Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı

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Dünyaca ünlü blok zinciri projesi Socios tarafından geçtiğimiz aylarda ön satışa sunulan Galatasaray jetonu GAL ilk borsasına çıktı. Çıktığı anda da ön satış fiyatını üçe katladı.

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GAL jetonu nedir?

Chilliz – CHZ kripto parasının da geliştiricisi olan Socios, dünyaca ünlü pek çok kulübün kripto jetonlarını geliştiriyor. Paris SG, Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus hali hazıda Socios üzerinde kendi jetonlarına sahip.

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Galatasaray da geçtiğimiz aylarda GAL jetonu ile platformda yerini almıştı. 10TL ön satış ile talep toplayan jeton bugünde Chilliz.net üzerinde ticarete açıldı. Hali hazırda 5$ civarına kadar yükselen GAL jetonu yatırımcısına da 3 kata kadar kazandırmış oldu.

Takım jetonları Socios varlığı olduğu için bir süre Chilliz borsasında kalacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Binance gibi popüler borsalarda takım jetonlarını göremeyebiliriz. GAL jetonu satın almak isteyenlerin Socios uygulamasında veya Chilliz.net üzerinde ticaret yapması gerekiyor.

https://www.chiliz.net/exchange/GAL/CHZ

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