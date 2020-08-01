Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti

5 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra'nın Türkiye'de de satılacak olan Exynos varyantı, Geekbench veritabanında tespit edildi.İlginizi Çekebilir Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?
Ayrıca Bkz. "Facebook: "iOS 14 işimize çomak sokacak""
Küresel pazarda satışa çıkacak olan Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy S20 ailesinde kullanılan Exynos 990 yonga setinden farklı olarak, daha iyi performans ve termal ısı başarımı sunan geliştirilmiş bir Exynos 990 çipsetine ev sahipliği yapacağı iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan Geekbench sonuçları öyle demiyor.
Exynoslu Galaxy Note 20 Ultra performansı nasıl?
SM-N986B model numarası taşıyan telefonun tek çekirdek skoru 928, çoklu çekirdek skoru ise 2721 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Galaxy S20 Ultra'nın Geekbench sonuçlarıyla oldukça benzerlik gösteren puanlar, Exynos 990 için olan güçlendirme iddialarını desteklemiyor. Tabii yalnızca bu tabloya bakarak bir yorumda bulunmak doğru olmaz, ancak en azından elde edilen sonuçlar Exynos 990'nın geliştirildiği yönünde bir izlenim vermiyor.
Exynos 990'nın özellikle çoklu çekirdek performansında Snapdragon 865'in gerisinde olduğu biliniyor. Galaxy Note 20'nin ABD, Çin ve Güney Kore gibi belirli pazarlarda Snapdragon 865+ yongasıyla satışa sunulacağı göz önüne alındığında Exnoslu model ile Snapdragonlu model arasındaki farkın daha da açılacağı su götürmez bir gerçek.,
Galaxy Note 20 Ultra özellikleri
- Boyutlar: 164.8 x 77.2 x 8.1 mm
- Ekran: 6.9 inç, 3200 × 1440 piksel, Dinamik AMOLED, 120 Hz
- İşlemci: 2.7 GHz hızında 8 çekirdekli Exynos 990 işlemci, Mali-G77 MP11 GPU
- Bellek: 12 GB RAM
- Hafıza: 256/512 GB UFS 3.1 depolama, microSD kart yuvası
- Ana Kamera: 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2
- Pil: 4.500 mAh, hızlı şarj, kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 10, One UI
- Bağlantı: USB Type-C (Gen 3.2), Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, Çift SIM, eSIM, NFC
- Renk Seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3112661 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
8011 kez okundu.
15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy note 20 ultra ve