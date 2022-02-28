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    Honor yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı: Magic 4 ve Magic 4 Pro karşınızda

    İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne hızlı bir giriş yapan Honor merakla beklenen Magic 4 serisini tanıttı. Magic 4 ve Magic 4 Pro üst düzey işlemci ve kamera özellikleri ile dikkat çekiyor.
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    Honor Magic 4 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Honor markası Barcelona'da tüm hızıyla devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bir amiral gemisi akıllı telefon serisi tanıttı. Honor Magic 4 ailesinde standart Magic 4 ve Magic 4 Pro olmak üzere iki üst düzey cihaz bulunuyor.

    Her iki akıllı telefonda da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip 6.81 inç büyüklüğünde OLED ekran mevcut. Standart modeldeki panel 1.224 x 2.664 piksel (430 ppi), Pro versiyonu ise 1.312 x 2.848 piksel (460 ppi) çözünürlük sunuyor.

    Honor Magic 4 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Üst düzey işlemci ve kamera

    Honor Magic 4 serisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle güçlendirildi. Akıllı telefonların IP68 su ve toz geçirmezlik derecesini karşıladıklarını belirtelim. Lansmanda özellikle cihazların kamera yeteneklerine vurgu yapıldı.

    Honor Magic 4 modellerinin kamera sisteminde ana ve ultra geniş açılı olmak üzere iki adet 50 megapiksel sensör bulunuyor. Periskop telefoto lens de var fakat çözünürlüğü modele göre değişiyor. Açıklanan kamera konfigürasyonları şu şekilde:

    Magic 4

    Arka:

    • 50 megapiksel ana sensör
    • 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör
    • 8 megapiksel periskop kamera (5x optik ve 50x dijital zoom)
    • ToF sensörü

    Ön:

    • 12 megapiksel selfie kamerası

    Honor Magic 4 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Magic 4 Pro

    Arka:

    • 50 megapiksel ana sensör
    • 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör
    • 64 megapiksel periskop kamera (3.5x optik ve 100x dijital zoom)
    • ToF sensörü

    Ön:

    • 12 megapiksel selfie kamerası
    • Derinlik sensörü

    Honor Magic 4 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Pil kapasitelerine baktığımızda Honor Magic4 Pro'nun 100W hızlı şarj özellikli 4.600 mAh pille donatıldığını görüyoruz. Standart modelde ise 66W hızlı şarjı destekleyen 4.800 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Son olarak Honor Magic 4 serisinin kutudan Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 ile çıktığını belirtelim.

    Honor Magic 4 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Honor Magic 4 Özellikleri ve Fiyatı

    • Ekran: 6.81 inç LTPO OLED, 1224 x 2664 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 128/256/512 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6)
    • Arka kamera: 50 + 50 + 8 megapiksel + ToF sensörü
    • Ön kamera: 12 megapiksel
    • Batarya: 4.800 mAh, 66W hızlı şarj
    • Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift SIM, 5G, NFC
    • Başlangıç Fiyatı: 899 euro

    Honor Magic 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

    • Ekran: 6.81 inç LTPO OLED, 1312 × 2848 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1
    • RAM: 8/12 GB
    • Depolama: 256/512 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (Magic UI 6)
    • Arka kamera: 50 + 50 + 64 megapiksel + ToF sensörü
    • Ön kamera: 12 megapiksel + Derinlik sensörü
    • Batarya: 4.600 mAh, 100W hızlı şarj
    • Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Çift SIM, 5G, NFC
    • Başlangıç Fiyatı: 1.099 euro
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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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