Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen üst seviye Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu

    Honor 90 ve 90 Pro modellerinin bulunduğu Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu. Ülkemizde önemli hedefleri bulunan Honor, yeni seriyle daha da büyümeyi planlıyor.
    Oy Ver
    Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Honor 90 ve 90 Pro modellerini de içeren Honor 90 serisi yakında piyasaya sürülecek. Blog yazarı "Yang Pat "a göre, serinin tanıtım materyalleri 19 Mayıs'ta yayınlanacak, cihazlar 29 Mayıs'ta satışa sunulacak ve resmi olarak 7 Haziran'da piyasaya çıkacak. Şimdilik bu modellerin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil ancak firmanın ülkemizde büyüme planları olduğu biliniyor. 

    Bir süre önce Honor 90 ve 90 Pro, Çin’in bir takım sertifikasyonun kurumundan gerekli olan onayları aldı. Bu onaylamalar sonucunda da cihazlar hakkında bazı bilgiler resmiyete kavuştu. Bu bağlamda REA-AN00 (Honor 90) model numarasıyla adlandırılan cihazda 66W hızlı şarj, REP-AN00 (Honor 90 Pro) model numarasına sahip olan modelin ise 100W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.

    Honor 90 serisi muhtemel özellikleri

    Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan önceki Honor 90 serisinin etkileyici özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Her iki modelin de yüksek yenileme hızına sahip 1.5K+ kavisli ekrana sahip olması ve halihazırda Qualcomm’un en güçlü mobil yongası Snapdragon 8 Gen 2 ile kutudan çıkması planlanıyor.

    Kamera yetenekleri tarafında da özel adımlar atılmış gibi duruyor. Aktarılanlara göre Honor 90 serisi, 16-in-1 piksel gruplama teknolojisine sahip 200 megapiksel Samsung S5KHP3 ana kameranın yanı sıra 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve alan derinliği sağlayan üçüncü bir lense sahip kamera kurulumunu barındıracak. Honor 90 serisi, önceki Honor 80 serisinden gelen eleştirilere dayanarak birkaç önemli geliştirmeye de ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında önce çıkanların çift hoparlör ve OIS olduğu söyleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hacettepe nasıl okunur cyka ne demek büyük tiyatro otopark renault 21 en çok tutulan modeli nutrivigor mama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız