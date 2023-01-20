FTX borsasından sürpriz: Yeniden açılabilir

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasının en büyük skandallarından birisine imza atarak batan FTX borsası hali hazırda kayyum heyetinin yönetimi altında müşterilerin kayıplarını hesaplamakla meşgul ancak önemli bir sürpriz yaşanabilir.

FTX yeniden mi açılacak?

FTX patronu John Ray yaptığı açıklamada global borsanın yeniden faaliyete başlayabilmesini araştırmak üzere bir görev ekibi kurduğunu belirtti. Ekibin araştırmaları sonrasında tüm seçenekler masaya yatırılacak. John Ray yatırımcıların çalışan bir şirket olarak FTX borsasına muhtemel bakış açısını da bilmek istiyor.

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Global çapta önemli bir şöhrete kavuşmuş olan FTX borsasının yeniden çalışması haliyle mağdur müşterilere yarayacak zira eski güven sağlanamasa bile yine de önemli bir ticaret hacmine ev sahipliği yapacaktır. Bu da gelir elde etmesi demek.

Hali hazırda 5.5 milyar dolar varlığı kurtaran kayyum heyeti bunun müşterilere nasıl iade edileceğini bulmaya çalışıyor. Bunun üzerine eklenecek faaliyet kazançları önemli bir mağduriyeti giderebilir.

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