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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı

    Geçtiğimiz aylarda Socios tarafından 10TL karşılığında ön satışı yapılan GAL jetonu bugün ilk borsasında ticarete açıldı ve yaklaşık 3 katı fazla işlem görmeye başladı.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galatasaray jetonu işleme başladı, fiyatı üçe katlandı
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    Dünyaca ünlü blok zinciri projesi Socios tarafından geçtiğimiz aylarda ön satışa sunulan Galatasaray jetonu GAL ilk borsasına çıktı. Çıktığı anda da ön satış fiyatını üçe katladı.

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    GAL jetonu nedir?

    Chilliz – CHZ kripto parasının da geliştiricisi olan Socios, dünyaca ünlü pek çok kulübün kripto jetonlarını geliştiriyor. Paris SG, Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus hali hazıda Socios üzerinde kendi jetonlarına sahip.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

    Galatasaray da geçtiğimiz aylarda GAL jetonu ile platformda yerini almıştı. 10TL ön satış ile talep toplayan jeton bugünde Chilliz.net üzerinde ticarete açıldı. Hali hazırda 5$ civarına kadar yükselen GAL jetonu yatırımcısına da 3 kata kadar kazandırmış oldu.

    Takım jetonları Socios varlığı olduğu için bir süre Chilliz borsasında kalacağı tahmin ediliyor. Bu bakımdan Binance gibi popüler borsalarda takım jetonlarını göremeyebiliriz. GAL jetonu satın almak isteyenlerin Socios uygulamasında veya Chilliz.net üzerinde ticaret yapması gerekiyor.



    https://www.chiliz.net/exchange/GAL/CHZ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mokoko_TR 5 sa. yeni yorumcu en beğenilen
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 2 sa.
    şimdi pump sonra dump hep aynı taktik
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    Reanimate (volkan onkibar) 5 sa.
    yarın galatasaray dan açıklama gelir bizim ile ilgisi yok.
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    mokoko_TR 5 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    keriz silkeleyecekler
    Yanıtla +9
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