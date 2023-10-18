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    Sürücüsüz otomobiller için “yapay zeka fabrikaları” kuruluyor

    Dünyanın en büyük fason elektronik üreticilerinden Foxconn ve teknoloji devi Nvidia, sürücüsüz otomobillerin gelişimini hızlandırmak için 'yapay zeka fabrikaları' kuracaklarını duyurdu.
    Sürücüsüz otomobiller için “yapay zeka fabrikaları” kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Nvidia ve dünyanın en büyük fason elektronik üreticilerinden Foxconn, sürücüsüz otomobillerin, otonom makinelerin ve endüstriyel robotların gelişimini hızlandırmak için gereken süper hesaplama gücünü sağlamayı vaat eden yeni bir veri merkezi sınıfı olan "AI fabrikaları" kurmak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

    Nvidia ve Foxconn'dan dev ortaklık

    Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang ve Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Young Liu, düzenlenen bir etkinlikte ortaklıklarını duyurdu. Yapay zeka fabrikası, büyük miktarda veriyi işlemek, rafine etmek ve bunları değerli yapay zeka modellerine dönüştürmek için inşa edilecek. Bu tesiste Nvidia’nın GPU bilgi işlem altyapısı kullanılacak.

    Etkinlikte sahneye çıkan Huang, projeleri kapsamında uçtan uca bir sistem inşa edeceklerini vurguladı. Nvidia, içindeki yolcularla etkileşime girmesini ve otonom sürüş yapmasını sağlayan bir yapay zeka beynine sahip gelişmiş elektrikli otomobillerin yanında bu otomobiller için yazılım geliştiren bir yapay zeka fabrikası kurmayı hedefliyor. Böylece her iki tarafta toplanan verilerin birbirini beslemesi sağlanacak. Veriler yapay zeka fabrikasına gidecek, yapay zeka fabrikası da yazılımı geliştirecek ve tüm yapay zeka filosunu güncelleyecek.

    Yapay zeka fabrikası ortaklığı, Nvidia ve Foxconn arasında otonom araç platformları geliştirmek üzere Ocak ayında duyurulan ortaklığa dayanıyor. İlgili anlaşma, Foxconn'un otomobil üreticileri için elektronik kontrol ünitelerinin (ECU) birincil tedarikçisi olmasını ve bu ünitelerin otonom sürüş işlevlerini destekleyen Nvidia'nın Drive Orin adlı süper bilgisayar yapay zeka platformuyla üretilmesini içeriyordu. Foxconn, 2025 yılında üretim başladıktan sonra Nvidia'nın yeni nesil yongası Drive Thor ile ECU üretmeyi de taahhüt etti.

    Tesla'ya rakip olacak

    Sürücüsüz otomobiller için “yapay zeka fabrikaları” kuruluyor
    Bu ortaklığın bir parçası olarak Foxconn, fason imalatçısı olduğu araçların Nvidia'nın Drive Hyperion 9 platformu ile üretileceğini ve bu platformun sadece Drive Thor'u değil, aynı zamanda otonom sürüş yetenekleri için gerekli olan kamera, radar, lidar gibi bir dizi sensörü de içereceğini söyledi.

    Foxconn ve Nvidia’nın ortaklığında ortaya çıkarılacak sistem esasında Tesla’nın Dojo süper bilgisayarına rakip olacak. Dojo, Tesla'nın gelişmiş sürücü destek sistemi olan "tam otonom sürüş" (FSD) yazılımını güçlendirmek, eğitmek ve geliştirmek için kullanılan sinir ağlarını eğitecek. Tesla, halihazırda Nvidia GPU tabanlı büyük bir süper bilgisayar kullanıyor, ancak Dojo, Tesla tarafından tasarlanan çipleri kullanacak. Öte yandan Foxconn-Nvidia AI fabrikaları Nvidia'nın GH200 Grace Hopper Superchip ve AI Enterprise yazılımına dayanacak. Bu arada kurulan ortaklık Foxconn'u bir üretim hizmeti şirketinden bir platform çözümleri şirketine dönüştürmede kritik rol oynayacak. Foxconn başlangıç için üç platform hedefliyor: Akıllı elektrikli araçlar, akıllı şehirler ve akıllı üretim.

    Yapay zeka konusundaki gelişmelere baktığımızda aslında geleceği tahayyül etmek çok da zor değil. Sensörlerden, kameralardan ve her şeyden veri girişi alan ve çıktı olarak zeka üreten "fabrikalar" önümüzde duruyor. Ve görünüşe göre gelecekte her sektörün, her şirketin bir yapay zeka fabrikası olacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/foxconn-nvidia-say-they-are-building-ai-factories-together-2023-10-18/ https://blogs.nvidia.com/blog/2023/10/17/foxconn-nvidia-electric-vehicle/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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