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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fransa’nın yeni nesil uçak gemisi de nükleer enerjiden güç alacak

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, envantere girecek yeni nesil uçak gemisinin de nükleer enerjiden güç alacağını duyurdu. Mevcut sancak gemisi Charles de Gaulle, 2038 yılında emekli olacak.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Fransa’nın yeni nesil uçak gemisi de nükleer enerjiden güç alacak
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    Dünya okyanuslarında hâlihazırda dolaşan ve sabit kanatlı uçakların iniş kalkış yaptığı 19 uçak gemisinden 12 tanesi nükleer enerjiden gücünü alıyor. ABD’nin envanterindeki 11 uçak gemisi ile Fransa’nın sahip olduğu tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle, denizleri nükleer enerji yardımıyla dolaşıyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının sancak gemisi olan ve 2001 yılında ilk görevine çıkan Charles de Gaulle’ün halefiyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Fransa merkezli bir nükleer reaktör şirketini ziyareti esnasında konuşan Macron, ülkenin stratejik otonomisini korumak adına yeni nesil uçak gemisinin de nükleer enerjiyle çalışacağını belirtti.

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    Charles de Gaulle’ün 2038 yılında emekliye ayrılmasına yönelik planları aslında 2018 yılına dayanan Fransa Donanması, Macron’un sözleriyle yeni nesil uçak gemisinde de nükleer enerji kullanılacağını teyit etmiş oldu. Söz konusu planların hayata geçirilmesi halinde ülkenin 10. uçak gemisi olan Charles de Gaulle yerini, Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) veya gelecek nesil uçak gemisine bırakacak.

    Fransa’nın yeni nesil uçak gemisi de nükleer enerjiden güç alacak
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    En az 10 yıl süresince yakıt ikmali ihtiyacı bulunmyan nükleer uçak gemileri geleneğini devam ettirmek isteyen Fransa’nın yeni nesil deniz aracı, ülkenin Saint-Nazaire tersanelerinde inşa edilecek. Yeni geminin adı ise henüz belli değil.

    Elektromanyetik mancınık sistemi

    ABD envanterindeki uçak gemileri dışında sabit kanatlı uçakları fırlatmak için mancınık sistemini kullanan tek ülke olan Fransa, yeni nesil gemisinde bu sistemi elektromanyetik mancınık sitemleriyle değiştirecek. Bu sayede yeni nesil savaş uçakları haricinde dron ya da avcı bombardıman sınıfı hava araçları da bu sistemle gemiden kalkış yapabilecek.

    Tamamlandığında 75 bin ton ağırlığa sahip olacağı söylenen uçak gemisi, 300 metre uzunluğa erişecek ve maksimum sürati ise 27 knot (50km/s) olacak. İki bin personelin görev yapacağı uçak gemisinin kalbinde, 220-MW gücünde iki reaktör bulunacak ve bunlar 150MW elektrik üretecek.

    Tasarım aşamasına 2025 yılında geçilecek uçak gemisinin ilk deniz testlerinin 2036 yılında yapılması planlıyor. Maliyet konusunda bilgi verilmeyen gemi için 6 milyar ABD doları (47 milyar lira) gibi bir rakam telaffuz ediliyor.



    https://newatlas.com/military/macron-next-french-aircraft-carrier-nuclear-powered/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    neronidas (Veysel EJDER) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu gemiyi Türkiye yapsa, enerjisi nükleer olsaydı şimdi bu haber altında olumsuz yorumlardan geçilmezdi.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) neronidas
    daha neyden bahsettiginizin farkinda degilsiniz. bu boyutta bir nukleer gemiyi kendi imkanlarinla yapabilmek icin gercekden ileri teknolojiye ve guclu bir ekonomiye sahip olmak gerek. bunlara sahip oldugunda dunyanin sayili devletlerinden biri olmussun demektir. emin olun kimsenin bir sey demeye yuzu olmaz. ama sen daha uzerine ucak bile koyamadigin amfibi cikarma gemisini ucak gemisi diye pazarlayip algi yonetimi yapiyorsan insanlar hakli olarak elestirir, olumsuz konusur.
    daha neyden bahsettiginizin farkinda degilsiniz. bu boyutta bir nukleer gemiyi kendi imkanlarinla yapabilmek icin gercekden ileri teknolojiye ve guclu bir ekono...
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    Yanıtla +13
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) neronidas
    Fransa'da da her hafta ayaklanmalar çıkıyor. Çünkü insanların hakları yeniyor, eşitsizlik yapılıyor, ırkçılık yapılıyor. Yani nükleer enerjili yeni bir uçak gemisi yapacaklar diye Macron çok doğru bir adam olmuyor. Diğer yandan Hindistan'da da bir ton teknoloji var, uzaya dahi çıkabiliyorlar. Ama gel gelelim ülkenin yarısı açlıktan, kıtlıktan hayvan gibi yaşamaya mahkum bırakılmış. Trenlerin tepesine kadar çıkıp öyle seyahat ediliyor. Trafik İstanbul'un 30 sene sonraki hali gibi. Amerika, sözde dünya lideri diyorlar, halkının yarıya yakını hiç memnun değil, petrol için, madenler için ortadoğunun katledildiğinin, teröristlerin desteklendiğinin farkında. Üst düzey, sağlık eğitim var ama her yerde değil ve çok parası olana.

    O yüzden sadece askeri alandaki gelişmeler bir hükümetin iyi olduğunun kanıtı değil. Tabi ki o da önemli, gurur duyulur. Ama bir arkadaşın da dediği gibi uçak gemimiz göklerde :) deniyor, bakıyorsun ama tam uçak gemisi değil deniyor. Hızlı trenimiz yollarda afişleri, hızlı tren hizmete girip alt tarafı 130km hızlara çıkıp, raydan çıkıp 40 kişinin ölümüne sebep olmasına rağmen hala her yeri kaplıyordu. Yani 40 kişinin katiliyiz der gibi dalga geçildi. İnsanlar bu haksızlıkları, absürdlükleri tabi ki eleştirir. Adalet, din, iman deniyor. Melih gökçeğin günahları batıdan doğuya Türkiye'nin 1600km'lik boyunu aşar gider. Hakkında bir ton dava açıldı. Milyarlar cukka oldu. Bu adam akp'li değil miydi? Kabul et bari, hemen cezasını ver ki sen de onlar gibi görünme, ama yok kaç senedir ceza falan yok.

    Dünyada her konuda iyiye yakın yaşanabilir 3-4 iskandinav ülkesi var ancak, eğitimin, sağlığın, paranın, güvenliğin en üst düzeyde olduğu. Onun dışında maalesef hepsi henüz tırt.
    Fransa'da da her hafta ayaklanmalar çıkıyor. Çünkü insanların hakları yeniyor, eşitsizlik yapılıyor, ırkçılık yapılıyor. Yani nükleer enerjili yeni bir uçak gem...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    mysndgn 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=FMJXuGklDRo
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    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    biz yapsak nükleer zararlı abd avrudan ambargo yerdik dolar evro fırlardı kılıçdar oğlu konuşurdu senin ne işin var nüklerle kürek neyine yetmiyor
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    makine26 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Laikliğin vatanı fransada tersane isimleri aziz bilmem ne diye verilmiş. Bizde bu şeklide isim verilse kıyamet koparırlar.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bizde de hala kaçak elektrik kullanıyorlar...
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir şeyi merak ediyorum bu uçak gemilerinin savunması nedir? Bu gemiyi aynı anda saldıran 10 adet bayraktar'dan koruyacak sistem mevcutmudur? Bilen varsa yazarsa çok makbule geçer..
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    me.ke (mehmet koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Uçak gemileri tek başına hareket etmiyorlar, onlara eşlik eden çok sayıda korvet gemileri ve denizaltılar var ve savunma işini de bu eşlik eden gemiler üstleniyor.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Cem300
    10 adet yetermi bilmiyorum ama TB2 ler için şuan yer yüzünde %100 etkili bir savunma sistemi yok.
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    Babatehlikeli (Hakan Soykan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Getirin bize 6 milyar tl ye yapıp verelim.
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    Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    birde ülke elektrik şebekesi ile uçak gemisi bambaşka bir olay. uçak gemisinin pek alternatifi yok. yani karada bir nükleer tesis kurmak ile uçak gemisini nükleer reaktörle beslemeyi karşılaştırmak saçma olur.
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    surekli gelisen, menzilleri ve kapasiteleri artan anti gemi fuzeleri, gelisen uydu ve gozlem takip sistemleri gitgide ucakgemilerini daha anlamsiz kiliyor. artan anti fuze kapasitesi gitgide ucak gemilerini kiyidan daha acikda durmaya. cok daha pahali savunma sistemleriyle korunmaya zorluyor, buda her nesilde daha uzun menzilli ucaklarin gelistirilme ihtiyacini yaratiyor, bir noktadan sonra menzilleri artan ucaklari yakin ustlerden kullanmak, yapimi ve isletmesi milyarlarca dolara mal olan ucak gemilerini fiyatlari sorgulanan bir secenek haline getirecek. rusya ve cin su asamada hypersonik anti ucak fuzleri gelistiriyor. o kadar buyuk bir hizla hedefine gelecekki hic bir savunma sisteminin durdurmasi mumkun olmayacak, o kadar buyuk bir kinetik enerji ile vuracak ki bi savas basligina bile ihtiyac olmayacak, kinetik enerjisiyle gemiyi dunyaya dusen meteor gibi dagitip parcalayacak.

    ucak gemilerinin muhtemel kaderi 2inci dunya savasindaki zirhli savas gemileri gibi olacak. 2inci dunya savasi oncesi butun endustriyel uluslar en buyuk zirhli gemiyi yapma yarisindaydilar. bugun ucak gemisi yapmak gibi bir guc ve prestij meselesiydi. ama 2inci dunya savasinda hepsi ucak gemileri ve denizaltilarin karsisinda darma duman oldular, hic bir varlik gosteremediler. her yeni gelen teknoloji eski kusakdaki efsaneleri aci sekilde sonlandiriyor. bu is boyle.
    Yanıtla +2
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    neronidas (Veysel EJDER) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu gemiyi Türkiye yapsa, enerjisi nükleer olsaydı şimdi bu haber altında olumsuz yorumlardan geçilmezdi.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    darkaura 1 hf. ( Mesaj Silindi ) neronidas
    daha neyden bahsettiginizin farkinda degilsiniz. bu boyutta bir nukleer gemiyi kendi imkanlarinla yapabilmek icin gercekden ileri teknolojiye ve guclu bir ekonomiye sahip olmak gerek. bunlara sahip oldugunda dunyanin sayili devletlerinden biri olmussun demektir. emin olun kimsenin bir sey demeye yuzu olmaz. ama sen daha uzerine ucak bile koyamadigin amfibi cikarma gemisini ucak gemisi diye pazarlayip algi yonetimi yapiyorsan insanlar hakli olarak elestirir, olumsuz konusur.
    Yanıtla +13
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) neronidas
    Fransa'da da her hafta ayaklanmalar çıkıyor. Çünkü insanların hakları yeniyor, eşitsizlik yapılıyor, ırkçılık yapılıyor. Yani nükleer enerjili yeni bir uçak gemisi yapacaklar diye Macron çok doğru bir adam olmuyor. Diğer yandan Hindistan'da da bir ton teknoloji var, uzaya dahi çıkabiliyorlar. Ama gel gelelim ülkenin yarısı açlıktan, kıtlıktan hayvan gibi yaşamaya mahkum bırakılmış. Trenlerin tepesine kadar çıkıp öyle seyahat ediliyor. Trafik İstanbul'un 30 sene sonraki hali gibi. Amerika, sözde dünya lideri diyorlar, halkının yarıya yakını hiç memnun değil, petrol için, madenler için ortadoğunun katledildiğinin, teröristlerin desteklendiğinin farkında. Üst düzey, sağlık eğitim var ama her yerde değil ve çok parası olana.

    O yüzden sadece askeri alandaki gelişmeler bir hükümetin iyi olduğunun kanıtı değil. Tabi ki o da önemli, gurur duyulur. Ama bir arkadaşın da dediği gibi uçak gemimiz göklerde :) deniyor, bakıyorsun ama tam uçak gemisi değil deniyor. Hızlı trenimiz yollarda afişleri, hızlı tren hizmete girip alt tarafı 130km hızlara çıkıp, raydan çıkıp 40 kişinin ölümüne sebep olmasına rağmen hala her yeri kaplıyordu. Yani 40 kişinin katiliyiz der gibi dalga geçildi. İnsanlar bu haksızlıkları, absürdlükleri tabi ki eleştirir. Adalet, din, iman deniyor. Melih gökçeğin günahları batıdan doğuya Türkiye'nin 1600km'lik boyunu aşar gider. Hakkında bir ton dava açıldı. Milyarlar cukka oldu. Bu adam akp'li değil miydi? Kabul et bari, hemen cezasını ver ki sen de onlar gibi görünme, ama yok kaç senedir ceza falan yok.

    Dünyada her konuda iyiye yakın yaşanabilir 3-4 iskandinav ülkesi var ancak, eğitimin, sağlığın, paranın, güvenliğin en üst düzeyde olduğu. Onun dışında maalesef hepsi henüz tırt.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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