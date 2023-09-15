Genesis, kripto ticaret hizmetlerini sonlandırdı

Tam Boyutta Gör Daha önce kripto spot alım satım hizmetlerini ticari nedenlerle kaldıracağını açıklayan Genesis, bu kez kripto ticaret hizmetlerinin sonlandırılacağını duyurdu. Genesis'ın GGCI aracılığıyla dijital varlık türev trade işlemlerini durdurması sürpriz bir gelişme olmadı. Şirket, kısa bir süre önce Genesis Global Trading'in over-the-counter platformunun faaliyetlerini 5 Eylül'de sonlandırdığını açıklamıştı.

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Digital Currency Group’un (DCG) bir yan kuruluşu olan kripto kredi şirketi Genesis, İngiliz Virgin Adaları birimi aracılığıyla kripto varlıklar için spot ve türev ticareti sunmayı bırakacak.

Genesis, FTX'in yaşadığı çöküşten en çok etkilenen şirketler arasında yer aldı. DCG'nin bir iştiraki olan şirket, Gemini borsasıyla yaşadığı kriz sebebiyle birçok kez gündeme geldi. Genesis, Gemini Earn programına dahil olan müşterilerin fonlarını geri ödeyemediği için Winklevoss kardeşlerin büyük tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

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