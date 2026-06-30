Yeni Hyundai Ioniq 3'ün "sade" versiyonu tanıtıldı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Hyundai, Türkiye’deki İzmit fabrikasında üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç edeceği tamamen elektrikli yeni kompakt hatchback modeli IONIQ 3’ün standart versiyonunu resmileştirdi. Togg’un ardından Türkiye’de üretilen ikinci elektrikli otomobil unvanını alacak olan araç, özellikle Çinli rakiplerine karşı yerli üretim ve lojistik avantajıyla öne çıkacak.

Gelecek aylarda (Eylül 2026) Türkiye yollarına çıkması planlanan yerli üretim elektrikli IONIQ 3'ün tüm teknik detayları ve pazar stratejisi netleşti.

Yeni Hyundai Ioniq 3 teknik özellikleri⚡ Özellik Standart Menzil Uzun Menzil Batarya 42.2 kWsa 61 kWsa Menzil (WLTP) 344 km 496 km Motor Gücü 108 kW 99 kW Maks Tork 250 Nm 250 Nm 0-100 km/s 9 saniye 9,6 saniye DC şarj süresi (%10-80) 29 dk 29 dk

Tasarımda "Art of Steel" Esintisi: N-Line'dan farkı ne?

Tam Boyutta Gör Nisan ayında gösterilen agresif N-Line versiyonunun aksine, standart IONIQ 3 çok daha rafine ve sürtünme katsayısını 0.263 Cd seviyesine düşüren pürüzsüz hatlarla geliyor. Markanın "Aero Hatch" olarak adlandırdığı gövde tipi, crossover-coupe esintileri taşıyan bir hatchback formu sunuyor.

Ön Bölüm: Akıllı pikselli imza LED farlar (Morse kodunda "H" harfini simgeleyen dört nokta) korunuyor. Tampon altındaki aktif hava ızgaraları verimliliği artırıyor.

Akıllı pikselli imza LED farlar (Morse kodunda "H" harfini simgeleyen dört nokta) korunuyor. Tampon altındaki aktif hava ızgaraları verimliliği artırıyor. Yan ve Arka: Gövde rengi detaylar, çamurluk üstü plastik korumalar ve donanıma göre 16 ila 18 inç aerodinamik jantlar mevcut. Bagaj kapağına entegre ördek kuyruğu (ducktail) spoyler ise sportif duruşu destekliyor.

İç mekanda Avrupa prömiyeri: Android Automotive OS

Tam Boyutta Gör Kabin içinde 1970'lerin İtalyan mobilya tasarımlarından esinlenilen ve geri dönüştürülmüş malzemeler barındıran "Furnished Space" konsepti hakim. Siyah/kırmızı N-Line temasının yerini ferah, açık renkli döşemeler almış.

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Ekranlar: Donanım seviyesine göre 12.9 inç veya 14.6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı sunuluyor.

Donanım seviyesine göre veya büyüklüğünde multimedya ekranı sunuluyor. Yazılım: Hyundai ve Kia ortaklığının yeni meyvesi olan Android Automotive OS tabanlı "Pleos Connect" bilgi-eğlence sistemi Avrupa'da ilk kez bu araçla kullanılacak. Sistemde Gleo AI yapay zeka sesli asistanı yer alıyor.

Hyundai ve Kia ortaklığının yeni meyvesi olan Android Automotive OS tabanlı bilgi-eğlence sistemi Avrupa'da ilk kez bu araçla kullanılacak. Sistemde Gleo AI yapay zeka sesli asistanı yer alıyor. Pratiklik: Toplamda 441 litrelik bagaj hacmi sunan araçta, bagaj zemininin altında "Megabox" adı verilen 119 litrelik gizli bir bölme daha yer alıyor.

Üretim ve satış takvimi

Hyundai Türkiye'den gelen bilgilere göre, IONIQ 3'ün seri üretimi Ağustos 2026 döneminde İzmit tesislerinde başlayacak. Aracın Türkiye fiyatının açıklanması ve satış listelerine girmesi ise Eylül 2026 olarak planlanıyor.

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İzmit'te üretilecek 'sade' Ioniq 3 geldi: İşte detaylar

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