Samsung Galaxy S25 serisi 4300TL’lik Gemini Advanced aboneliği ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Odak noktasına yapay zekâ teknolojilerini alarak sahneye çıkan Galaxy S25 serisi, pek çok yeni özelliği kullanıcıya sunuyor. Samsung ve Google, kullanıcılara daha akıcı bir deneyim için dikkat çekici bir kampanyaya imza attı.

6 aylık Gemini Advanced ve 2TB depolama alanı

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S25 serisi, hiçbir ek ücret ödemeden 6 aylık Gemini Advanced ve 2 TB bulut depolama alanıyla sunulacak. Kampanya tüm cihazlar için geçerli olacak. Google One AI Premium adıyla satılan bu paket aylık 719.99TL fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+ ve S25 Türkiye fiyatı açıklandı 3 sa. önce eklendi

Gemini Advanced, en yetenekli yapay zekâ modelleri ve herhangi bir konu için özel yapay zekâ uzmanları ve kişisel yapay zekâ araştırma asistanınız olarak işlev gören Deep Research ve Gems gibi en yeni özelliklere öncelikli erişime sahip olacak.

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