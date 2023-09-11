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    Tesla ve McDonald’s kaşık tasarladı

    Tesla ve McDonald’s ortaklığında Çin için hazırlanan Cyber Spoon adındaki tatlı kaşığı, Cybertruck aracının metalik rengini ve tasarım çizgilerini temel alıyor. 
    Tesla Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın zaman zaman marka bilinirliği açısından otomotiv dışında da farklı ürünler geliştirdiğini görüyoruz. Tesla markalı tekila, bardak, sörf tahtası ve elektrikli çocuk arabası bunlar arasında. Şimdi de Cybertruck’ı andıran bir kaşık tasarlandı.

    Tesla Cybertruck kaşığı

    Tesla ve McDonald’s ortaklığında hazırlanan Cyber Spoon daha çok McFlurry ürünü için geliştirilmiş. Metal renkli olan kaşığın üzerinde Don’t Panic yazıyor ve bu terim Otostopçunun Galaksi Rehberi isimli Neil Gaiman kitabına referansta bulunuyor.

    Şu an için sadece Çin sınırları içerisinde bulunabilecek olan Cyber Spoon kaşığının fiyatı 4.09$ olarak belirlenmiş. Toplamda 50 bin adet üretildiği için sürekli restoranlarda bulunabilecek bir ürün olmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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