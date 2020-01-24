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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M21 benchmark testlerinde ortaya çıktı

    Samsung'un bu yıl alt seviyede önemli silahlarından birisi olacak Galaxy M21 akıllı telefon modeli ile ilgili benchmark sızıntıları tabloyu netleştirmeye başladı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy M21 benchmark testlerinde ortaya çıktı
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    Samsung'un giriş seviyesinde mücadele eden Galaxy M serisi bu yıl da yoluna devam ediyor. Galaxy M21 olarak piyasaya çıkması beklenen yeni modelin benchmark testleri sızmaya başladı.

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    Galaxy M21 özellikleri

    Geçen yılın Galaxy M20 model üzerine biraz daha iyileştirilecek olan Galaxy M21 modelinde ekran ve çözünürlük olarak bir değişiklik beklenmiyor. Testlere göre yonga seti tarafında Exynos 9611 var. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip Exynos 9611, ilk nesildeki Exynos 7904 yonga setine göre iyi bir performans artışı sağlayacak.

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    Diğer taraftan 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile sınıfında öne çıkmaya çalışacak. Zaten Samsung'un alt seviye telefonlarda bu yıl 64GB depolamayı baz alacağı sık sık gündeme geliyor.

    Kamera tarafında 24MP çözünürlüğünde ana sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü iddiaları var. Yine ilk nesle göre iyi bir artış sayılabilir. Galaxy M21 modelinin kısa süre içerisinde Hindistan'da tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/24/samsung-galaxy-m21-geekbench-appearance-reveals-exynos-9611-and-4gb-ram/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tolgatelli 9 sa.
    A51 ile aynı işlemci.. İlginç..
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