Futuremark'dan hediyeli yarışma: 3DMark 11 Skorunu Tahmin Et

Yaklaşan 3DMark 11 lansmanı öncesinde Futuremark, tüm kullanıcıları yeni bir yarışmaya davet ediyor. "Skoru Tahmin Et" isimli yarışma kapsamında, Futuremark tarafından hazırlanan üç farklı sistemin, 3DMark 11'de hangi skorları alabileceğini tahmin etmeniz isteniyor. Herkese açık olan ve ücretsiz olarak düzenlenen yarışma 29 Kasım gecesi sona erecek ve en iyi tahmini yapan katılımcılara, ilgili sistemlerdeki MSI anakart ve ekran kartlarıyla birlikte 3DMark 11'ın Advanced Edition sürümü hediye edilecek.
MSI sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya katılım için ilgili adres; http://www.futuremark.com/guess-the-score/
Skor tahmini istenen sistemlerin teknik özellikleri şu şekilde;
Sistem 1
İşlemci: Intel Pentium G6950
Ekran Kartı: MSI N450GTS Cyclone Power Edition
Anakart: MSI H55M-E33
Test: 3DMark 11 Entry Preset
Sistem 2
İşlemci: Intel Core i5-750
Ekran Kartı: MSI N460GTX Hawk
Anakart: MSI P55-GD85
Test: 3DMark 11 Performance Preset
Sistem 3
İşlemci: Intel i7-980x
Ekran Kartı: MSI N480GTX Lightning
Anakart: MSI Bigbang XPower
Test: 3DMark 11 Extreme Preset
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2. 6470
3. 11270
2-5518
3-5212
Vantage ciktigi doneme bakalim, Q2 2008, bu donemdeki kartlara bakalim, 4850/4870 ve 9800GT/9800GTX. Bu kartlar donemin CPU'lari ile Performance puani olarak ortalama 6000 puan aliyorlardi. Bu sefer de sonuc degismeyecektir diye dusunuyorum. Buradan tahmin yurutursek:
1- 16000
2- 6000
3- 3500
Tesekkurler,
Hicks
Üstüne üstlük birde cevaplayacağımız 3 sorunun test biçimi farklı, birisine tahmin yürütsek diğerini ona göre oranlayamayacağız.
İmkansızı başarmamızı istiyorlar.
Yarışma bahane, reklam şahane...
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