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    Genesis, kripto ticaret hizmetlerini sonlandırdı

    Genesis, müşterilerine gönderdiği e-postada dijital varlık türevleri trade işlemlerini durdurduğunu açıkladı. FTX'in çöküşünden etkilenen şirket, kripto ticaret hizmetini sonlandırıyor.
    Genesis, kripto ticaret hizmetlerini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Daha önce kripto spot alım satım hizmetlerini ticari nedenlerle kaldıracağını açıklayan Genesis, bu kez kripto ticaret hizmetlerinin sonlandırılacağını duyurdu. Genesis'ın GGCI aracılığıyla dijital varlık türev trade işlemlerini durdurması sürpriz bir gelişme olmadı. Şirket, kısa bir süre önce Genesis Global Trading'in over-the-counter platformunun faaliyetlerini 5 Eylül'de sonlandırdığını açıklamıştı. 

    Digital Currency Group’un (DCG) bir yan kuruluşu olan kripto kredi şirketi Genesis, İngiliz Virgin Adaları birimi aracılığıyla kripto varlıklar için spot ve türev ticareti sunmayı bırakacak.

    Genesis, FTX'in yaşadığı çöküşten en çok etkilenen şirketler arasında yer aldı. DCG'nin bir iştiraki olan şirket, Gemini borsasıyla yaşadığı kriz sebebiyle birçok kez gündeme geldi. Genesis, Gemini Earn programına dahil olan müşterilerin fonlarını geri ödeyemediği için Winklevoss kardeşlerin büyük tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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