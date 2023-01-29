Samsung One UI 5.1 özellikleri sızdırıldı: İşte One UI 5.1 yenilikler listesi

Tam Boyutta Gör Galaxy S23’ün resmî duyurusundan birkaç gün önce, One UI 5.1 özellikleri detaylı olarak sızdırıldı. WinFuture tarafından sızdırılan One UI 5.1 yenilikler listesine göre, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi, birçok iyileştirme ve yenilik içeren kapsamlı bir güncelleme.

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One UI 5.1 özellikleri

Samsung One UI 5.1, stock uygulamalarda iyileştirme, Galeri uygulamasında aile paylaşımı albümleri, RAW kamera uygulamasına daha kolay erişim, daha iyi AR Emojiler ve AR Zone, yeni pil araç takımı, Samsung Notlar üzerinde birlikte çalışma, çoklu cihaz kontrolünde iyileştirmeler, Samsung DeX’te küçük iyileştirmeler ile geliyor. One UI 5.1 yenilikler tam liste şu şekilde:

Kamera

Selfie çekimi için tonu değiştirmek artık daha kolay: Ekranın yan tarafındaki Efektler düğmesiyle özçekimlerinizin tonunu kolayca değiştirin.

Ekranın yan tarafındaki Efektler düğmesiyle özçekimlerinizin tonunu kolayca değiştirin. Expert RAW'a hızlı erişim: Expert RAW uygulaması, fotoğraflarını daha sonra düzenlemek isteyenler için mükemmel olan, herhangi bir işleme veya sıkıştırma olmaksızın yüksek kaliteli görüntüler çekilmesini sağlar. Expert RAW'a erişmek artık Gelişmiş menüsünden daha kolay.

Galeri

Ortak aile albümü: Paylaşılan Aile Albümü ile ailenizle fotoğraf paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze fotoğraf eklemenizi önerir. Ayrıca aile üyesi başına (6 kişiye kadar) 5GB depolama alanı elde edersiniz.

Paylaşılan Aile Albümü ile ailenizle fotoğraf paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze fotoğraf eklemenizi önerir. Ayrıca aile üyesi başına (6 kişiye kadar) 5GB depolama alanı elde edersiniz. Daha iyi kullanım: İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesi için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Ayrıca daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF'leri yeniden oluşturabilirsiniz.

İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesi için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Ayrıca daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF'leri yeniden oluşturabilirsiniz. Kullanışlı bilgi ekranı: Galerinizde bir resim veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırırsanız, resmin ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda, nerede saklandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz.

Galerinizde bir resim veya videoyu görüntülerken yukarı kaydırırsanız, resmin ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda, nerede saklandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz. Arama daha etkili hale geldi: Artık aynı anda birden fazla kişiyi veya öğeyi arayabilirsiniz. Hatta isimlerini etiketlemeden, sadece yüzlerine tıklayarak kişileri arayabilirsiniz.

Artık aynı anda birden fazla kişiyi veya öğeyi arayabilirsiniz. Hatta isimlerini etiketlemeden, sadece yüzlerine tıklayarak kişileri arayabilirsiniz. Ekran görüntülerini kaydetmek için bir konum seçin: Artık ekran görüntülerini ve ekran kayıtlarını gelişmiş özelliklerde ayarlayarak istediğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz.

AR Zone ve AR Emoji

AR Emoji Kamera uygulamasında daha fazla emoji kullanın: Maske modunda arkadaşlarınızla (3 kişiye kadar) eğlenceli fotoğraflar ve videolar çekin. Emojiye tıklayarak arkadaşlarınızın yüzlerini başka karakterlerle değiştirebilirsiniz.

Maske modunda arkadaşlarınızla (3 kişiye kadar) eğlenceli fotoğraflar ve videolar çekin. Emojiye tıklayarak arkadaşlarınızın yüzlerini başka karakterlerle değiştirebilirsiniz. AR doodle'larında düzenleme iyileştirmeleri: Daha hızlı erişim için fırçalar artık ana AR Doodle ekranında mevcut. Ayrıca çizimleri oluşturduktan sonra yeniden boyutlandırabilir ve taşıyabilirsiniz ve yeni silgi aracı, çizimlerinizi tamamen silmeden sadece bir kısmını silmenize olanak tanır.

Araç Takımları

Yeni pil widgetı: Yeni pil araç takımı ile Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol edebilirsiniz. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds'ın, Galaxy Watch'ın ve desteklenen diğer cihazların pilinin ne kadar kaldığını görebilirsiniz.

Yeni pil araç takımı ile Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol edebilirsiniz. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds'ın, Galaxy Watch'ın ve desteklenen diğer cihazların pilinin ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Sezgisel hava widgetı: Yeni çizim stili ve mevcut hava koşullarının bir özeti, ister güneşli, ister bulutlu, ister yağmurlu veya kar yağışlı olsun, hava durumu bilgilerini öğrenmeyi kolaylaştırır.

Modlar ve Senaryolar

Moda bağlı olarak farklı duvar kağıtları: Mevcut etkinliklerinize bağlı olarak kilit ekranında ve ana ekranda farklı duvar kağıtları ayarlayın. Farklı modlar ayarlayarak iş, spor ve daha fazlası için bir arka plan seçin.

Mevcut etkinliklerinize bağlı olarak kilit ekranında ve ana ekranda farklı duvar kağıtları ayarlayın. Farklı modlar ayarlayarak iş, spor ve daha fazlası için bir arka plan seçin. Senaryolar için daha fazla koşul ve eylem: Uçak modunu veya mobil erişim noktasını açtığınızda komut dosyalarını otomatik olarak çalıştırın. Komut dosyaları artık bazı uygulamaları açabilir, sol/sağ ses dengesini ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilir. Yeni eylemler artık Hızlı Paylaşımı ve dokunma hassasiyetini kontrol etmenize ve zil sesini ve yazı tipi stilini değiştirmenize olanak tanır.

Bağlantı

Samsung Notes'ta işbirliği: Birden çok kişinin aynı anda düzenleyebileceği paylaşılan bir not oluşturun. Meslektaşlarınızla bir rapor yazın, bir çalışma grubu için notlar alın veya bir arkadaşınızla resim çizin.

Birden çok kişinin aynı anda düzenleyebileceği paylaşılan bir not oluşturun. Meslektaşlarınızla bir rapor yazın, bir çalışma grubu için notlar alın veya bir arkadaşınızla resim çizin. Uygulamalara davet etmek artık çok kolay: Artık messenger, e-posta ve sosyal ağlar gibi uygulamalarda paylaşılabilen bir bağlantıyı kullanarak insanları paylaşılan albümlere, notlara ve takvimlere kolayca davet edebilirsiniz.

Artık messenger, e-posta ve sosyal ağlar gibi uygulamalarda paylaşılabilen bir bağlantıyı kullanarak insanları paylaşılan albümlere, notlara ve takvimlere kolayca davet edebilirsiniz. Galaxy Book ve akıllı telefon arasında gelişmiş çoklu kontroller: Artık Galaxy Book'unuzun faresini, klavyesini veya izleme dörtgenini yalnızca Galaxy tabletinizle değil, Galaxy akıllı telefonunuzla da kullanabilirsiniz. Metni kolayca kopyalayıp yapıştırabilir ve görüntüleri aynı cihazmış gibi bir cihazdan diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz.

Artık Galaxy Book'unuzun faresini, klavyesini veya izleme dörtgenini yalnızca Galaxy tabletinizle değil, Galaxy akıllı telefonunuzla da kullanabilirsiniz. Metni kolayca kopyalayıp yapıştırabilir ve görüntüleri aynı cihazmış gibi bir cihazdan diğerine sürükleyip bırakabilirsiniz. WiFi hoparlörler için medya çıkışı: Spotify Connect ve yerleşik Chromecast aracılığıyla Wi-Fi hoparlörlerde müzik dinlemeye devam etmek istiyorsanız, müzik uygulamalarından değil, hızlı erişim araç çubuğundan medya çıkışını açmanız yeterlidir.

Spotify Connect ve yerleşik Chromecast aracılığıyla Wi-Fi hoparlörlerde müzik dinlemeye devam etmek istiyorsanız, müzik uygulamalarından değil, hızlı erişim araç çubuğundan medya çıkışını açmanız yeterlidir. PC'de gezinmeye devam edin: Samsung Internet ile akıllı telefonunuzda internette gezinir ve ardından PC'nizde gezinmeye devam ederseniz, akıllı telefonunuzda açtığınız web sitelerini bulabilir ve PC tarayıcısı ile gezinmeye devam edebilirsiniz.

Samsung DeX

DeX'te geliştirilmiş çoklu görev: Bölünmüş ekran modunda, artık her iki pencereyi de yeniden boyutlandırmak için ayırıcıyı ekranın ortasına sürükleyebilirsiniz. Ayrıca, ekranın dörtte birini kaplayacak şekilde bir pencereyi köşelerinden birine yapıştırabilirsiniz.

Ayarlar

Ayar önerileri: Öneriler artık ayarlar ekranının üst kısmında görüntüleniyor ve denenecek kullanışlı özellikler veya ilgilenmeniz gereken ayarlar hakkında bilgi veriyor, böylece bunları hemen etkinleştirebilir veya deneyebilirsiniz.

Samsung İnternet

Geliştirilmiş arama: Artık yer imlerinde bir klasör adına veya sekmelerde grup adına göre arama yapabilirsiniz. Gelişmiş arama, bir şey yanlış yazılmış olsa bile aradığınızı bulmanızı sağlar.

Kurulum sihirbazı

Yeni Galaxy'nizin daha hızlı ve daha kolay ilk kurulumu: Bir Galaxy'den veya başka bir Android cihazdan yeni bir Galaxy'ye geçiş yapıyorsanız, otomatik geçiş için eski cihazınızdaki QR kodunu taramanız yeterlidir.

Hava durumu

Bir bakışta ayrıntılı hava durumu bilgileri: Yararlı hava durumu bilgileri artık Hava Durumu uygulamasının ana ekranında görüntüleniyor. Şiddetli hava durumu uyarılarını, günlük hava durumu raporlarını, saatlik yağışları ve renk sıcaklığı çizelgelerini kontrol edebilirsiniz.

Aramalar

Bixby Metin Araması: Aramaları otomatik olarak yanıtlamak ve aramanın amacını öğrenmek için Bixby Metin Araması'nı kullanın. Bir metin sohbetinde arayanın ne söylediğini görürsünüz ve arayana yüksek sesle okumalarını sağlamak için yanıtlara dokunabilir veya yazabilirsiniz. Bixby metin aramaları yalnızca İngilizce ve Korece olarak mevcuttur.

One UI 5.1 çıkış tarihi belli değil

Galaxy S23 akıllı telefonların çıkışından birkaç hafta sonra Samsung’un One UI 5.1'i Android 13 tabanlı One UI 5.0 yazılımı çalıştıran çoğu akıllı telefona vermesi bekleniyor.

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Samsung One UI 5.1 özellikleri, gelecek yenilikler belli oldu