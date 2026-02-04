OpenAI, ajan tabanlı kodlama için bağımsız Codex uygulamasını yayınladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka destekli kodlama asistanı Codex için geliştirilen bağımsız masaüstü uygulamasını resmi olarak kullanıma açtı. Pazartesi günü duyurulan yeni uygulama, MacOS işletim sistemini kullanan tüm ChatGPT kullanıcılarının erişimine açıldı. OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Codex uygulaması, sade ve anlaşılır bir arayüzle tasarlandı. Uygulama, yazılım geliştiricilerin birden fazla yapay zeka ajanını aynı anda yönetebilmesini sağlayan bir “komuta merkezi” işlevi görüyor.

Codex’e olan ilgi hızla artıyor

Yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerindeki etkisi giderek artarken kod yazımında manuel işlerin büyük bölümü artık birden fazla yapay zeka ajanı ve alt ajanlar tarafından yürütülüyor. Uygulama içinde bu ajanlar, projelere göre ayrılmış bağımsız iş parçacıkları içinde çalışıyor. Geliştiriciler, her bir ajan tarafından yapılan değişiklikleri bu alanlar üzerinden inceleyebiliyor. Ayrıca ajanların paralel olarak çalışabildiği de belirtiliyor.

Yapay zeka tabanlı kodlama asistanlarına olan ilginin son bir yılda ciddi biçimde arttığına dikkat çeken OpenAI, Codex’in son bir ayda 1 milyondan fazla geliştirici tarafından kullanıldığını açıkladı. İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıtılan Codex, ekim ayında genel kullanıma açılmıştı. Yeni masaüstü uygulaması ise bu ekosistemin daha da genişlemesini amaçlıyor.

Windows’a sonradan gelecek

Normal şartlarda Codex erişimi, ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu abonelikleri kapsamında sunuluyor ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ek kredi satın alabiliyor. Ancak OpenAI, yeni uygulamanın lansmanıyla birlikte ücretsiz kullanıcılar ve Go aboneliği için de Codex erişimini sınırlı süreyle açtı.

Bu sayede MacOS işletim sistemini kullanan tüm ChatGPT kullanıcıları, uygulama dahil olmak üzere Codex’in tüm arayüzlerinden yararlanabiliyor. Bununla birlikte OpenAI, bir sonraki aşamada Codex uygulamasını Windows platformuna da getireceklerini açıkladı. Ancak bunun için herhangi bir tarih verilmedi.

