Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek

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Samsung’un yeni yıl için hazırladığı Galaxy A72 akıllı telefon modeli yine 4G ve 5G versiyonları ile geliyor. Bununla birlikte 4G versiyonu performans anlamında biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

Galaxy A72 neler sunacak?

Samsung’un Galaxy A80 modelini Galaxy Note 10 Lite olarak devam ettirmesi ve Galaxy A90 üzerine başka model çıkarmaması seride Galaxy A72’yi zirveye taşıyor. Bu bakımdan Galaxy S serisinin alternatifi olarak konumlanıyor.

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Galaxy A72 modelinin Galaxy S21 5G modeline oldukça benzemesi bunu destekler nitelikte. Biraz daha düşük donanım ve düşük fiyat etiketi ile Galaxy A72 orta üst seviyede iddialı olmaya çalışacak.

Sızıntılara göre Galaxy A72 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran yer alıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre. Arka kısımda 64MP çözünürlükte kamera OIS ile desteklenirken 12MP ultra geniş kamera, 5MP derinlik kamerası ve 5MP makro kamera yer alıyor.

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Sızdırılan benchmark skorlarına göre LTE sürümünde Snapdragon 720G yonga seti kullanılmış. Galaxy A71 modelinde Snapdragon 730G yer alıyordu. Galaxy A72 5G modelinde ise Cortex-A77 tabanlı Snapdragon 750G yonga seti tercih edilmiş. Yine Galaxy A71 5G modelinde Exynos 980 yonga seti mevcuttu.

Donanıma bakarak Galaxy A72 5G modelinin bir tık daha iyi olduğu söylenebilir. Model için 600$ fiyat iddiası var ancak 4G için mi yoksa 5G için mi olduğu net değil. 5G sürümünde böyle bir fiyat olursa 4G versiyonu biraz daha uygun olabilir.

https://www.sammobile.com/news/more-galaxy-a72-specs-emerge-including-a-downgraded-snapdragon-chip/

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