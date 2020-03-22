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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlara gelecek yeni özellikler belli oldu

    Samsung Galaxy S20 modellerinde bulunan popüler özellikler, yakın zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile Galaxy S10 ve Note 10 serisi telefonlara gelecek. İşte güncelleme ile gelecek yeni özellikler:
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlara gelecek yeni özellikler belli oldu
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    Samsung Hollanda, bir basın bildirisi aracılığıyla Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarda bulunan bulunan popüler özelliklerin yayınlanacak bir güncelleme ile Galaxy S10 ve Note 10 modellerine geleceğini duyurdu. 

    Hollanda için Mart ayı sonunda yayınlanacağı açıklanan güncellemenin diğer bölgeler için olan çıkış tarihi ise bilinmiyor. Ancak yayınlanan basın bülteni, Galaxy S10 ve Note 10 kullanıcılarının aşağıdaki yeni özelliklere kavuşmak için One UI 2.1 güncellemesinin çıkmasını beklemek zorunda kalmadıklarını gösteriyor. 

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30 Pro daha önce hiçbir telefonda olmayan bir özellikle gelecek"

    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlara gelecek Galaxy S20 özellikleri

    • Profesyonel video modu: Fotoğraflar için gelişmiş düzenleme özelliği, videolar için de kullanıma sunulacak. Profesyonel video moduyla birlikte ISO, beyaz dengesi ve pozlama gibi ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz. 
    • Ön ve arka kamera ile aynı anda video kaydı
    • Tek tuşla çekim modu: Yapay zeka ile çalışan bu özellikle birlikte 10 saniyeye kadar çekim yapılıyor ve canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi 10 farklı formatta fotoğraflar çekiliyor. Bu da tekrar çekim yapma gereği kalmadan o anı en iyi şekilde yakalamanızı sağlıyor.
    • Qick Share: Türkçe'ye "hızlı paylaşım" olarak çevrilen ve AirDrop'a rakip olan bu özellikle birlikte, uyumlu Samsung telefon ya da tabletler arasında oldukça hızlı ve kolay bir şekilde veri aktarımı yapılabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi Direct'ten yararlanan bu özellik, saniyede 200 Mb'a kadar dosya aktarım hızı sunuyor.
    • Music Share: Arkadaşlarınızın müzik çalmadan önce bağlantıyı kesmenize gerek kalmaması için telefonunuzun Bluetooth bağlantısını bir hoparlörle paylaşmanıza olanak tanır. Böylelikle arkadaşlarınız, sizin hoparlöre olan Bluetooth bağlantınızı kullanarak müzik çalmaya devam edebilir.
    • Akıllı galeri organizasyonu: Hızlı kırpmaile görüntüleri istediğiniz boyutlarda kırpabilir, temiz görünüm ile aynı konunun tüm fotoğraflarını otomatik olarak bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca Bixby entegrasyonu sayesinde bu işlemleri sesli komut vererek, otomatik olarak telefona yaptırabilirsiniz.


    https://samsung-nl-reverse.prezly.com/populaire-functies-galaxy-s20-nu-ook-op-galaxy-s10-en-galaxy-note10-beschikbaar Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clb12 (Muhammet Çelebi) 12 sa. en beğenilen
    Samsung önce exynos çöplerini millete dayatmayi biraksin da tum telefonlarina Snapdragon koysun.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    clb12 (Muhammet Çelebi) 12 sa. en beğenilen
    Samsung önce exynos çöplerini millete dayatmayi biraksin da tum telefonlarina Snapdragon koysun.
    Yanıtla +6
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    BekirHan (Bekir Han) 12 sa.
    Quick Share dedikleri şey Wifi Direct ve Direct Share diye zaten mevcut değil mi Samsung larda. İyice çorba ettiler yav. Apple ile aradaki en büyük fark yalınlık. Adamlar tek bir arayüz ile işi çözüyor. Android evreni ise ben yaptım kafasıyla oluşturduğu dağınıklık nedeni ile bir süre saçma arayüz ve isim içeriyor. Ne nedir neden var farkı ne gel de ayırd et...
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    hakan985 ( hakan Eker) 13 sa.
    android 9 ile pro video özelliğini kaldırdılar şimdi s20 ye özellik olarak koydular. Yıllardır samsung cihaz kullanırım özellik eksiltip duruyolar ve sonradan ekliyolar sonra ooooww. kamera konusunun lider firması idi ama şimdi sürekli özellik kırpma. video ve foto özelliklerini kullanmak istiyosan sürekli onu kullanırsan şu özellik yok uyarısı. samsung kendine çeki düzen vermeli
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