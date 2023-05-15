Merakla beklenen üst seviye Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Honor 90 ve 90 Pro modellerini de içeren Honor 90 serisi yakında piyasaya sürülecek. Blog yazarı "Yang Pat "a göre, serinin tanıtım materyalleri 19 Mayıs'ta yayınlanacak, cihazlar 29 Mayıs'ta satışa sunulacak ve resmi olarak 7 Haziran'da piyasaya çıkacak. Şimdilik bu modellerin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli değil ancak firmanın ülkemizde büyüme planları olduğu biliniyor.

Bir süre önce Honor 90 ve 90 Pro, Çin’in bir takım sertifikasyonun kurumundan gerekli olan onayları aldı. Bu onaylamalar sonucunda da cihazlar hakkında bazı bilgiler resmiyete kavuştu. Bu bağlamda REA-AN00 (Honor 90) model numarasıyla adlandırılan cihazda 66W hızlı şarj, REP-AN00 (Honor 90 Pro) model numarasına sahip olan modelin ise 100W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.

Honor 90 serisi muhtemel özellikleri

Tam Boyutta Gör Öte yandan önceki Honor 90 serisinin etkileyici özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Her iki modelin de yüksek yenileme hızına sahip 1.5K+ kavisli ekrana sahip olması ve halihazırda Qualcomm’un en güçlü mobil yongası Snapdragon 8 Gen 2 ile kutudan çıkması planlanıyor.

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Kamera yetenekleri tarafında da özel adımlar atılmış gibi duruyor. Aktarılanlara göre Honor 90 serisi, 16-in-1 piksel gruplama teknolojisine sahip 200 megapiksel Samsung S5KHP3 ana kameranın yanı sıra 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve alan derinliği sağlayan üçüncü bir lense sahip kamera kurulumunu barındıracak. Honor 90 serisi, önceki Honor 80 serisinden gelen eleştirilere dayanarak birkaç önemli geliştirmeye de ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında önce çıkanların çift hoparlör ve OIS olduğu söyleniyor.

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Honor 90 serisinin çıkış tarihi belli oldu