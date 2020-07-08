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    Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu

    Samsung, Galaxy Note 20 ve beraberinde duyuracağı yeni cihazların lansmanını gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği için tarih verdi. İşte Galaxy Note 20'nin duyurulacağı o tarih:
    1 gün
    2,8b
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    12
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu
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    Samsung, Galaxy Note 20 ve beraberinde duyuracağı yeni cihazların lansmanını gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinin 5 Ağustos'ta düzenleneceğini açıkladı.

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    Ayrıca Bkz. "9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı"

    Galaxy Unpacked etkinliği diğer birçok teknoloji devinin lanmanı gibi COVID-19 pandemisi sebebiyle online olarak gerçekleşecek. İsteyen herkes YouTube veya Samsung.com üzerinden etkinliği izleyebilecek.

    Galaxy Note 20'nin yeni altın rengi vurgulanıyor

    Samsung tarafından paylaşılan paylaşılan teaser videosunda, Galaxy Note 20'nin bronz rengine ve S Pen kalemine dikkat çekiliyor. Zira daha önceki sızıntılar Galaxy Note 20'nin tasarımıyla birlikte yeni renk seçeneğini de gözler önüne sererken, daha gelişmiş bir S Pen'in de habercisi niteliğindeydi. 

    Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu
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    Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modellerinin yanı sıra Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3 cihazları da duyurulabilir. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 1 gün (düzenlendi) en beğenilen
    5 Ağustos'a kadar beklemeye gerek yok.Tasarım = Süreyya hanım.İşlemci = Türkiye de dahil birçok ülkeye itelenen Exynos.Kamera = 1282142132131 MP ama yine de iPhone'unkinden kötü.Güncelleme desteği = 2 yıl. Size çok bile, gidin yenisini alın fakirler, utanmasanız bir telefonu 10 yıl kullanacaksınız.Fiyat = 1000$-1200$. Bize geliş fiyatı minimum 12.000 TL.
    5 Ağustos'a kadar beklemeye gerek yok.Tasarım = Süreyya hanım.İşlemci = Türkiye de dahil birçok ülkeye itelenen Exynos.Kamera = 128214...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbmyo (ahme t) 23 sa.
    Samsung Amerika ve ciddi pazarlar için snapdragon önemsiz pazarlar için exsynoss va arta kalan silikonlar Lada orta seviye telefon üretiyor kazan kazan kimse almazsa kalite artacak s 7 edgede yumurta pisirili yazın
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    SuperMert (Mert Güven) 1 gün
    Bence firmalar her sene yeni cihaz çıkarmayı bırakmalı. Çünkü her sene cihaz çıkınca hem cihazlar çabuk değer yitiriyor hemde daha az satıyor....
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    anil01 (Anil Erdogan) 1 gün
    bence fiyatı 14.999 tl olur.. saha düşük olacağını zannetmiyorum..
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    chengineer (üç nokta) 1 gün
    çıksın da hemen alıp 3 ay sonra yeni çıkanla takas edelim
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    MERNEPTAH 1 gün
    Çıkar çıkmaz 5 tane aliyoruz
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    dodofran 1 gün
    biz sıradan tc vatandaşları için artık amiral gemileri haber değeri taşımıyor zaten alamıyoruz. daha çok amiral gemi katili veya orta seviye cihazlar ilgimizi çekiyor. ee başka ülkelerde chevrolet camaro fiyatına bizde telefon satılınca çok normal.
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    borukuzen (faruk puka) 1 gün
    Uzun yıllardır iki farklı Samsung Note cihazı kullandım, kullanıyorum ama Samsung artık gözümüzden düşmeye başladı. Gözümüzden dedim çünkü Türkiye geneli pek çok mağazasını kapatıyor Samsung.

    Yazılım güncellemesi, teknik servisi ve fiyat politikası açısından iyileşme yapmıyor.

    Eskiden en çok Note cihazı satılan ülkeydik ama şu an aynı şeyler geçerli mi emin değilim.

    Samsung kendi şirketleri içinde büyük bir iletişim sorunu olduğu çok bariz belli. Bu yönetim tarzı değişmezse gelecekte mobil tarafta Samsung liderliğini çok daha farklı markalara bırakabilir.
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    rwo (rwo ) 1 gün
    S20 ultrayı almış biraz köşeli yapmışlar al sana note 20 ayrıca siyahıda bakır rengide birbirinden kötü renkler olmuş.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 1 gün
    Abi o kameralar ne ya? Fotoğraf makinası mı satıyorsunuz telefon mu? Yakında lens değişikliği de yaparız.
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    kaazto28 (ahmet doğan) 1 gün
    Tamam biz fakiriz de bu yurt dışındaki insanlar ne diye sürekli telefon alıyorlar. İnsan emeği çok rahat bir şekilde teknoloji çöplüğüne akıyor. Yıldızlararası filmden bir kesit vardı," benim zamanımda hergün bir şey çıkıyordu herkes herşeye sahip olmak istiyordu."

    Bu işin sonu nerde patlayacak acaba gelecekte çiftçilik prim yapacak gibime geliyor. Şehre yakın tarlam olsa eker biçerdim. Ya da köyde İnternet olacak. Ya da ulaşım.
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    2849 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    samsung, galaxy note 20 tanıtım ve
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