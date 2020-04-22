Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı

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Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DXOMARK kamera puanı belli oldu. DXOMARK sıralamasına altıncı sıradan giren Galaxy S20 Ultra, kamera performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

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Galaxy S20 Ultra DXOMARK'tan 122 puan aldı

DXOMARK Görüntü Laboratuvarı'nın fotoğraf testinden 132, video testinden ise 102 puan elde eden Galaxy S20 Ultra; genel toplamda 122 puan ile DXOMARK kamera sıralamasında Honor V30 Pro ile altıncılığı paylaşıyor.

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Galaxy S20 Ultra fotoğraf performansı

DXOMARK yapmış olduğu incelemede, Galaxy S20 Ultra'nın özellikle pozlama, canlı renkler, geniş dinamik aralık ve daha iyi gürültü yönetimi (kumlanma) ile birlikte fotoğraf konusunda oldukça iyi bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Ultra geniş açılı kameranın performansını sınıfının en iyisi olarak nitelendiren görüntü uzmanları, canlı odak modunun oldukça başarılı çalıştığını ve arka plan ile nesne ayrımının son derece hassas bir şekilde yapılarak bokeh efektinin verildiğini aktarıyor.

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Galaxy S20 Ultra; fotoğraf hanesine "+" olarak yazılan bu özelliklerin yanı sıra düşük ışıkta otomatik odaklama, keskinlik ve beyaz dengesi performansıyla da rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ayrıca yakınlaştırılmış görüntülerde ortaya çıkan bozulmalar da Galaxy S20 Ultra'nın fotoğraf konusunda geri kaldığı diğer bir unsur.

Galaxy S20 Ultra'daki odaklanma problemi özellikle Exynos 990 çip setli modellerde odaklamanın yavaş çalışması şeklinde karşımıza çıkıyor. Öyle ki bazı durumlarda kameranın, hemen önündeki objelere bile odaklanmakta güçlük çektiği belirtiliyor. Samsung, daha önce bu sorunu düzeltmek için bir güncelleme yayınlamış olsa da odaklanma sorunu halen devam ediyor.

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Galaxy S20 Ultra video performansı

Video tarafında da benzer bir performans sergileyen Galaxy S20 Ultra'nın video çekimlerindeki artı yönleri düşük ışığa doğru hedef pozlama, çoğu durumda daha az kumlanma, dış mekanlarda canlı renkler ve hareketli videolarda iyi stabilizasyon olarak sıralanıyor.

Galaxy S20 Ultra'nın video hanesine "-" olarak yazılanlar ise şu şekilde: Yüksek kontrastlı durumlarda sınırlı dinamik aralık, düşük ışıkta daha az detay zenginliği, düşük tungsten ışığında kırmızı tonlardaki renk değişimi ve iç mekan videolarında görünür hareket efektleri.

Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri

Galaxy S20 Ultra'nın arkasında 108 MP çözünürlüğünde ana sensör, 48 MP telefoto sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve bunlara ek olarak ToF sensör bulunuyor. Bu sensörlerin teknik özellikleri şu şekilde:

Birincil kamera: 108 MP çözünürlük, 1/1.33 sensör büyüklüğü, PDAF otomatik odaklama, OIS, 26 mm odak uzaklığı, f/1.8 diyaframlı lens

108 MP çözünürlük, 1/1.33 sensör büyüklüğü, PDAF otomatik odaklama, OIS, 26 mm odak uzaklığı, f/1.8 diyaframlı lens Telefoto kamera: 48 MP çözünürlük, 1/2.0 sensör büyüklüğü, PDAF otomatik odaklama, 103 mm odak uzaklığı, f/3.5 diyaframlı periskop lens

48 MP çözünürlük, 1/2.0 sensör büyüklüğü, PDAF otomatik odaklama, 103 mm odak uzaklığı, f/3.5 diyaframlı periskop lens Ultra geniş açılı kamera: 12 MP çözünürlük, 13 mm odak uzaklığı, f/2.2 diyaframlı lens

12 MP çözünürlük, 13 mm odak uzaklığı, f/2.2 diyaframlı lens Derinlik kamera (3D ToF): 0.3 MP çözünürlük, f/1.0 diyaframlı lens

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s20-ultra-camera-review/

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