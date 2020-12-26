Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek

    Galaxy A72 modelinin 4G versiyonunda Snapdragon 720G yonga seti kullanıldığı ifade ediliyor. Galaxy A72 5G modelinde ise Snapdragon 750G yonga seti ile geliyor.
    6 sa.
    999
    25
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni yıl için hazırladığı Galaxy A72 akıllı telefon modeli yine 4G ve 5G versiyonları ile geliyor. Bununla birlikte 4G versiyonu performans anlamında biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

    Galaxy A72 neler sunacak?

    Samsung’un Galaxy A80 modelini Galaxy Note 10 Lite olarak devam ettirmesi ve Galaxy A90 üzerine başka model çıkarmaması seride Galaxy A72’yi zirveye taşıyor. Bu bakımdan Galaxy S serisinin alternatifi olarak konumlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Exynos 2100 ve Snapdragon 888 benchmark skorları birbirine yakın

    Ayrıca Bkz. "Tüm detaylarıyla 2 dakikada Samsung Galaxy S20 FE"

    Galaxy A72 modelinin Galaxy S21 5G modeline oldukça benzemesi bunu destekler nitelikte. Biraz daha düşük donanım ve düşük fiyat etiketi ile Galaxy A72 orta üst seviyede iddialı olmaya çalışacak.

    Sızıntılara göre Galaxy A72 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre. Arka kısımda 64MP çözünürlükte kamera OIS ile desteklenirken 12MP ultra geniş kamera, 5MP derinlik kamerası ve 5MP makro kamera yer alıyor.

    Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Sızdırılan benchmark skorlarına göre LTE sürümünde Snapdragon 720G yonga seti kullanılmış. Galaxy A71 modelinde Snapdragon 730G yer alıyordu. Galaxy A72 5G modelinde ise Cortex-A77 tabanlı Snapdragon 750G yonga seti tercih edilmiş. Yine Galaxy A71 5G modelinde Exynos 980 yonga seti mevcuttu.

    Donanıma bakarak Galaxy A72 5G modelinin bir tık daha iyi olduğu söylenebilir. Model için 600$ fiyat iddiası var ancak 4G için mi yoksa 5G için mi olduğu net değil. 5G sürümünde böyle bir fiyat olursa 4G versiyonu biraz daha uygun olabilir.



    https://www.sammobile.com/news/more-galaxy-a72-specs-emerge-including-a-downgraded-snapdragon-chip/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak 40 dk. Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı 1 sa. Japon oyun geliştiriciler 2020'nin en iyi oyunu olarak Ghost of Tsushima'yı seçti 1 sa. Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı 1 sa. Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de 2 sa. Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır 2 sa. Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu 3 sa. Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta! 3 sa. Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı 4 sa. Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor 4 sa. Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor 5 sa. Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek Sonraki Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor 15 sa. Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi 16 sa. Marvel'ın WandaVision dizisinden yeni bir fragman yayınlandı 17 sa. Oscar ödüllü yönetmen: Cemal Kaşıkçı'nın belgeselini yaptık, kimse yayınlamak istemedi 19 sa. Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow 19 sa. Hollywood Stilinde Renk Nasıl Atılır? Videolarınız Artık Daha Güzel Gözüksün! 20 sa. 39 TL değerindeki Darkest Dungeon, bugün Epic Store'da ücretsiz 20 sa. Legendary Pictures, Godzilla vs. Kong'un HBO Max'te yayınlanabilmesi için 250 milyon dolar istiyor 21 sa. Yeni Yılda Eşsiz Doğaya Kucak Açın 21 sa. Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir 21 sa. ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi 22 sa. Bilgisayar stok sıkıntısı 2022 yılına kadar devam edecek 23 sa. PlayStation 5 bugün akşam Amazon.com.tr’de satışa çıkıyor 23 sa. Amazon Prime'dan bir ücretsiz oyun daha: Overcooked 1 gün Oppo Reno5 Pro+ tanıtıldı: İşte fiyatı 1 gün AirPods Max için ilk kılıf aksesuarı geldi 1 gün Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu 1 gün İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir 1 gün Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersiz yapmak yağ yakımını artırabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız