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Kripto para piyasasındaki düşüş birçok şirketi derinden etkilemiş durumda. Özellikle son dönemde şirketlerin iflas bayraklarını çekmesinin yanında bazı şirketler de platformundaki para çekme işlemlerini durdurma kararı alıyor.

Son olarak çıkan habere göre; kripto para staking platformu Freeway, piyasalardaki mevcut durumu işaret ederek, para çekme işlemlerini durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, kripto ve forex piyasalarındaki oynaklık sebep gösterilerek para çekim işlemlerinin durdurulduğu açıklandı. Bu açıklamanın ardından Freeway’in kripto parası ciddi düşüş yaşadı.

Freeway’in sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamada platformdaki toplam kilitli varlığın 160 milyon dolar olduğunu söyledi. Platformun balinaları açıklamadan önceki fiyatları kullanarak 16.500 doların biraz üstünde para kaybı yaşadı.

FWT yüzde 80 düştü

Ayrıca son olarak belirtmek gerekirse Freeway (FWT) tokeni söz konusu açıklamadan sonra yaklaşık yüzde 80 oranında bir düşüş yaşadı. Freeway’ın (FWT) güncel durumuna bir göz atalım. Freeway (FWT) haberin yazımı esnasında 0,00166180 dolardan işlem görüyor.

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Freeway kripto para çekme işlemlerini durdurdu