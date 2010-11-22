Futuremark'dan hediyeli yarışma: 3DMark 11 Skorunu Tahmin Et

Yaklaşan 3DMark 11 lansmanı öncesinde Futuremark, tüm kullanıcıları yeni bir yarışmaya davet ediyor. "Skoru Tahmin Et" isimli yarışma kapsamında, Futuremark tarafından hazırlanan üç farklı sistemin, 3DMark 11'de hangi skorları alabileceğini tahmin etmeniz isteniyor. Herkese açık olan ve ücretsiz olarak düzenlenen yarışma 29 Kasım gecesi sona erecek ve en iyi tahmini yapan katılımcılara, ilgili sistemlerdeki MSI anakart ve ekran kartlarıyla birlikte 3DMark 11'ın Advanced Edition sürümü hediye edilecek.

MSI sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya katılım için ilgili adres; http://www.futuremark.com/guess-the-score/

Skor tahmini istenen sistemlerin teknik özellikleri şu şekilde;

Sistem 1

İşlemci: Intel Pentium G6950

Ekran Kartı: MSI N450GTS Cyclone Power Edition

Anakart: MSI H55M-E33

Test: 3DMark 11 Entry Preset



Sistem 2

İşlemci: Intel Core i5-750

Ekran Kartı: MSI N460GTX Hawk

Anakart: MSI P55-GD85

Test: 3DMark 11 Performance Preset



Sistem 3

İşlemci: Intel i7-980x

Ekran Kartı: MSI N480GTX Lightning

Anakart: MSI Bigbang XPower

Test: 3DMark 11 Extreme Preset