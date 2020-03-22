Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlara gelecek yeni özellikler belli oldu

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Samsung Hollanda, bir basın bildirisi aracılığıyla Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarda bulunan bulunan popüler özelliklerin yayınlanacak bir güncelleme ile Galaxy S10 ve Note 10 modellerine geleceğini duyurdu.

Hollanda için Mart ayı sonunda yayınlanacağı açıklanan güncellemenin diğer bölgeler için olan çıkış tarihi ise bilinmiyor. Ancak yayınlanan basın bülteni, Galaxy S10 ve Note 10 kullanıcılarının aşağıdaki yeni özelliklere kavuşmak için One UI 2.1 güncellemesinin çıkmasını beklemek zorunda kalmadıklarını gösteriyor.

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Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi telefonlara gelecek Galaxy S20 özellikleri

Profesyonel video modu: Fotoğraflar için gelişmiş düzenleme özelliği, videolar için de kullanıma sunulacak. Profesyonel video moduyla birlikte ISO, beyaz dengesi ve pozlama gibi ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Fotoğraflar için gelişmiş düzenleme özelliği, videolar için de kullanıma sunulacak. Profesyonel video moduyla birlikte ISO, beyaz dengesi ve pozlama gibi ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz. Ön ve arka kamera ile aynı anda video kaydı

Tek tuşla çekim modu: Yapay zeka ile çalışan bu özellikle birlikte 10 saniyeye kadar çekim yapılıyor ve canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi 10 farklı formatta fotoğraflar çekiliyor. Bu da tekrar çekim yapma gereği kalmadan o anı en iyi şekilde yakalamanızı sağlıyor.

Yapay zeka ile çalışan bu özellikle birlikte 10 saniyeye kadar çekim yapılıyor ve canlı odak, kırpılmış, ultra geniş açılı çekim gibi 10 farklı formatta fotoğraflar çekiliyor. Bu da tekrar çekim yapma gereği kalmadan o anı en iyi şekilde yakalamanızı sağlıyor. Qick Share: Türkçe'ye "hızlı paylaşım" olarak çevrilen ve AirDrop'a rakip olan bu özellikle birlikte, uyumlu Samsung telefon ya da tabletler arasında oldukça hızlı ve kolay bir şekilde veri aktarımı yapılabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi Direct'ten yararlanan bu özellik, saniyede 200 Mb'a kadar dosya aktarım hızı sunuyor.

Türkçe'ye "hızlı paylaşım" olarak çevrilen ve AirDrop'a rakip olan bu özellikle birlikte, uyumlu Samsung telefon ya da tabletler arasında oldukça hızlı ve kolay bir şekilde veri aktarımı yapılabiliyor. Bluetooth ve Wi-Fi Direct'ten yararlanan bu özellik, saniyede 200 Mb'a kadar dosya aktarım hızı sunuyor. Music Share: Arkadaşlarınızın müzik çalmadan önce bağlantıyı kesmenize gerek kalmaması için telefonunuzun Bluetooth bağlantısını bir hoparlörle paylaşmanıza olanak tanır. Böylelikle arkadaşlarınız, sizin hoparlöre olan Bluetooth bağlantınızı kullanarak müzik çalmaya devam edebilir.

Arkadaşlarınızın müzik çalmadan önce bağlantıyı kesmenize gerek kalmaması için telefonunuzun Bluetooth bağlantısını bir hoparlörle paylaşmanıza olanak tanır. Böylelikle arkadaşlarınız, sizin hoparlöre olan Bluetooth bağlantınızı kullanarak müzik çalmaya devam edebilir. Akıllı galeri organizasyonu: Hızlı kırpmaile görüntüleri istediğiniz boyutlarda kırpabilir, temiz görünüm ile aynı konunun tüm fotoğraflarını otomatik olarak bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca Bixby entegrasyonu sayesinde bu işlemleri sesli komut vererek, otomatik olarak telefona yaptırabilirsiniz.

https://samsung-nl-reverse.prezly.com/populaire-functies-galaxy-s20-nu-ook-op-galaxy-s10-en-galaxy-note10-beschikbaar

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