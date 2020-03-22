Redmi K30 Pro daha önce hiçbir telefonda olmayan bir özellikle gelecek

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Redmi, 24 Mart'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Redmi K30 Pro'nun özelliklerini açıklamaya devam ediyor. Daha önce telefonun ekran ve kamera özelliklerini detaylandıran Çinli üretici, şimdi de bağlantı özelliklerine açıklık getirdi.

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Redmi K30 Pro, 400 merteye kadar Bluetooth menzili sunacak

Şirketin Weibo hesabından paylaşılan bir poster, Redmi K30 Pro'nun Bluetooth noktasında ciddi bir sıçrama yapacağını ortaya koyuyor. Zira “Süper Bluetooth” vurgusuna sahip telefon, 400 metreye kadar Bluetooth menzili sunacak.

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Redmi K30 Pro; santimetreler içerisinde konum takibi, daha fazla kapsama alanı, daha düşük güç tüketimi, GPS yongalarına yardımcı olma kabiliyeti, daha yüksek veri aktarım hızı ve buna bağlı olarak daha düşük gecikme süreleri sunan Bluetooth 5.1 protokolüyle gelse de kapsama alanı noktasında, Bluetooth 5.1 teknolojisinin sunduklarıyla sınırlı kalmıyor.

Redmi K30 Pro'da yapılan iyileştirmelerle birlikte, yaklaşık 243 metre menzile sahip Bluetooth 5.1 protokolünün neredeyse iki katı kadar daha fazla Bluetooth menzili sunuluyor.

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Daha stabil bir internet bağlantısı için aynı anda üç ağa bağlanma imkanı

Weibo'da paylaşılan diğer bir görsel ise Redmi K30 Pro'nun aynı anda üç ağa bağlanabilen 5G MultiLink özelliğiyle geleceğini ortaya çıkardı.

Özellikle oyuncuların işine yarayacak bu özellik sayesinde; daha stabil bir internet bağlantısı için 2.4GHz bant genişliğine sahip Wi-Fi ağına, 5GHz bant genişliğine sahip Wi-Fi ağına ve bir de 4G/5G mobil ağına katılma imkanı sunulacak

https://www.weibo.com/3021514657/IzDpl5gL0?from=page_1006063021514657_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1584860547196

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