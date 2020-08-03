Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek

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5 Ağustos'ta duyurulacak olan Galaxy Note 20 ve Galaxy Buds Live, içerik üreticileri için oldukça faydalı bir özelliğe ev sahipliği yapacak. İşte akıllı telefonuyla videolu içerik üretenlere mikrofon setlerini unutturacak o özellik:

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Galaxy Buds Live mikrofon olarak kullanılabilecek

Galaxy Note 20'nin maneul olarak daha fazla yapılandırma imkanı sunan bir pro video moduna sahip olacağı biliniyor. Gelen yeni bilgilere göreyse bu modla birlikte Galaxy Note 20 olup biteni kaydederken, Galaxy Buds Live de üzerindeki mikrofonlar aracılığıyla ortam sesini kaydedebilecek.

Bir nevi yaka mikrofonu işlevi görecek olan kulaklıklar, kullanıcıların tercihine göre ön, arka ya da her iki taraftaki mikrofonlardan ses kaydı alabilecek.

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Ön sipariş geçenlere hediye edilecek

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, Endonezya gibi bazı pazarlarda Galaxy Buds Live hediyesi ile ön siparişe sunulacak.

https://twitter.com/h0x0d/status/1289893320043294720

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