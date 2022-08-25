Fransa, elektrikli bisiklete geçen kişilere 4 bin euro'ya kadar destek veriyor

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Fransa, özellikle Paris başta olmak üzere şehir merkezlerini daha temiz hale getirmek için uyguladığı teşviklerde kesenin ağzını biraz daha açtı. Ülke yönetimi 'kirli' benzinli veya dizel aracını elektrikli veya normal bisikletle değiştirenlere 4 bin euro'ya kadar destek veriyor.

Söz konusu 4 bin euro'luk destek, şehir merkezlerindeki düşük emisyon bölgelerinde yaşayan dar gelirli kişilere verilecek. Teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin gelir seviyesi yükseldikçe verilen destek miktarı da azalıyor. Üstelik henüz arabasından vazgeçmek istemeyen ancak elektrikli bisiklet alacak olan kişiler için de 400 euro'ya varan destek söz konusu.

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Fransa, geçtiğimiz yıl başlayan ve alınan yeni kararla miktarı artırılan destek ile şehir merkezlerindeki bisiklet kullanıcılarını artırmak ve bu konuda başı çeken Hollanda, Almanya, Danimarka gibi ülkelerle yarışmak istiyor. Yapılan açıklamaya göre yönetim 2024 yılında vatandaşların yüzde 9'unun bisiklete geçiş yapmasını hedefliyor. Şu an için bu oran sadece yüzde 3. Hollanda'da ise bu oran yüzde 30 seviyelerine yakın.

Ülkede bisiklet kullanımını artırmak için sadece bireysel teşviklere bütçe ayrılmıyor. Hükümet, Paris şehrinin tamamını bisikletle gezilebilir hale getirmek için 250 milyon euro yatırım yapacaklarını duyurmuştu. Ayrıca şehrin belediye başkanı Anne Hidalgo da geçen yılki seçimlerde önümüzdeki beş yıl içerisinde güvenli bisiklet yollarına 130 kilometrelik eklenti yapacaklarının sözünü vermişti.

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Fransa'da elektrikli bisiklete geçen kişilere 4 bin euro destek