Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti

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5 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra'nın Türkiye'de de satılacak olan Exynos varyantı, Geekbench veritabanında tespit edildi.

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Küresel pazarda satışa çıkacak olan Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy S20 ailesinde kullanılan Exynos 990 yonga setinden farklı olarak, daha iyi performans ve termal ısı başarımı sunan geliştirilmiş bir Exynos 990 çipsetine ev sahipliği yapacağı iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan Geekbench sonuçları öyle demiyor.

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Exynoslu Galaxy Note 20 Ultra performansı nasıl?

SM-N986B model numarası taşıyan telefonun tek çekirdek skoru 928, çoklu çekirdek skoru ise 2721 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Galaxy S20 Ultra'nın Geekbench sonuçlarıyla oldukça benzerlik gösteren puanlar, Exynos 990 için olan güçlendirme iddialarını desteklemiyor. Tabii yalnızca bu tabloya bakarak bir yorumda bulunmak doğru olmaz, ancak en azından elde edilen sonuçlar Exynos 990'nın geliştirildiği yönünde bir izlenim vermiyor.

Exynos 990'nın özellikle çoklu çekirdek performansında Snapdragon 865'in gerisinde olduğu biliniyor. Galaxy Note 20'nin ABD, Çin ve Güney Kore gibi belirli pazarlarda Snapdragon 865+ yongasıyla satışa sunulacağı göz önüne alındığında Exnoslu model ile Snapdragonlu model arasındaki farkın daha da açılacağı su götürmez bir gerçek.,

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Galaxy Note 20 Ultra özellikleri

Boyutlar: 164.8 x 77.2 x 8.1 mm

164.8 x 77.2 x 8.1 mm Ekran: 6.9 inç, 3200 × 1440 piksel, Dinamik AMOLED, 120 Hz

6.9 inç, 3200 × 1440 piksel, Dinamik AMOLED, 120 Hz İşlemci: 2.7 GHz hızında 8 çekirdekli Exynos 990 işlemci, Mali-G77 MP11 GPU

2.7 GHz hızında 8 çekirdekli Exynos 990 işlemci, Mali-G77 MP11 GPU Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Hafıza: 256/512 GB UFS 3.1 depolama, microSD kart yuvası

256/512 GB UFS 3.1 depolama, microSD kart yuvası Ana Kamera: 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0

108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0 Ön Kamera: 10 MP f/2.2

10 MP f/2.2 Pil: 4.500 mAh, hızlı şarj, kablosuz şarj

4.500 mAh, hızlı şarj, kablosuz şarj İşletim Sistemi: Android 10, One UI

Android 10, One UI Bağlantı: USB Type-C (Gen 3.2), Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, Çift SIM, eSIM, NFC

USB Type-C (Gen 3.2), Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, Çift SIM, eSIM, NFC Renk Seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3112661

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