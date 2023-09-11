Tesla ve McDonald’s kaşık tasarladı

Tesla Cybertruck kaşığı
Tesla ve McDonald’s ortaklığında hazırlanan Cyber Spoon daha çok McFlurry ürünü için geliştirilmiş. Metal renkli olan kaşığın üzerinde Don’t Panic yazıyor ve bu terim Otostopçunun Galaksi Rehberi isimli Neil Gaiman kitabına referansta bulunuyor.
Şu an için sadece Çin sınırları içerisinde bulunabilecek olan Cyber Spoon kaşığının fiyatı 4.09$ olarak belirlenmiş. Toplamda 50 bin adet üretildiği için sürekli restoranlarda bulunabilecek bir ürün olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.