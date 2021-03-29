Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde satışa çıktı

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Samsung’un geçtiğimiz hafta resmiyet kazandırdığı üst seviyeye yönelik iki önemli akıllı telefonu Galaxy A72 ve Galaxy A52 fazla bekletmeden ülkemizde de raflardaki yerini aldı. Fiyatlar şimdilik biraz yüksek.

Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A72 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. 90Hz tazeleme hızı yanında 800 nit parlaklık değeri de dış ortamlarda en iyi görüntü tecrübesini sunuyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

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2+6 Kryo çekirdekli Snapdragon 732G yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile 2 güne kadar kullanım süresi sunan model 25W hızlı şarj desteğine sahip.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör mevcut. 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 3x yakınlaştırma yapıyor ve yine OIS destekli. Yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğüne makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Dolby Atmos, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen Bluetooth, IP67 sertifikası gibi özelliklerin olduğu Galaxy A72 modeli 8GB/128GB seçeneği 4899TL şeklinde satışa sunuldu.

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Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A52 modelinde 6.5 inçlik Super AMOLED ekrana yer verilmiş. 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan ekran 90Hz tazeleme hızı ve 800 nit parlaklık değerine sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve IP67 sertifikası ile suya dayanıklı. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama şeklinde geniş seçenekler var. 4500mAh kapasiteli batarya da 25W hızlı şarj ile destekleniyor.

64MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ana sensör OIS ile destekleniyor. 4 piksel birleşerek daha kaliteli görüntüler elde edilebiliyor. Gece modu ise 12 kareyi birleştireren daha kaliteli düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. 12MP ultra geniş sensörünüzün yanında 5MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy A52 için 8GB/128GB kapasiteye 3999TL isteniyor.

https://shop.samsung.com/tr/galaxy-a52-ve-a72-akilli-telefon/

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