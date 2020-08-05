Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un Galaxy Note 20 serisini tanıttığı Galaxy Unpacked lansmanında beklendiği gibi Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklık modeli de tanıtıldı. Fasulyeye benzeyen tasarımıyla ilgi çeken Buds Live seriyi bir adım öne taşıyor.

Galaxy Buds Live özellikleri ve fiyatı

Galaxy Buds Live firmanın önceki nesillerinden önemli bir farkla ayrılıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile Galaxy Buds Live daha net görüşmeler sunabilecek. Bunun için her kulaklıkta iki iç ve bir dış mikrofon yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Galaxy Unpacked etkinliğinin tanıtım videosu heyecanlandırıyor

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

12mm sürücülerin yer verildiği kulaklık AKG tarafından optimize edilmiş. Her zaman açık mikrofon sayesinde Bixby asistanına komut verilebiliyor. Galaxy Note 20 ile eşleştirildiğinde Galaxy Buds Live yaka mikrofonu olarak kullanılabiliyor.

Kulaklık tek şarj ile gürültü engelleme kapalı 7.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj ile 3 dakikada 35 dakika daha kazanabiliyorsunuz. Kablosuz şarjlı kılıf ise 20 saate kadar daha kullanım süresi ekliyor. Galaxy Buds Live için 1299TL fiyat etiketi belirlendi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.