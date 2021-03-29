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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde satışa çıktı

    Samsung’un iddialı iki yeni akıllı telefon modeli Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde raflara çıktı. İlk etapta fiyatların biraz yüksek olduğu gözlerden kaçmıyor.
    29 Mart 2021, 11:30 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde satışa çıktı
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    Samsung’un geçtiğimiz hafta resmiyet kazandırdığı üst seviyeye yönelik iki önemli akıllı telefonu Galaxy A72 ve Galaxy A52 fazla bekletmeden ülkemizde de raflardaki yerini aldı. Fiyatlar şimdilik biraz yüksek.

    Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A72 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. 90Hz tazeleme hızı yanında 800 nit parlaklık değeri de dış ortamlarda en iyi görüntü tecrübesini sunuyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

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    2+6 Kryo çekirdekli Snapdragon 732G yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile 2 güne kadar kullanım süresi sunan model 25W hızlı şarj desteğine sahip.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör mevcut. 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 3x yakınlaştırma yapıyor ve yine OIS destekli. Yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğüne makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Dolby Atmos, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen Bluetooth, IP67 sertifikası gibi özelliklerin olduğu Galaxy A72 modeli 8GB/128GB seçeneği 4899TL şeklinde satışa sunuldu.

    Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde satışa çıktı
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    Galaxy A52 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A52 modelinde 6.5 inçlik Super AMOLED ekrana yer verilmiş. 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan ekran 90Hz tazeleme hızı ve 800 nit parlaklık değerine sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve IP67 sertifikası ile suya dayanıklı. Parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

    Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama şeklinde geniş seçenekler var. 4500mAh kapasiteli batarya da 25W hızlı şarj ile destekleniyor.

    64MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ana sensör OIS ile destekleniyor. 4 piksel birleşerek daha kaliteli görüntüler elde edilebiliyor. Gece modu ise 12 kareyi birleştireren daha kaliteli düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor. 12MP ultra geniş sensörünüzün yanında 5MP çözünürlüğünde makro ve derinlik sensörleri bulunuyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy A52 için 8GB/128GB kapasiteye 3999TL isteniyor.



    https://shop.samsung.com/tr/galaxy-a52-ve-a72-akilli-telefon/
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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 1 saat önce

    Aynen

    musty578 19 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    dugers (syt dgr) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    A52 nin hakkı 3200 +-100 tl
    A72 nin hakkı 4000+-100 tl

    Ayrıca haberde A72 için Snapdragon 732G denilmiş. 720G olacaktı.
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    Halilowich (H Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel telefonlar. Fiyata indirim gelince mantıklı olur birkaç ay sonra.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İkisinde de 5G yok diye düşünerek fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyebilirim. 5G'nin yakında yaygınlaşacağını düşünürsek bence 5G olmayan bir telefona bu kadar para vermenin bir anlamı yok. Evet belki 5G devrim getirmeyecek fakat bu telefonlarında bize sunduğu bir devrim yok. Madem yeni bir şey alacaksın biraz daha uzun vadeli düşünmek lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    High Sierra 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Hocam Mi 10T Lite (128GB) var. Snapdragon 750G 5G çipseti ile geliyor. Yani A72 ile A52'nin 5G versiyonunun çipsetinin aynısı.
    750G'nin Cortex A77 büyük çekirdek (720G, 732G'de Cortex A76 bulunuyordu.) , 7nm üretim süreci (diğer iki çipsette 8nm üretim süreci bulunuyordu.) ve bir tık daha iyi GPU gibi avantajları bulunuyor.
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    O ozgeleringeris 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar pekde mutlu etmedi..
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    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar tuzlu🧂
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