Fransa’nın yeni nesil uçak gemisi de nükleer enerjiden güç alacak

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Dünya okyanuslarında hâlihazırda dolaşan ve sabit kanatlı uçakların iniş kalkış yaptığı 19 uçak gemisinden 12 tanesi nükleer enerjiden gücünü alıyor. ABD’nin envanterindeki 11 uçak gemisi ile Fransa’nın sahip olduğu tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle, denizleri nükleer enerji yardımıyla dolaşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının sancak gemisi olan ve 2001 yılında ilk görevine çıkan Charles de Gaulle’ün halefiyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Fransa merkezli bir nükleer reaktör şirketini ziyareti esnasında konuşan Macron, ülkenin stratejik otonomisini korumak adına yeni nesil uçak gemisinin de nükleer enerjiyle çalışacağını belirtti.

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Charles de Gaulle’ün 2038 yılında emekliye ayrılmasına yönelik planları aslında 2018 yılına dayanan Fransa Donanması, Macron’un sözleriyle yeni nesil uçak gemisinde de nükleer enerji kullanılacağını teyit etmiş oldu. Söz konusu planların hayata geçirilmesi halinde ülkenin 10. uçak gemisi olan Charles de Gaulle yerini, Porte Avion Nouvelle Generation (PANG) veya gelecek nesil uçak gemisine bırakacak.

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En az 10 yıl süresince yakıt ikmali ihtiyacı bulunmyan nükleer uçak gemileri geleneğini devam ettirmek isteyen Fransa’nın yeni nesil deniz aracı, ülkenin Saint-Nazaire tersanelerinde inşa edilecek. Yeni geminin adı ise henüz belli değil.

Elektromanyetik mancınık sistemi

ABD envanterindeki uçak gemileri dışında sabit kanatlı uçakları fırlatmak için mancınık sistemini kullanan tek ülke olan Fransa, yeni nesil gemisinde bu sistemi elektromanyetik mancınık sitemleriyle değiştirecek. Bu sayede yeni nesil savaş uçakları haricinde dron ya da avcı bombardıman sınıfı hava araçları da bu sistemle gemiden kalkış yapabilecek.

Tamamlandığında 75 bin ton ağırlığa sahip olacağı söylenen uçak gemisi, 300 metre uzunluğa erişecek ve maksimum sürati ise 27 knot (50km/s) olacak. İki bin personelin görev yapacağı uçak gemisinin kalbinde, 220-MW gücünde iki reaktör bulunacak ve bunlar 150MW elektrik üretecek.

Tasarım aşamasına 2025 yılında geçilecek uçak gemisinin ilk deniz testlerinin 2036 yılında yapılması planlıyor. Maliyet konusunda bilgi verilmeyen gemi için 6 milyar ABD doları (47 milyar lira) gibi bir rakam telaffuz ediliyor.

https://newatlas.com/military/macron-next-french-aircraft-carrier-nuclear-powered/

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