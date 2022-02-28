Honor yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı: Magic 4 ve Magic 4 Pro karşınızda

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Honor markası Barcelona'da tüm hızıyla devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bir amiral gemisi akıllı telefon serisi tanıttı. Honor Magic 4 ailesinde standart Magic 4 ve Magic 4 Pro olmak üzere iki üst düzey cihaz bulunuyor.

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Her iki akıllı telefonda da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6.81 inç büyüklüğünde OLED ekran mevcut. Standart modeldeki panel 1.224 x 2.664 piksel (430 ppi), Pro versiyonu ise 1.312 x 2.848 piksel (460 ppi) çözünürlük sunuyor.

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Üst düzey işlemci ve kamera

Honor Magic 4 serisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle güçlendirildi. Akıllı telefonların IP68 su ve toz geçirmezlik derecesini karşıladıklarını belirtelim. Lansmanda özellikle cihazların kamera yeteneklerine vurgu yapıldı.

Honor Magic 4 modellerinin kamera sisteminde ana ve ultra geniş açılı olmak üzere iki adet 50 megapiksel sensör bulunuyor. Periskop telefoto lens de var fakat çözünürlüğü modele göre değişiyor. Açıklanan kamera konfigürasyonları şu şekilde:

Magic 4

Arka:

50 megapiksel ana sensör

50 megapiksel ultra geniş açılı sensör

8 megapiksel periskop kamera (5x optik ve 50x dijital zoom)

ToF sensörü

Ön:

12 megapiksel selfie kamerası

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Magic 4 Pro

Arka:

50 megapiksel ana sensör

50 megapiksel ultra geniş açılı sensör

64 megapiksel periskop kamera (3.5x optik ve 100x dijital zoom)

ToF sensörü

Ön:

12 megapiksel selfie kamerası

Derinlik sensörü

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Pil kapasitelerine baktığımızda Honor Magic4 Pro'nun 100W hızlı şarj özellikli 4.600 mAh pille donatıldığını görüyoruz. Standart modelde ise 66W hızlı şarjı destekleyen 4.800 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Son olarak Honor Magic 4 serisinin kutudan Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 ile çıktığını belirtelim.

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Honor Magic 4 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.81 inç LTPO OLED, 1224 x 2664 piksel, 120 Hz

6.81 inç LTPO OLED, 1224 x 2664 piksel, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 128/256/512 GB

128/256/512 GB İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6)

Android 12 (Magic UI 6) Arka kamera: 50 + 50 + 8 megapiksel + ToF sensörü

50 + 50 + 8 megapiksel + ToF sensörü Ön kamera: 12 megapiksel

12 megapiksel Batarya: 4.800 mAh, 66W hızlı şarj

4.800 mAh, 66W hızlı şarj Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift SIM, 5G, NFC

USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift SIM, 5G, NFC Başlangıç Fiyatı: 899 euro

Honor Magic 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6.81 inç LTPO OLED, 1312 × 2848 piksel, 120 Hz

6.81 inç LTPO OLED, 1312 × 2848 piksel, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6)

Android 12 (Magic UI 6) Arka kamera: 50 + 50 + 64 megapiksel + ToF sensörü

50 + 50 + 64 megapiksel + ToF sensörü Ön kamera: 12 megapiksel + Derinlik sensörü

12 megapiksel + Derinlik sensörü Batarya: 4.600 mAh, 100W hızlı şarj

4.600 mAh, 100W hızlı şarj Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift SIM, 5G, NFC

USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift SIM, 5G, NFC Başlangıç Fiyatı: 1.099 euro

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Honor Magic 4 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı