Genesis, kripto ticaret hizmetlerini sonlandırdı

Digital Currency Group’un (DCG) bir yan kuruluşu olan kripto kredi şirketi Genesis, İngiliz Virgin Adaları birimi aracılığıyla kripto varlıklar için spot ve türev ticareti sunmayı bırakacak.
Genesis, FTX'in yaşadığı çöküşten en çok etkilenen şirketler arasında yer aldı. DCG'nin bir iştiraki olan şirket, Gemini borsasıyla yaşadığı kriz sebebiyle birçok kez gündeme geldi. Genesis, Gemini Earn programına dahil olan müşterilerin fonlarını geri ödeyemediği için Winklevoss kardeşlerin büyük tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.