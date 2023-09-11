Tesla ve McDonald’s kaşık tasarladı

Tam Boyutta Gör Tesla’nın zaman zaman marka bilinirliği açısından otomotiv dışında da farklı ürünler geliştirdiğini görüyoruz. Tesla markalı tekila, bardak, sörf tahtası ve elektrikli çocuk arabası bunlar arasında. Şimdi de Cybertruck’ı andıran bir kaşık tasarlandı.

Tesla Cybertruck kaşığı

Tesla ve McDonald’s ortaklığında hazırlanan Cyber Spoon daha çok McFlurry ürünü için geliştirilmiş. Metal renkli olan kaşığın üzerinde Don’t Panic yazıyor ve bu terim Otostopçunun Galaksi Rehberi isimli Neil Gaiman kitabına referansta bulunuyor.

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Şu an için sadece Çin sınırları içerisinde bulunabilecek olan Cyber Spoon kaşığının fiyatı 4.09$ olarak belirlenmiş. Toplamda 50 bin adet üretildiği için sürekli restoranlarda bulunabilecek bir ürün olmayacak.

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