9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı

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Google'ın başarısız sosyal ağ girişimlerinden olan Google+, Google Currents uygulamasının çıkış yapmasıyla birlikte tamamen tarih oldu.

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Geçtiğimiz yıl nisan ayında bireysel kullanıcıların kullanımına kapatılan Google+, yaklaşık bir yıldır sadece G Suite hesabı olan kurumsal kullanıcılara hizmet veriyordu.

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Google Currents, uygulama mağazalarındaki yerini aldı

9 yıllık bir mazisi bulunan Google+'ın Android ve iOS uygulaması, Google Currents olarak yeniden adlandırıldı ve bugün itibariyle kurumsal kullanıcıların hizmetine sunuldu.

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Google'ın materyal tasarım dilinin hakim olduğu uygulama, çalışanların kurum içi iletişimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş. Bu çerçevede kullanıcılar çeşitli metin, doküman, bağlantı ve görsel paylaşımlarında bulunabilirken, gönderilerin altına yorum da bırakabiliyor.

Bu paylaşımlar kullanıcıların kronolojik veya ilgi alanlarına göre ana sayfada listelenecek. Ancak şirket yöneticilerinin gönderileri her zaman üst sıralarda olacak. Ayrıca yöneticilerın paylaşımlar üzerinde çok daha fazla yetkisi olacak.

Öyle ki Suite yöneticileri, hedeflenen bir çalışan grubuna veya şirketin tamamına belirli içeriği tanıtmak için özel akışlar oluşturarak kuruluştaki tartışmayı şekillendirebilir. Ek olarak, kullanımı izlemek ve kuruluşta hangi içeriğin en çok konuşulan olduğunu anlamak için platformdaki etkileşimi de ölçebilir.

Currents Google LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 146.5 MB

Currents Google LLC Sosyal Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.neowin.net/news/google-finally-dies-makes-way-for-google-currents-for-g-suite-users/

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