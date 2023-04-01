Tam Boyutta Gör Android 13 söz konusu olduğunda en hızlı davranan şirketlerden birisi olarak göze çarpan Samsung, günümüzde Galaxy S23 ile tanıtılan One UI 5.1 sürümünü bütçe ve orta sınıf telefonlara ulaştırmaya devam ediyor. Şimdi de yeni sürüm, Galaxy M32 için yayınlanmaya başladı.

Galaxy M32 için One UI 5.1 yayınlandı

Hatırlamak gerekirse 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy M32, Android 11 işletim sistemi ile tanıtıldı. Akıllı telefon için yayınlanan One UI 5.1 ise ''M426BXXU4DWB1'' yapı numarası ve Şubat 2023 güvenlik yaması ile geliyor. An itibariyle Hindistan ve Latin Amarika ülkelerinde erişime yeni güncellemenin, kısa süre içerisinde küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.

Samsung, One UI 5.1 güncellemesinin bir parçası olarak Galaxy M32'nin performansı ve sistem uygulamalarına odaklanıyor. Bu bağlamda yerleşik Galeri uygulaması artık daha güçlü bir aramaya sahip ve aynı anda birden fazla arama yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca video ve fotoğrafların EXIF ​​bilgileri de düzenlenebiliyor.

Samsung'dan iki modele One UI 5.1 sürprizi 1 gün önce eklendi

Galaxy M32'ye eklenen diğer yeni özellikler arasında Pil ve Dinamik Hava Durumu olmak üzere iki yeni pencere öğesi, Samsung Tarayıcı için arama iyileştirmeleri ve daha hızlı çoklu görev yeteneği yer alıyor. Ayrıca yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

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Galaxy M32 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı