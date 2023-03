Galaxy A71 ve Galaxy A51 5G için One UI 5.1 güncellemesi başladı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, One UI 5.1 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy A52 ve A53 modelleri için kullanıma sunulan yeni sürüm, şimdi Galaxy A71 5G ve Galaxy A51 5G için yayınlanmaya başladı.

Galaxy A71 ve Galaxy A51 için One UI 5.1 güncellemesi başladı

Bilmeyenler için Galaxy A71 ve A71 5G, 2020'nin ilk yarısında yerleşik Android 10 ile piyasaya sürüldü. Bunun ardından her iki cihaz, 2021'in başlarında Android 11 tabanlı One UI 3, 2021'in sonlarında ise Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini aldı. Galaxy A51 5G ise 2020 yılında Android 10 ile vitrine çıkmıştı.

Bildirilenlere göre One UI 5.1, Galaxy A71 ve A71 5G için sırasıyla ''A715FXXU8DWB5'' ve ''A716BXXU7FWB6'' yapı numaralarıyla geliyor. Galaxy A51 5G için paylaşılan sürüm numarası ise ''A516BXXU6FWB5''. An itibariyle Avrupa pazarında yayınlanmaya başlayan yeni güncelleme, ayrıca Şubat 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. Güncellemeyi henüz almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

