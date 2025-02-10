ChatGPT’ye yeni rakip Fransa’dan geldi

Le Chat geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da paylaşılan Le Chat isimli üretken sohbet robotu, Fransız Mistral AI girişiminin imzasını taşıyor. Aslında daha önce kullanımda olan robot yeni bir bakış açısıyla elden geçirildi.
Le Chat alıştığımız basit bir ara yüz ile geliyor. İş ve özel yaşam için kullanıcısını tanıyan Le Chat, sonuçları da kullanıcısına göre optimize ediyor. Sorulara cevap vermek yanında planlama yapmak, dokümanları analiz etmek, işe yarar ipuçları üretmek gibi fonksiyonlara da sahip. Fransa’nın 100 milyar dolarlık yapay zekâ yatırımlarında önemli bir yer tutan Le Chat mobil uygulamaya da sahip.
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