Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme özelliği öne çıkarken tek şarj ile 7.5 saate kadar kullanılabiliyor. Galaxy Buds Live özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    3,4b
    2
    15
    Cep Tel...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy Note 20 serisini tanıttığı Galaxy Unpacked lansmanında beklendiği gibi Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklık modeli de tanıtıldı. Fasulyeye benzeyen tasarımıyla ilgi çeken Buds Live seriyi bir adım öne taşıyor.

    Galaxy Buds Live özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Buds Live firmanın önceki nesillerinden önemli bir farkla ayrılıyor. Aktif gürültü engelleme özelliği ile Galaxy Buds Live daha net görüşmeler sunabilecek. Bunun için her kulaklıkta iki iç ve bir dış mikrofon yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Unpacked etkinliğinin tanıtım videosu heyecanlandırıyor

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    12mm sürücülerin yer verildiği kulaklık AKG tarafından optimize edilmiş. Her zaman açık mikrofon sayesinde Bixby asistanına komut verilebiliyor. Galaxy Note 20 ile eşleştirildiğinde Galaxy Buds Live yaka mikrofonu olarak kullanılabiliyor.

    Kulaklık tek şarj ile gürültü engelleme kapalı 7.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Hızlı şarj ile 3 dakikada 35 dakika daha kazanabiliyorsunuz. Kablosuz şarjlı kılıf ise 20 saate kadar daha kullanım süresi ekliyor. Galaxy Buds Live için 1299TL fiyat etiketi belirlendi.

     



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 hf. en beğenilen Mehmet_Ali61
    Bkz: ekrem yan çar
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    veteriner69 2 hf. Mehmet_Ali61
    Taraflı ve çarpıtmalı haberleriyle meşhur Ekrem'den mi bahsediyorsunuz?
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Aktif gürültü engelleme özelliği kötü mü?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuutaay (kutay sezer) 1 hf. DH Misafiri
    ANC var ama iyi iş yapması için kulağada tam oturan bir kulaklık olması lazım bu hiç öle tam izole saülayacak gibi durmuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sp!deR (M ) 2 hf.
    Çok pahalı. Bu fiyata yurt dışında bile satamaz bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf.
    Kulağa oturan tarafı bir görmedik gitti.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    burakdc 2 hf.
    200 dolar fiyati var ulkemizde 400 dolardan 2800 tl den satisa cikar ve 2 sene sonra sarj tutmaz cope gider.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    White Water 2 hf. burakdc
    Ülke vergi cehennemi bu doğru ancak abartıp bir ürünü kötüleme.

    Ön sipariş fiyatı 1300 TL. Buradan bakabilirsin:

    https://www.hepsiburada.com/samsung-galaxy-buds-live-mystic-black-sm-r180nzkatur-p-HBV00000VSFWO?magaza=Hepsiburada

    Ayrıca batarya süresi 8 saate kadar. Şarj olmama problemi ise diğer her teknolojik üründe olduğu gibi şans meselesi. 5 yıl da sorunsuz kullanabilirsin ya da 3 ay geçmeden şarj olmamaya başlayabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 hf.
    Hahaha biri şirinlerin fön makinesi diğeri böbrek veya fasulye gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emirhazar 2 hf.
    ben sevmedim pek güzel durmuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    İşitme cihazı gibi duruyor böyle çirkin bişeyi takmak için ciddi iyi ses vermesi lazım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolf silver (wolf silver) 2 hf.
    Ben tasarımı sevdim. Kulakta çıkıntı yapan airpods tarzı sevmeyenler için bu kulaklık mükemmel olmuş. Fiyatı da mevcut şartlar altında 200 dolardan daha aşağıdır. Şarji da çok iyi dayanıyor.



    Neyse benim gibiler Hylou Gt1 Pro ile DEVAMKEE.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 2 hf.
    Haberle biraz alakasız fakat yazmak istedim. Ekrem donanımhaber'de en sıkı, en fazla haber yazan ve yazdığı haberlerden kalitesini esirgemeyen bir kişi kanımca. Bazı Apple haberleri yüzünden eleştirildi forumda fakat bu arkadaşlara Ekrem'in işinin "Haber Editörü" olduğunu hatırlatırım. Kaliteli haberler için teşekkürler @Ekrem71
    3 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 hf. Mehmet_Ali61
    Bkz: ekrem yan çar
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ekrem71 (ekrem ekrem) 2 hf. Mehmet_Ali61
    Teveccühünüze layık olmaya çalışıyoruz. Teşekkürler
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    veteriner69 2 hf. Mehmet_Ali61
    Taraflı ve çarpıtmalı haberleriyle meşhur Ekrem'den mi bahsediyorsunuz?
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor 2 hf. Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak" 2 hf. Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi 2 hf. Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek 2 hf. Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi! 2 hf. Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi 2 hf. Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu 2 hf. Huawei GameCenter indirmeye sunuldu 2 hf. Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı 2 hf. TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı 2 hf. Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar 2 hf. Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda 2 hf. Nissan, yeni kompakt SUV konsepti Magnite'in iç mekanını gösterdi 2 hf. Samsung; amiral gemilerinde güncelleme garantisini üç yıla çıkarıyor 2 hf. Günlük vaka sayısında korkutucu artış sürüyor (5 Ağustos) 2 hf. 2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri 2 hf. AMD sessiz sedasız 6 watt TDP’li 2 işlemcisini piyasaya sürdü 2 hf. Galaxy Tab S7 serisi tanıtıldı 2 hf. Samsung Galaxy Watch 3 tanıtıldı 2 hf. Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Buds Live tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 hf. Samsung büyük oynuyor! Note 20 ve Note 20 Ultra ön inceleme 2 hf. Gordon Murray T.50, dünyanın en hafif süper otomobili olmaya geldi 2 hf. Akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması için yasal düzenleme geliyor 2 hf. Olası RTX 3000 çıkış takvimi detaylandı 2 hf. Logitech G923 TRUEFORCE direksiyon ile yarışlar hiç olmadığı kadar gerçekçi 2 hf. Bilim Kurulu üyesi Yamanel: “Okulların açılmasına yönelik yeni kararlar alınabilir” 2 hf. Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar 2 hf. Yerli oyun Ertuğrul Gazi 2 en iyiler listesinde 2 hf. Starship’in SN5 prototipi nihayet havalandı 2 hf. Disney'in 200 milyon dolarlık Mulan filmi doğrudan internete geliyor 2 hf. FIFA 21’in yeni özelliklerini gösteren oynanış videosu yayınlandı 2 hf. Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek 2 hf. Epic Games mağazasından The Alto Collection sürprizi 2 hf. Mi Band 4 ve Mi Band 5, Mi Fit 4.4 güncellemesiyle yeni özelliklere kavuştu 2 hf. Google'ın AirDrop benzeri Nearby Share özelliği kullanıma sunuldu 2 hf. Fortnite yarın arabalarına kavuşuyor 2 hf. Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi 2 hf. Google ve Cisco yonga siparişlerini Samsung kaptı 2 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Ağustos 2020 Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız