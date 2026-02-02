AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (2 Şubat 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zekâ dünyasında bu hafta dikkat çekici haberler üst üste geldi. Özellikle Google, bu hafta adından epey söz ettirdi. Buna paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Google, Project Genie ile haftaya damga vurdu

Yapay zekâ dünyasında bu haftanın en çok ses getiren gelişmesi, Google'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı Project Genie'yi kullanıcılara sunması oldu. İlk aşamada, aylık 250 dolar ödeyen Google AI Ultra abonelerine sunulan Genie 3, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak etkileşimli sanal ortamlar oluşturmasına, keşfetmesine ve yeniden düzenlemesine olanak tanıyor. Genie 3, klasik 3D sahneler üreten sistemlerden farklı olarak bir “world model” yani dünya modeli olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım, yalnızca bir ortamı görselleştirmek yerine kullanıcının hareketlerine ve etkileşimlerine bağlı olarak ortamın geleceğini gerçek zamanlı olarak üretebiliyor.

Genie 3'ü gören yatırımcılar yakında oyunların tamamen yapay zekâ ile üretileceğine inanmaya başlayınca, birçok oyun şirketinin hisseleri sert düşüş yaşadı. En yaygın oyun geliştirme araçlarından biri olan Unity Engine’in üreticisi Unity Technologies’in hisseleri bir günde %18,80 değer kaybetti. GTA Th, Red Dead Redemption, NBA 2K gibi serilerin arkasındaki Take-Two Interactive neredeyse %10 değer kaybederken, The Witcher ve Cyberpunk 2077’nin geliştiricisi CD Projekt RED'in hisseleri %8 düştü. Roblox ise daha sert bir düşüşle %13’ten fazla geriledi.

Anthropic CEO'su yaklaşan AI tehdidi konusunda uyardı

Tam Boyutta Gör Anthropic CEO’su Dario Amodei, yaklaşan yapay zekâ tehdidine odaklanan dikkat çekici bir makale kaleme aldı. “The Adolescence of Technology” (Teknolojinin Ergenliği) başlıklı metinde Amodei, insalığın çok yakın bir gelecekte “neredeyse akıl almaz” bir gücün kontrolünü eline alacağına dikkat çekerken, mevcut sosyal, politik ve teknolojik yapıların bu gücü sorumlu bir şekilde kullanabilecek olgunlukta olmayabileceğine dikkat çekti.

Amodei’ni vurguladığı bir diğer önemli risk, yapay zekânın kötü niyetli kişilerin elinde yıkıcı bir güç hâline gelme ihtimali. Anthropic CEO'su başta biyoterörizm olmak üzere pek çok tehdidin yapay zekânın gelişimi ile birlikte daha ciddi bir hâl alacağı konusunda uyardı. Amodei ayrıca gelişmiş yapay zekâların toplumsal kontrolü artıracağı ve otoriter yönetimleri daha da güçlendireceği konusunda da endişe duyduğunu dile getirdi. Amodei'ye göre tüm bunlar yaşanırken, yapay zekâyı kâr motivasyonuyla hareket eden şirketlerin insafına bırakmak felakete davetiye çıkarıyor.

Sadece yapay zekâların paylaşım yapabildiği bir sosyal ağ kuruldu: Moltbook

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında dikkat çeken deneysel bir proje daha hayata geçti. Moltbook adı verilen yeni sosyal platform, insanları değil yalnızca yapay zekâ ajanlarını bir araya getiriyor.Geliştiricilerin açıklamasına göre Moltbook, çalışma mantığı olarak Reddit'e benziyor. Platformda algoritmalar kendi başlarına içerik üretiyor, tartışmalara katılıyor ve birbirlerinin paylaşımlarına tepki veriyor. İnsan kullanıcılar ise bu etkileşimleri sadece izleyebiliyor. Proje, insan müdahalesi olmadan çalışan otonom yapay zekâ sistemlerinin birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini test etmeyi amaçlayan bir deney olarak konumlandırılıyor

Figure, devrimsel Helix 02’yi tanıttı: İnsansı robotlarda tam vücut otonomisi

Figure, insansı robotlara gelişmiş otonomi sunan Helix 02 modelini tanıttı. Sistem, yürüme ve nesne manipülasyonunu tek sinir ağı altında birleştirerek görevleri otonom olarak gerçekleştirebiliyor. Helix 02’nin merkezinde, robotun tüm vücudunu doğrudan kamera görüntülerinden ve sensör verilerinden yöneten tek bir birleşik sinir ağı bulunuyor. Bu yapı sayesinde robot, oda ölçeğinde uzun süreli görevleri herhangi bir insan müdahalesi olmadan yerine getirebiliyor.

Helix 02, Figure 03 platformuyla birlikte gelen yeni donanım yeteneklerini de aktif olarak kullanıyor. Görsel algı, dokunsal geri bildirim ve proprioseptif veriler, tek bir görsel-motor sinir ağı üzerinden robotun tüm eklemlerine bağlanıyor. Baş kamerasının yanı sıra avuç içi kameraları ve parmak uçlarına gömülü dokunsal sensörler, robotun çevresiyle çok daha zengin bir etkileşim kurmasını sağlıyor.

Oscar adayı yönetmen Darren Aronofsky, yapay zekâ ile yeni bir dizi hazırladı

Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan gibi başarılı filmlerin Oscar adayı yönetmeni olarak tanınan Darren Aronofsky, neredeyse tamamen yapay zekâ ile üretilmiş bir diziye imza attı. "On This Day… 1776" adını taşıyan dizi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na odaklanıyor ve ABD'nin kuruluş öyküsünü birkaç dakikalık kısa hikâyeler üzerinden ekranlara taşıyor.

Dizinin görsel tarafını neredeyse tamamen yapay zekâ araçlarıyla hazırlayan Aronofsky, seslendirme içinse gerçek oyuncularla çalışmış. Aronofsky ve stüdyosundaki diğer AI sanatçılarının, bu diziyi hazırlarken Google ile çalıştığı ve Google DeepMind'ın üretken yapay zekâsına başvurduğu belirtiliyor.

Chrome Otomatik Tarama özelliği, Gemini 3 ile web işlerini devralıyor

Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısına entegre ettiği ve Gemini 3 işlemcisiyle çalışan yeni otomatik tarama özelliğini ABD'de kullanıma sundu. Gemini 3 destekli bu yeni araç, masaüstü Chrome sürümünde çalışıyor ve çok adımlı web işlemlerini sizin yerinize yapabiliyor. Kullanıcı, doğal dilde yazılmış bir komut verdiğinde sistem bu isteği çok adımlı bir iş akışına dönüştürüyor. Bu süreç, bulut tabanlı bir yapay zekâ modeli tarafından yönetilse de işlemler doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşiyor. Görev başlatıldığında Chrome, kullanıcıyı görsel olarak bilgilendiren yeni bir sekme açıyor. Bu sekme, imleç ve parıltı simgeleriyle hangi adımın gerçekleştirildiğini açıkça gösteriyor.

Google, otomatik tarama özelliğinin randevu planlama, form doldurma, vergi belgelerinin toplanması, hizmet sağlayıcılardan fiyat teklifi alınması ve abonelik yönetimi gibi daha kurumsal kullanım alanlarında da değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Nvidia, 15 güne kadar hava durumu tahmini yapabilen AI modelini duyurdu

Nvidia, hava durumu tahmin süreçlerini kökten değiştirmeyi hedefleyen üç yeni açık kaynaklı yapay zeka modelini duyurdu. Bu haftanın başında tanıtılan modeller, daha doğru hava tahminlerinin çok daha kısa sürede ve düşük maliyetle üretilmesini amaçlıyor. Şirketin yeni AI tabanlı çözümleri, şiddetli fırtınaları haftalar öncesinden yüksek doğrulukla öngörebilecek kapasitede. Nvidia’nın tanıttığı yeni yapay zeka çözümleri, şirketin “Earth-2” adını verdiği iklim ve hava tahmini girişimi kapsamında sunuluyor.

Şirketin açıklamasına göre yapay zeka tabanlı bu sistemler, klasik yöntemlerle benzer hatta bazı durumlarda daha yüksek doğruluk seviyelerine ulaşabiliyor. Üstelik modeller eğitildikten sonra çok daha hızlı çalışıyor ve işletme maliyetleri belirgin şekilde düşüyor. Nvidia’nın öne çıkardığı modellerden Earth-2 Medium Range, 15 güne kadar hava tahmini yapabiliyor.

OpenAI, bilim insanlarını hedefleyen Prism’i tanıttı

OpenAI, bilimsel çalışmalar için geliştirdiği yeni yapay zeka destekli çalışma alanı Prism’i duyurdu. Salı günü tanıtılan Prism, ChatGPT hesabı olan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Web tabanlı bir uygulama olarak sunulan platform, bilimsel makalelerin yazımı ve düzenlenmesi için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kelime işlemci ve araştırma aracı niteliği taşıyor. Sistem, OpenAI’ın en güncel modellerinden GPT-5.2 ile derin entegrasyon içinde çalışıyor.

OpenAI yöneticileri, Prism’in kendi başına araştırma yapan otonom bir sistem olmadığının altını çiziyor. Platform, insan rehberliği olmadan bilimsel keşif üretmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine, araştırmacıların mevcut çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. OpenAI, Prism’i yazılım geliştirme dünyasında kullanılan Cursor ve Windsurf gibi yapay zeka destekli kodlama arayüzlerine benzetiyor.

Bu hafta iki yeni AI çipi duyuruldu: Azure Maia 200 ve Neurophos

Tam Boyutta Gör Microsoft, kendi bünyesinde geliştirdiği yapay zekâ hızlandırıcılarının en yenisi ve en güçlüsü olan Azure Maia 200’ü tanıttı. Sunucu tarafında özellikle yapay zeka çıkarım (inference) iş yükleri için tasarlanan Maia 200, Microsoft’un açıklamasına göre hem Amazon hem de Google gibi rakiplerinin özel çözümlerine kıyasla daha yüksek verimlilik ve performans sunmayı hedefliyor. 216 GB HBM3e belleğe sahip Maia 200, TSMC’nin 3 nanometre üretim süreci ile üretiliyor ve yaklaşık 140 milyar transistör barındırıyor.

Bill Gates tarafından desteklenen Neurophos ise silikon fotonik tabanlı yeni bir optik işlem birimi (OPU) geliştirdiğini duyurdu. Şirket, bu çipin özellikle FP4 ve INT4 hesaplama iş yüklerinde Nvidia’nın en yeni Vera Rubin NVL72 yapay zeka süper bilgisayarından yaklaşık 10 kat daha yüksek performans sunduğunu bildiriyor.Neurophos’un fark yarattığı nokta, optik hesaplamayı kullandığı matris boyutunda yatıyor. Çip üzerinde 1.000 x 1.000 boyutunda tek bir fotonik sensör yer alıyor. Bu yapı, günümüzde çoğu yapay zeka GPU’sunda kullanılan 256 x 256 matrislere kıyasla yaklaşık 15 kat daha büyük bir hesaplama alanı sunuyor. Daha büyük matris sayesinde aynı anda çok daha fazla çarpma ve toplama işlemi yapılabiliyor.

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zekâ Araçları

Çin çıkışlı LingBot-World, bu hafta çok konuşulan Google Genie 3 ile neredeyse aynı şeyleri yapabilen açık kaynak kodlu bir model olarak dikkat çekiyor.

"Nano Banana'nın video versiyonu" olarak tanımlanan Lucy 2.0, yazılı komutlarla doğrudan videolar üzerinde değişiklikler yapabiliyor.

MOVA, yazılı komutlardan yola çıkarak sesli videolar üretebiliyor.

Tencent'ın en yeni modeli HunyuanImage 3.0-Instruct, hem yeni görsel üretme hem de mevcut görseli düzenleme konusunda dikkat çekici sonuçlar veriyor.

MiniMax Music 2.5, kullanıcıların yapay zekâ ile farklı türlerde şarkılar hazırlamasına olanak sağlıyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Apple , AI odaklı Q.ai ’yi satın alarak tarihinin en büyük ikinci satın alımına imza attı. Şirketin sessiz iletişime odaklanan teknolojileri, Apple ekosistemi için yeni kullanım alanları vadediyor.

, AI odaklı ’yi satın alarak tarihinin en büyük ikinci satın alımına imza attı. Şirketin sessiz iletişime odaklanan teknolojileri, Apple ekosistemi için yeni kullanım alanları vadediyor. OpenAI, ChatGPT’te GPT-4o dahil birçok modeli önümüzdeki ay emekliye ayıracağını açıkladı.

dahil birçok modeli önümüzdeki ay emekliye ayıracağını açıkladı. Avrupa Birliği, Grok ’un rızaya dayanmayan cinsel deepfake içerikleri yayması nedeniyle Elon Musk’ın şirketi xAI hakkında soruşturma başlattı. Şirket, gelirinin yüzde 6’ya kadar para cezası alabilir.

’un rızaya dayanmayan cinsel deepfake içerikleri yayması nedeniyle Elon Musk’ın şirketi xAI hakkında soruşturma başlattı. Şirket, gelirinin yüzde 6’ya kadar para cezası alabilir. Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba, ByteDance ve Tencent , Nvidia'dan yeniden H200 yapay zekâ çipleri satın alabilmek için Çin yönetiminden özel izin aldı. 400 bine yakın H200 satın alınacak.

ve , Nvidia'dan yeniden H200 yapay zekâ çipleri satın alabilmek için Çin yönetiminden özel izin aldı. 400 bine yakın H200 satın alınacak. Alibaba'nın Qwen-3 modeli, yörüngede çalıştırılan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zekası oldu.

modeli, yörüngede çalıştırılan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zekası oldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hubble Uzay Teleskobu tarafından bugüne kadar derlenen görüntüleri yapay zekâya inceletti; Özel eğitilen sistem, 1300'den fazla kozmik anomali tespit etti.

tarafından bugüne kadar derlenen görüntüleri yapay zekâya inceletti; Özel eğitilen sistem, 1300'den fazla kozmik anomali tespit etti. ChatGPT’nin en yeni modeli GPT-5.2’nin, xAI'ın yapay zekâ ansiklopedisi Grokipedia ’yı kaynak olarak kullandığı ortaya çıktı.

’yı kaynak olarak kullandığı ortaya çıktı. NASA , Perseverance gezicisinin Mars’taki rotasını belirlemek için Claude yapay zekasını kullandı.

, Perseverance gezicisinin Mars’taki rotasını belirlemek için Claude yapay zekasını kullandı. Amazon’un OpenAI ’a 50 milyar dolara kadar yatırım için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. 100 milyar dolarlık yeni fon arayışı OpenAI’ın değerlemesini 830 milyar dolara taşıyabilir.

’a 50 milyar dolara kadar yatırım için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. 100 milyar dolarlık yeni fon arayışı OpenAI’ın değerlemesini 830 milyar dolara taşıyabilir. OpenAI, Google, Anthropic gibi şirketlerin yapay zekâ dünyasında kurduğu hakimiyete karşı yeni bir cephe açmak isteyen Mozilla , “isyancı bir ittifak” olarak nitelendirdiği bir girişim kurmak için 1.4 milyar dolar harcayağını açıkladı.

, “isyancı bir ittifak” olarak nitelendirdiği bir girişim kurmak için 1.4 milyar dolar harcayağını açıkladı. Nvidia, sorunlar yaşayan CoreWeave’e 2 milyar dolar yatırım yaparak şirketin 2030’a kadar 5 GW’tan fazla yapay zeka hesaplama kapasitesi kurma hedefini hızlandırmayı amaçlıyor.

