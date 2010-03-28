Fujitsu LifeBook S710 ortaya çıktı

Fujitsu'nu yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook S710 ortaya çıktı.

Fujitsu'nun yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook S710'da 14 inç boyutunda LED aydınlatmalı 1366 x 768 çözünürlük sunan ekran bulunuyor. Fujitsu, LifeBook S710'da işlemci tercihini Core i5 ve Core i7'den yana kullanırken kullanıcılar 4GB DDR3'e kadar varan bellek desteği, 500 GB 7200rpm ve 128 GB SDD'ye varan depolama alanı imkanı sunuyor. Intel HD grafik işlemcisine sahip olan Fujistu LifeBook S710'da 1.3 mp dahili kamera, kart okuyucu, DVD yazıcı, WiFi ve bluetooth bulunuyor. 6 hücreli bataryaya sahip olan Fujitsu LifeBook S710, Windows Vista Business ve Windows 7 Professional işletim sistemleriyle satışa sunulacak.

Fujitsu'nun yeni dizüstü bilgisayarı LifeBook S710'un standart özelliklere sahip olarak 1100$ fiyat etiketiyle satılacağı, konfigürasyonda yapılacak değişikler ile bu fiyatın 2000$ seviyesine çıktığı belirtildi.