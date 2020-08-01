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    Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti

    Exynos 990 çipsetli Galaxy Note 20 Ultra, Geekbench performans testinden geçti. Bakalım Türkiye'de satılacak olan Galaxy Note 20 Ultra modeli kağıt üzerinde nasıl bir performans sergilemiş?
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti
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    5 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra'nın Türkiye'de de satılacak olan Exynos varyantı, Geekbench veritabanında tespit edildi.

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    Küresel pazarda satışa çıkacak olan Galaxy Note 20 Ultra'nın Galaxy S20 ailesinde kullanılan Exynos 990 yonga setinden farklı olarak, daha iyi performans ve termal ısı başarımı sunan geliştirilmiş bir Exynos 990 çipsetine ev sahipliği yapacağı iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan Geekbench sonuçları öyle demiyor.

    Exynoslu Galaxy Note 20 Ultra performansı nasıl?

    SM-N986B model numarası taşıyan telefonun tek çekirdek skoru 928, çoklu çekirdek skoru ise 2721 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Galaxy S20 Ultra'nın Geekbench sonuçlarıyla oldukça benzerlik gösteren puanlar, Exynos 990 için olan güçlendirme iddialarını desteklemiyor. Tabii yalnızca bu tabloya bakarak bir yorumda bulunmak doğru olmaz, ancak en azından elde edilen sonuçlar Exynos 990'nın geliştirildiği yönünde bir izlenim vermiyor.

    Exynos 990'nın özellikle çoklu çekirdek performansında Snapdragon 865'in gerisinde olduğu biliniyor. Galaxy Note 20'nin ABD, Çin ve Güney Kore gibi belirli pazarlarda Snapdragon 865+ yongasıyla satışa sunulacağı göz önüne alındığında Exnoslu model ile Snapdragonlu model arasındaki farkın daha da açılacağı su götürmez bir gerçek.,

    Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti
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    Galaxy Note 20 Ultra özellikleri

    • Boyutlar: 164.8 x 77.2 x 8.1 mm
    • Ekran: 6.9 inç, 3200 × 1440 piksel, Dinamik AMOLED, 120 Hz
    • İşlemci: 2.7 GHz hızında 8 çekirdekli Exynos 990 işlemci, Mali-G77 MP11 GPU
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Hafıza: 256/512 GB UFS 3.1 depolama, microSD kart yuvası
    • Ana Kamera: 108 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 + 12 MP f/3.0
    • Ön Kamera: 10 MP f/2.2
    • Pil: 4.500 mAh, hızlı şarj, kablosuz şarj
    • İşletim Sistemi: Android 10, One UI
    • Bağlantı: USB Type-C (Gen 3.2), Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, Çift SIM, eSIM, NFC
    • Renk Seçenekleri: Mistik Siyah, Mistik Bronz


    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3112661 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sedat. (S. Y.) 2 hf. en beğenilen
    3 kuruş değer vermedikleri tüm ülkelere çöpxynoslu telefonlarını yolluyolar.. Çöpxynoslu samsung çöplerine para vermeyin..
    Yanıtla +7
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    The Killing Road ('y ) 2 hf.
    her şeyiyle taş gibi telefonu çipset batırıcak yine. olmadığını gördüler s20de neden her yere 865 ile yollamıyorlarsa
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Şu komediye bak bir tarafta tek çekirdek 1327 <br /><br />Çok çekirdek 3379 puan alan TSMC üretimi 7nm+ mimarili İphone 11 serisi işlemcisi A13 Bionic diğer tarafta bu çöp android cihazlar.
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    Kocaday (Ayhan BOLAT) 2 hf.
    Isınmayı cozunuz.
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    musty578 (mustafa ak) 2 hf.
    Artık testin bi önemi yok ısındımı 4 gb ramli cihaza dönüşüyorlar ısınmayı çözsün samsun
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    DH Misafiri 2 hf.
    Tepetaklak gidiyorlar. Bir çalışan ne bileyim bir fan yada biri bunların ceo suna bişi demiyor mu. Çok enteresan.
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    kurs@tz (Kürşat ZORLUSOY) 2 hf.
    Eziknos işlemcili telefona 13-15 bin etiket koyar mı koyar, alan olur mu? Olmaz mı, bal gibi de olur, bu memlekette parasına ota çöpe saçan kerizlerin bolluğu Samsung firmasının dikkatinden kaçmamış anlaşılan 
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    dugers (syt dgr) 2 hf.
    Samsung bari exynosuna 5g koyda satmaya yüzün olsun.
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    Zenyxia 2 hf.
    Yine Exynos koymuşlar. Müşteri de Samsung'a bir daha koyar artık...
    Yanıtla +2
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    Sedat. (S. Y.) 2 hf. en beğenilen
    3 kuruş değer vermedikleri tüm ülkelere çöpxynoslu telefonlarını yolluyolar.. Çöpxynoslu samsung çöplerine para vermeyin..
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cumur ( cmr) 2 hf.
    aynı mokun laciverti yine desenize
    Yanıtla +1
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    talhadogdu 2 hf. (düzenlendi)
    Snapdragon 875 haberleri konuşulmaya başlamışken Note serisinde Snapdragon 865 performansını dahi yakalayamayan işlemci kullanmak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Samsung da Nokia gibi telefon sektöründe tarih olma yolunda ilerliyor anlaşılan.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf. talhadogdu
    Hangi modelinde yapmadıki bu modelde tartışılıyor anlamadım
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    8011 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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