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    Yeni nesil elektrikli Opel Crossland ilk kez görüntülendi

    Tepeden tırnağa yenilenen ve artık gerçek bir SUV gibi görünen Crossland, Alman markanın elektrifikasyon vizyonu kapsamında %100 elektrikli versiyona da sahip olacak.
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    Yeni nesil elektrikli Opel Crossland ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    2024 yılında her modelinde elektrikli versiyon sunmayı planlayan Opel'in bu konudaki son adımlarından biri yeni Crossland olacak. %100 elektrikli versiyon zaten Crossland için büyük bir haber ancak tasarımında yapılacak değişiklikleri de küçümsememek gerek.

    Önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması planlanan yeni Opel Crossland - bu isimle devam edip etmeyeceği kesin değil - ilk kez test edilirken kameralar tarafından görüntülendi. Otomobilin üzerinde kamuflaj olsa da tasarımındaki değişiklikler ve boyutlarının büyüdüğü ilk bakışta göze çarpıyor. Üstelik kamuflajın üzerindeki şimşek şekilli sticker'lar sayesinde %100 elektrikli bir otomobile baktığımızdan da emin oluyoruz.

    Otomobilin ön bölümünde, mevcut modelde de bulunan Vizor tasarımı hemen kendini belli ediyor. Farların yenilenen Corsa'dakine benzer grafiklere sahip olduğunu görmekteyiz. Bu detay, mevcut Crossland ile yeni model arasındaki tek benzerlik olabilir çünkü genele baktığımızda bambaşka bir proporsiyonla karşılaşıyoruz. Daha kutumsu ve sert bir karaktere bürünen Crossland, mevcut MPV benzeri görüntüsünden sıyrılıp gerçek bir SUV görünümüyle karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

    Yeni nesil elektrikli Opel Crossland ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin hem elektrikli hem de benzinli tarafta temel bileşenlerini Corsa ile paylaşması bekleniyor. Bu da yeni modeli aynı platformu kullanan Jeep Avenger, Peugeot e-2008 ve Citroen e-C4 ile efektif olarak eşit hale getiriyor. Elektrikli versiyonun tıpkı yeni Corsa'daki gibi ön tekerleklere güç veren 156 hp ve 260 Nm'lik elektrik motorundan güç alması bekleniyor. Aynı şekilde 51 kWsa batarya paketi ve 402 km sürüş menzili de beklentiler arasında. Benzinli tarafta ise 100 ve 136 hp güç seçenekleri bulunan 48V hafif hibrit destekli 1.2 litre motorun kullanılması kuvvetle muhtemel.

    Yeni otomobilin tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Opel CEO'su Florian Huettl, bundan üç ay önceki açıklamasında Crossland'ın yerini alacak yeni B-SUV modelin Türkiye'den dünyaya tanıtılacağını ve özellikle Türkiye pazarı için son derece ilgi çekici bir araç olacağını dile getirmişti.

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    sametbilgins 2 gün önce

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