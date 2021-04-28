Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor

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Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde beklenen katlanabilir telefonlar yoktu ancak segmentinde dikkat çekici özelliklere sahip Galaxy Book dizüstü ve melez dizüstü modelleri vardı.

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Galaxy Book Pro özellikleri ve fiyatı

Üst seviyede rekabete dahil olacak Galaxy Book Pro modelinde iki farklı ekran boyutu yer alıyor. Tasarım olarak serideki diğer modellerle çizgileri benzer. Önceki nesle göre ise klavye biraz yukarı çekilmiş ve touchpad büyütülmüş.

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Modelde Full HD Super AMOLED ekran, Tiger Lake tabanlı Intel Core işlemciler, 8GB/16GB/32GB LPDDR4x bellek, 1TB’a kadar NVMe SSD, Dolby Atmos ses, 720p kamera, çift mikrofon, parmak izi okuyucu, Thunderbolt 4, USB girişleri ve WiFi 6E özelliklerine ortak olarak yer verilmiş.

13.3 inçlik boyuta sahip olan versiyonda farklı olarak LTE seçeneği, 63Whr batarya, 0.88Kg ağırlık yer alıyor. 15.6 inçlik versiyonda ise ekstra olarak HDMI portu, 68Whr batarya, 1.15Kg ağırlık, Nvidia GeForce MX450 ekran kartı sunulmuş. Galaxy Book Pro içn 999$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.

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https://www.sammobile.com/news/galaxy-book-pro-officially-one-of-the-world-lightest-laptops/

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