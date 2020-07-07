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    9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı

    Google'ın başarısız sosyal ağ girişimlerinden olan Google+, Google Currents uygulamasının çıkış yapmasıyla birlikte tamamen tarih oldu. Peki Google Currents neler sunuyor? İşte detaylar:
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı
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    Google'ın başarısız sosyal ağ girişimlerinden olan Google+, Google Currents uygulamasının çıkış yapmasıyla birlikte tamamen tarih oldu. 

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    Geçtiğimiz yıl nisan ayında bireysel kullanıcıların kullanımına kapatılan Google+, yaklaşık bir yıldır sadece G Suite hesabı olan kurumsal kullanıcılara hizmet veriyordu. 

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    Google Currents, uygulama mağazalarındaki yerini aldı

    9 yıllık bir mazisi bulunan Google+'ın Android ve iOS uygulaması, Google Currents olarak yeniden adlandırıldı ve bugün itibariyle kurumsal kullanıcıların hizmetine sunuldu. 

    9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı
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    Google'ın materyal tasarım dilinin hakim olduğu uygulama, çalışanların kurum içi iletişimlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş. Bu çerçevede kullanıcılar çeşitli metin, doküman, bağlantı ve görsel paylaşımlarında bulunabilirken, gönderilerin altına yorum da bırakabiliyor.  

    Bu paylaşımlar kullanıcıların kronolojik veya ilgi alanlarına göre ana sayfada listelenecek. Ancak şirket yöneticilerinin gönderileri her zaman üst sıralarda olacak. Ayrıca yöneticilerın paylaşımlar üzerinde çok daha fazla yetkisi olacak.

    Öyle ki Suite yöneticileri, hedeflenen bir çalışan grubuna veya şirketin tamamına belirli içeriği tanıtmak için özel akışlar oluşturarak kuruluştaki tartışmayı şekillendirebilir. Ek olarak, kullanımı izlemek ve kuruluşta hangi içeriğin en çok konuşulan olduğunu anlamak için platformdaki etkileşimi de ölçebilir.

    Currents Currents Currents Currents Google LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 146.5 MB

    Currents Currents Currents Currents Google LLC Sosyal Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.neowin.net/news/google-finally-dies-makes-way-for-google-currents-for-g-suite-users/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün
    Google+'a çok üzüldüğüm doğrudur. Hazinlidir.

    Geceleri ağlamaktan uyuyamaz oldum. Gözlerim hep yaşlarla konuşuyor artık.
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    V4LKyR 1 gün sniper23
    SADQWOPkqweQW:EQW:EQW:EQW:qwişqw

    Hazinlidir. Güzel yorum :D
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün
    Sosyal insanları asosyal yapmak için bir tane daha sosyalleşme uygulaması 😁
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