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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı

    Galaxy S20 Ultra uzun bir bekleyişin ardından DXOMARK Görüntü Laboratuvarı'nın test masasına konuk oldu. DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı uğratan Galaxy S20 Ultra, birçok rakibinin gerisinde kaldı.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı
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    Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S20 Ultra'nın DXOMARK kamera puanı belli oldu. DXOMARK sıralamasına altıncı sıradan giren Galaxy S20 Ultra, kamera performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

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    Galaxy S20 Ultra DXOMARK'tan 122 puan aldı

    DXOMARK Görüntü Laboratuvarı'nın fotoğraf testinden 132, video testinden ise 102 puan elde eden Galaxy S20 Ultra; genel toplamda 122 puan ile DXOMARK kamera sıralamasında Honor V30 Pro ile altıncılığı paylaşıyor. 

    Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı
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    Galaxy S20 Ultra fotoğraf performansı

    DXOMARK yapmış olduğu incelemede, Galaxy S20 Ultra'nın özellikle pozlama, canlı renkler, geniş dinamik aralık ve daha iyi gürültü yönetimi (kumlanma) ile birlikte fotoğraf konusunda oldukça iyi bir deneyim sunduğunu belirtiyor. Ultra geniş açılı kameranın performansını sınıfının en iyisi olarak nitelendiren görüntü uzmanları, canlı odak modunun oldukça başarılı çalıştığını ve arka plan ile nesne ayrımının son derece hassas bir şekilde yapılarak bokeh efektinin verildiğini aktarıyor. 

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    Galaxy S20 Ultra; fotoğraf hanesine "+" olarak yazılan bu özelliklerin yanı sıra düşük ışıkta otomatik odaklama, keskinlik ve beyaz dengesi performansıyla da rakiplerinin gerisinde kalıyor. Ayrıca yakınlaştırılmış görüntülerde ortaya çıkan bozulmalar da Galaxy S20 Ultra'nın fotoğraf konusunda geri kaldığı diğer bir unsur.

    Galaxy S20 Ultra'daki odaklanma problemi özellikle Exynos 990 çip setli modellerde odaklamanın yavaş çalışması şeklinde karşımıza çıkıyor. Öyle ki bazı durumlarda kameranın, hemen önündeki objelere bile odaklanmakta güçlük çektiği belirtiliyor. Samsung, daha önce bu sorunu düzeltmek için bir güncelleme yayınlamış olsa da odaklanma sorunu halen devam ediyor.   

    Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı
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    Galaxy S20 Ultra video performansı

    Video tarafında da benzer bir performans sergileyen Galaxy S20 Ultra'nın video çekimlerindeki artı yönleri düşük ışığa doğru hedef pozlama, çoğu durumda daha az kumlanma, dış mekanlarda canlı renkler ve hareketli videolarda iyi stabilizasyon olarak sıralanıyor. 

    Galaxy S20 Ultra'nın video hanesine "-" olarak yazılanlar ise şu şekilde: Yüksek kontrastlı durumlarda sınırlı dinamik aralık, düşük ışıkta daha az detay zenginliği, düşük tungsten ışığında kırmızı tonlardaki renk değişimi ve iç mekan videolarında görünür hareket efektleri. 

    Galaxy S20 Ultra kamera özellikleri

    Galaxy S20 Ultra'nın arkasında 108 MP çözünürlüğünde ana sensör, 48 MP telefoto sensör, 12 MP ultra geniş açılı sensör ve bunlara ek olarak ToF sensör bulunuyor. Bu sensörlerin teknik özellikleri şu şekilde:

    • Birincil kamera: 108 MP çözünürlük, 1/1.33 sensör büyüklüğü, PDAF otomatik odaklama, OIS, 26 mm odak uzaklığı, f/1.8 diyaframlı lens
    • Telefoto kamera: 48 MP çözünürlük, 1/2.0 sensör büyüklüğü, PDAF otomatik odaklama, 103 mm odak uzaklığı, f/3.5 diyaframlı periskop lens
    • Ultra geniş açılı kamera: 12 MP çözünürlük, 13 mm odak uzaklığı, f/2.2 diyaframlı lens
    • Derinlik kamera (3D ToF):  0.3 MP çözünürlük, f/1.0 diyaframlı lens



    https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-s20-ultra-camera-review/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa.
    iPhonedo incelemesinde de baya kotuydu kamera performansi. Bu da kaniti oldu.
    Yanıtla +8
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    Dr.Danger 2 sa. en beğenilen
    Kalite olarak güzel çekmediği youtube videolarında belliydi zaten.
    Yanıtla +8
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa.
    Oppo Find X2 ile çekilen fotoğrafları gördükten sonra Samsung'un amiral gemisinin kamera açısından ne kadar kötü olduğunu anlamıştım .Yanıltmadı..
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Berringer (Ahmet ) 20 dk.
    Patladı gitti cihaz 1 ay gibi bir sürede zaten pahalı olan fiyatı 1500 TL düştü Samsung saçma sapan işlerle uğraştığı sürece daha çok puan kaybeder iyi ki iphone'a geçtim
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 46 dk.
    Samsung iyice kalitesizleşmeye başladı. Eskiden android dünyasında rakibi yoktu ama şimdi bir sürü çinli rakibi var.
    Yanıtla
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa.
    Oppo Find X2 ile çekilen fotoğrafları gördükten sonra Samsung'un amiral gemisinin kamera açısından ne kadar kötü olduğunu anlamıştım .Yanıltmadı..
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xloud 2 sa.
    Daha focus yapamıyor
    Yanıtla
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    Dr.Danger 2 sa. en beğenilen
    Kalite olarak güzel çekmediği youtube videolarında belliydi zaten.
    Yanıtla +8
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    cand. 2 sa.
    Çöpsung çöpwei çöpmi çöppo çöpor
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 sa.
    iPhonedo incelemesinde de baya kotuydu kamera performansi. Bu da kaniti oldu.
    Yanıtla +8
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