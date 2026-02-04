Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, ajan tabanlı kodlama için bağımsız Codex uygulamasını yayınladı

    OpenAI, yapay zeka destekli kodlama aracı Codex için Apple bilgisayarlara özel bağımsız uygulamasını duyurdu. Uygulama, tüm ChatGPT kullanıcılarına geçici olarak açıldı.

    OpenAI, ajan tabanlı kodlama için Codex uygulamasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka destekli kodlama asistanı Codex için geliştirilen bağımsız masaüstü uygulamasını resmi olarak kullanıma açtı. Pazartesi günü duyurulan yeni uygulama, MacOS işletim sistemini kullanan tüm ChatGPT kullanıcılarının erişimine açıldı. OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre Codex uygulaması, sade ve anlaşılır bir arayüzle tasarlandı. Uygulama, yazılım geliştiricilerin birden fazla yapay zeka ajanını aynı anda yönetebilmesini sağlayan bir “komuta merkezi” işlevi görüyor.

    Codex’e olan ilgi hızla artıyor

    Yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerindeki etkisi giderek artarken kod yazımında manuel işlerin büyük bölümü artık birden fazla yapay zeka ajanı ve alt ajanlar tarafından yürütülüyor. Uygulama içinde bu ajanlar, projelere göre ayrılmış bağımsız iş parçacıkları içinde çalışıyor. Geliştiriciler, her bir ajan tarafından yapılan değişiklikleri bu alanlar üzerinden inceleyebiliyor. Ayrıca ajanların paralel olarak çalışabildiği de belirtiliyor.

    Yapay zeka tabanlı kodlama asistanlarına olan ilginin son bir yılda ciddi biçimde arttığına dikkat çeken OpenAI, Codex’in son bir ayda 1 milyondan fazla geliştirici tarafından kullanıldığını açıkladı. İlk olarak geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıtılan Codex, ekim ayında genel kullanıma açılmıştı. Yeni masaüstü uygulaması ise bu ekosistemin daha da genişlemesini amaçlıyor.

    Windows’a sonradan gelecek

    Normal şartlarda Codex erişimi, ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu abonelikleri kapsamında sunuluyor ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre ek kredi satın alabiliyor. Ancak OpenAI, yeni uygulamanın lansmanıyla birlikte ücretsiz kullanıcılar ve Go aboneliği için de Codex erişimini sınırlı süreyle açtı.

    Bu sayede MacOS işletim sistemini kullanan tüm ChatGPT kullanıcıları, uygulama dahil olmak üzere Codex’in tüm arayüzlerinden yararlanabiliyor. Bununla birlikte OpenAI, bir sonraki aşamada Codex uygulamasını Windows platformuna da getireceklerini açıkladı. Ancak bunun için herhangi bir tarih verilmedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wd-40 zararları gta kurtlar vadisi klima mı daha çok yakar doğalgaz mı ankaradan sabiha gökçene nasıl gidilir citroen c4 otomatik vites nasıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum