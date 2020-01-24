Galaxy M21 benchmark testlerinde ortaya çıktı

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Samsung'un giriş seviyesinde mücadele eden Galaxy M serisi bu yıl da yoluna devam ediyor. Galaxy M21 olarak piyasaya çıkması beklenen yeni modelin benchmark testleri sızmaya başladı.

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Galaxy M21 özellikleri

Geçen yılın Galaxy M20 model üzerine biraz daha iyileştirilecek olan Galaxy M21 modelinde ekran ve çözünürlük olarak bir değişiklik beklenmiyor. Testlere göre yonga seti tarafında Exynos 9611 var. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip Exynos 9611, ilk nesildeki Exynos 7904 yonga setine göre iyi bir performans artışı sağlayacak.

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Diğer taraftan 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile sınıfında öne çıkmaya çalışacak. Zaten Samsung'un alt seviye telefonlarda bu yıl 64GB depolamayı baz alacağı sık sık gündeme geliyor.

Kamera tarafında 24MP çözünürlüğünde ana sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü iddiaları var. Yine ilk nesle göre iyi bir artış sayılabilir. Galaxy M21 modelinin kısa süre içerisinde Hindistan'da tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/01/24/samsung-galaxy-m21-geekbench-appearance-reveals-exynos-9611-and-4gb-ram/

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