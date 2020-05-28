Fujifilm aynasız kameralarını web kameraya çeviren uygulama yayınladı

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Fujifilm yeni yayınladığı yazılımla X serisi ve GFX serisi aynasız kameralarını web kamera olarak kullanmaya imkan sağlıyor. Bu yazılım sayesinde artık laptopların düşük kaliteli kameralarına muhtaç değilsiniz, tabii bir Fujifilm aynasız kameranız varsa.

Koronavirüs salgınıyla birlikte web kameralarına talep arttı ve çok sayıda platformda stoklar tükendi. Bu tükeniş, fiyatlarda da büyük bir artışa sebep oldu. Bu dönemde çok sayıda kamera üreticisi firma da Fujifilm gibi dijital kameralarını webcam olarak kullanmaya imkan sağlamıştı.

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Fujifilm X Webcam uygulaması, USB üzerinden kamerayı bilgisayara bağladığınızda çalışıyor ve tıpkı bilgisayarın dâhili kamerasıymış gibi çalışmasını sağlıyor.

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Uygulama şimdilik sadece Windows için kullanılabilir durumda ve Mac sürümünün çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Desteklenen Fujifilm kameralar X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3, X-T4 ve tüm GFX modelleri. Programı indirmek için buradan Fujifilm’in web sitesine ulaşabilirsiniz.

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