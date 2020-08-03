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    Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek

    Samsung'dan içerik üreticilerinin işini kolaylaştıracak özellik: Galaxy Note 20'nin pro video moduyla Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek
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    5 Ağustos'ta duyurulacak olan Galaxy Note 20 ve Galaxy Buds Live, içerik üreticileri için oldukça faydalı bir özelliğe ev sahipliği yapacak. İşte akıllı telefonuyla videolu içerik üretenlere mikrofon setlerini unutturacak o özellik:

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    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti"

    Galaxy Buds Live mikrofon olarak kullanılabilecek

    Galaxy Note 20'nin maneul olarak daha fazla yapılandırma imkanı sunan bir pro video moduna sahip olacağı biliniyor. Gelen yeni bilgilere göreyse bu modla birlikte Galaxy Note 20 olup biteni kaydederken, Galaxy Buds Live de üzerindeki mikrofonlar aracılığıyla ortam sesini kaydedebilecek.

    Bir nevi yaka mikrofonu işlevi görecek olan kulaklıklar, kullanıcıların tercihine göre ön, arka ya da her iki taraftaki mikrofonlardan ses kaydı alabilecek. 

    Ön sipariş geçenlere hediye edilecek

    Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra, Endonezya gibi bazı pazarlarda Galaxy Buds Live hediyesi ile ön siparişe sunulacak. 



    https://twitter.com/h0x0d/status/1289893320043294720 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    yazesamuas (yakup Bartin) 2 hf.
    Bunun snapdragonlu versiyonu olacakmi
    1 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 2 hf.
    Note 20 alacak var mı ya :D Ben o işlemci ile almam şahsen o kadar para vericem çoğu telefondan yavaş olacak şaka gibi ya ucuza sunacak ya da Huawei ve Apple a yeni pazar kazandırır.
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    Aether (Altan Duman) 2 hf. Elektrikliarabasever
    Iyice sasiriyorsunuz bazen. Dunyanin en cok satan firmasi Samsung. O islemci dedigin kotu olsa adama pazar kaybettirse zaten koymaz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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