Merakla beklenen üst seviye Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu

Bir süre önce Honor 90 ve 90 Pro, Çin’in bir takım sertifikasyonun kurumundan gerekli olan onayları aldı. Bu onaylamalar sonucunda da cihazlar hakkında bazı bilgiler resmiyete kavuştu. Bu bağlamda REA-AN00 (Honor 90) model numarasıyla adlandırılan cihazda 66W hızlı şarj, REP-AN00 (Honor 90 Pro) model numarasına sahip olan modelin ise 100W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.
Honor 90 serisi muhtemel özellikleri
Kamera yetenekleri tarafında da özel adımlar atılmış gibi duruyor. Aktarılanlara göre Honor 90 serisi, 16-in-1 piksel gruplama teknolojisine sahip 200 megapiksel Samsung S5KHP3 ana kameranın yanı sıra 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve alan derinliği sağlayan üçüncü bir lense sahip kamera kurulumunu barındıracak. Honor 90 serisi, önceki Honor 80 serisinden gelen eleştirilere dayanarak birkaç önemli geliştirmeye de ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında önce çıkanların çift hoparlör ve OIS olduğu söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.