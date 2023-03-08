Galaxy A71 ve Galaxy A51 5G için One UI 5.1 güncellemesi başladı

Galaxy A71 ve Galaxy A51 için One UI 5.1 güncellemesi başladı
Bilmeyenler için Galaxy A71 ve A71 5G, 2020'nin ilk yarısında yerleşik Android 10 ile piyasaya sürüldü. Bunun ardından her iki cihaz, 2021'in başlarında Android 11 tabanlı One UI 3, 2021'in sonlarında ise Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini aldı. Galaxy A51 5G ise 2020 yılında Android 10 ile vitrine çıkmıştı.
Bildirilenlere göre One UI 5.1, Galaxy A71 ve A71 5G için sırasıyla ''A715FXXU8DWB5'' ve ''A716BXXU7FWB6'' yapı numaralarıyla geliyor. Galaxy A51 5G için paylaşılan sürüm numarası ise ''A516BXXU6FWB5''. An itibariyle Avrupa pazarında yayınlanmaya başlayan yeni güncelleme, ayrıca Şubat 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.
Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Güncellemeyi henüz almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-a71-5g-one-ui-5-1-update-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-a51-5g-one-ui-5-1-update-released/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez