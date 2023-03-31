Samsung'dan iki modele One UI 5.1 sürprizi

Galaxy Tab S7 FE ve Tab A8 10.5 One UI 5.1 yayınlandı
Bildirilenlere göre One UI 5.1, Galaxy Tab S7 FE'nin SM-T736B model adını taşıyan uluslararası modeli için ''T736BXXU2CWC5'' yapı numarasıyla geliyor. Şubat 2023 güvenlik yamasını da beraberinde bu güncelleme, an itibariyle Avrupa pazarında yayınlanmaya başladı. Bilmeyenler için Mayıs 2021'de piyasaya sürülen Galaxy Tab S7 FE, Android 11 sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu bağlamda tabletin, bir büyük Android güncellemesi daha alacağını hatırlatalım.
One UI 5.1, Galaxy Tab A8 10.5 modeline ise ''X200XXU2CWC1'' yapı numarası ve Ocak 2023 güvenlik ekiyle geliyor. Halihazırda Güney Kore'de erişime açılan güncellemenin çok yakında küresel pazara da ulaşacağını söyleyebiliriz. 2022 yılında Android 11 ile vitrine çıkan bir cihaz, Galaxy Tab S7 FE'ye benzer şekilde bir büyük güncelleme daha alacak.
Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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