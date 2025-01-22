Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisi 4300TL’lik Gemini Advanced aboneliği ile geliyor

    Samsung Galaxy S25 serisinin yapay zekâ destekli yeni özelliklerini merak edenler için Google da bir kampanya hazırladı. Google One AI Premium adıyla satılan paket 6 ay hediye.  
    Samsung Galaxy S25 serisi Tam Boyutta Gör
    Odak noktasına yapay zekâ teknolojilerini alarak sahneye çıkan Galaxy S25 serisi, pek çok yeni özelliği kullanıcıya sunuyor. Samsung ve Google, kullanıcılara daha akıcı bir deneyim için dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. 

    6 aylık Gemini Advanced ve 2TB depolama alanı

    Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S25 serisi, hiçbir ek ücret ödemeden 6 aylık Gemini Advanced ve 2 TB bulut depolama alanıyla sunulacak. Kampanya tüm cihazlar için geçerli olacak. Google One AI Premium adıyla satılan bu paket aylık 719.99TL fiyat etiketine sahip. 

    Gemini Advanced, en yetenekli yapay zekâ modelleri ve herhangi bir konu için özel yapay zekâ uzmanları ve kişisel yapay zekâ araştırma asistanınız olarak işlev gören Deep Research ve Gems gibi en yeni özelliklere öncelikli erişime sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samuray isimleri ford kuga alınır mı seat arona yorumlar toyota corolla alınır mı yapı kredi hesap cüzdanı fotokopisi nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum