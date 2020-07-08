Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu

Samsung, Galaxy Note 20 ve beraberinde duyuracağı yeni cihazların lansmanını gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinin 5 Ağustos'ta düzenleneceğini açıkladı.İlginizi Çekebilir Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı
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Galaxy Unpacked etkinliği diğer birçok teknoloji devinin lanmanı gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle online olarak gerçekleşecek. İsteyen herkes YouTube veya Samsung.com üzerinden etkinliği izleyebilecek.
Galaxy Note 20'nin yeni altın rengi vurgulanıyor
Samsung tarafından paylaşılan paylaşılan teaser videosunda, Galaxy Note 20'nin bronz rengine ve S Pen kalemine dikkat çekiliyor. Zira daha önceki sızıntılar Galaxy Note 20'nin tasarımıyla birlikte yeni renk seçeneğini de gözler önüne sererken, daha gelişmiş bir S Pen'in de habercisi niteliğindeydi.
Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modellerinin yanı sıra Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3 cihazları da duyurulabilir.
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Yazılım güncellemesi, teknik servisi ve fiyat politikası açısından iyileşme yapmıyor.
Eskiden en çok Note cihazı satılan ülkeydik ama şu an aynı şeyler geçerli mi emin değilim.
Samsung kendi şirketleri içinde büyük bir iletişim sorunu olduğu çok bariz belli. Bu yönetim tarzı değişmezse gelecekte mobil tarafta Samsung liderliğini çok daha farklı markalara bırakabilir.
Bu işin sonu nerde patlayacak acaba gelecekte çiftçilik prim yapacak gibime geliyor. Şehre yakın tarlam olsa eker biçerdim. Ya da köyde İnternet olacak. Ya da ulaşım.
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