isimli bir şirket kurdu. İlk etapta Model B ve Model C isimli iki model tanıtan şirket şimdi de yeni modelini tanıttı.

Adından da anlaşılabileceği üzere D segmentinde yer alan model 5.13 metre uzunluğa ve 1.99 metre genişliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 3.2 metre olarak açıklandı. Bu sayede iç mekanda 7 kişiye kadar çok geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Ayrıca, otomobilin genel tasarımı itibarıyla pek aerodinamik olmadığını düşünsek de ön kaput üzerindeki hava kanalı gibi çözümler sayesinde sadece 0.23 cd hava sürtünme katsayısına sahip olduğunu görmekteyiz.

Tam Boyutta Gör Yeni Foxtron Model D'nin platformu ZF Chassis Modules tarafından geliştirildi. Foxconn geçtiğimiz yıl bu şirketin yarısını satın almıştı. Teknik tarafta 800V elektrik mimarisi, iki elektrik motoruyla 650 PS maksimum güç, 110 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya ve WLTP'ye göre 660 km'ye kadar menzil gibi dikkat çekici değerler görmekteyiz. Bunlara ek olarak Model D'de arka aks yönlendirme sistemi de görev yapıyor.

Stellantis ve Renault birleşme iddialarını yalanladı 5 sa. önce eklendi

Otomobilin iç mekanı oldukça sade fakat bir o kadar lüks şekilde tasarlanmış. Bağlantı özellikleriyle öne çıkan alanda 2+2+2 veya 2+3+2 oturma düzeni tercih edilebiliyor. Konsolda herhangi bir mekanik düğme bulunmuyor. En dikkat çekici bölüm ise ikinci sıradaki kaptan koltuklarda çünkü bu alandaki koltuk sırtlarında iPad, kol dayama alanlarında ise iPhone kullanılmış.

Bu modeli doğrudan üretimde görmeyeceğiz çünkü şirketin iş modeli araç geliştirip diğer üreticilere lisanslamak üzerine. Dolayısıyla ilerleyen zamanda bu modeli tasarımında ufak değişiklikler yapılmış halde başka bir logo ile görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Foxconn'un yeni elektrikli aracında iPad ve iPhone'lar var