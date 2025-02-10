ChatGPT’ye yeni rakip Fransa’dan geldi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda daha düşük maliyet iddiasıyla piyasaya çıkan Çinli DeepSeek üretken yapay zekâ motoru, kısa süreli olarak teknoloji piyasasını alt üst etse de, ardından gelen yasaklamalar ve inceleme yayınları ile önemini kaybetti. Şimdi ise yeni rakip Avrupa’dan geliyor.

Le Chat geliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da paylaşılan Le Chat isimli üretken sohbet robotu, Fransız Mistral AI girişiminin imzasını taşıyor. Aslında daha önce kullanımda olan robot yeni bir bakış açısıyla elden geçirildi.

Teknoloji devleri yapay zekaya 320 milyar dolar yatırım yapacak 10 sa. önce eklendi

Le Chat alıştığımız basit bir ara yüz ile geliyor. İş ve özel yaşam için kullanıcısını tanıyan Le Chat, sonuçları da kullanıcısına göre optimize ediyor. Sorulara cevap vermek yanında planlama yapmak, dokümanları analiz etmek, işe yarar ipuçları üretmek gibi fonksiyonlara da sahip. Fransa’nın 100 milyar dolarlık yapay zekâ yatırımlarında önemli bir yer tutan Le Chat mobil uygulamaya da sahip.

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