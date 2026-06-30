Yeni Hyundai Ioniq 3'ün "sade" versiyonu tanıtıldı: İşte detaylar

Gelecek aylarda (Eylül 2026) Türkiye yollarına çıkması planlanan yerli üretim elektrikli IONIQ 3'ün tüm teknik detayları ve pazar stratejisi netleşti.
|Özellik
|Standart Menzil
|Uzun Menzil
|Batarya
|42.2 kWsa
|61 kWsa
|Menzil (WLTP)
|344 km
|496 km
|Motor Gücü
|108 kW
|99 kW
|Maks Tork
|250 Nm
|250 Nm
|0-100 km/s
|9 saniye
|9,6 saniye
|DC şarj süresi (%10-80)
|29 dk
|29 dk
Tasarımda "Art of Steel" Esintisi: N-Line'dan farkı ne?
- Ön Bölüm: Akıllı pikselli imza LED farlar (Morse kodunda "H" harfini simgeleyen dört nokta) korunuyor. Tampon altındaki aktif hava ızgaraları verimliliği artırıyor.
- Yan ve Arka: Gövde rengi detaylar, çamurluk üstü plastik korumalar ve donanıma göre 16 ila 18 inç aerodinamik jantlar mevcut. Bagaj kapağına entegre ördek kuyruğu (ducktail) spoyler ise sportif duruşu destekliyor.
İç mekanda Avrupa prömiyeri: Android Automotive OS
- Ekranlar: Donanım seviyesine göre 12.9 inç veya 14.6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı sunuluyor.
- Yazılım: Hyundai ve Kia ortaklığının yeni meyvesi olan Android Automotive OS tabanlı "Pleos Connect" bilgi-eğlence sistemi Avrupa'da ilk kez bu araçla kullanılacak. Sistemde Gleo AI yapay zeka sesli asistanı yer alıyor.
- Pratiklik: Toplamda 441 litrelik bagaj hacmi sunan araçta, bagaj zemininin altında "Megabox" adı verilen 119 litrelik gizli bir bölme daha yer alıyor.
Üretim ve satış takvimi
Hyundai Türkiye'den gelen bilgilere göre, IONIQ 3'ün seri üretimi Ağustos 2026 döneminde İzmit tesislerinde başlayacak. Aracın Türkiye fiyatının açıklanması ve satış listelerine girmesi ise Eylül 2026 olarak planlanıyor.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş