Yeni nesil elektrikli Opel Crossland ilk kez görüntülendi

Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması planlanan yeni Opel Crossland - bu isimle devam edip etmeyeceği kesin değil - ilk kez test edilirken kameralar tarafından görüntülendi. Otomobilin üzerinde kamuflaj olsa da tasarımındaki değişiklikler ve boyutlarının büyüdüğü ilk bakışta göze çarpıyor. Üstelik kamuflajın üzerindeki şimşek şekilli sticker'lar sayesinde %100 elektrikli bir otomobile baktığımızdan da emin oluyoruz.
Otomobilin ön bölümünde, mevcut modelde de bulunan Vizor tasarımı hemen kendini belli ediyor. Farların yenilenen Corsa'dakine benzer grafiklere sahip olduğunu görmekteyiz. Bu detay, mevcut Crossland ile yeni model arasındaki tek benzerlik olabilir çünkü genele baktığımızda bambaşka bir proporsiyonla karşılaşıyoruz. Daha kutumsu ve sert bir karaktere bürünen Crossland, mevcut MPV benzeri görüntüsünden sıyrılıp gerçek bir SUV görünümüyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
Yeni otomobilin tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Opel CEO'su Florian Huettl, bundan üç ay önceki açıklamasında Crossland'ın yerini alacak yeni B-SUV modelin Türkiye'den dünyaya tanıtılacağını ve özellikle Türkiye pazarı için son derece ilgi çekici bir araç olacağını dile getirmişti.
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