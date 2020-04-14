Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S20 Ultra ile ilgili çok sayıda şikayet var. Exynos'lu versiyonda otomatik odaklama, ısınma ve pil ömrüyle ilgili sorunlar baş göstermiş durumda.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    643
    32
    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S20 Ultra iki ay gibi bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Ancak daha şimdiden yeni amiral gemisi telefonla ilgili çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Bunların çoğu da Exynos 990 işlemciyle güçlendirilmiş model için geçerli.

    İlginizi Çekebilir Avatar Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı

    Ayrıca Bkz. "Google Camera Go uygulamasına HDR modu ekleniyor"

    Samsung Galaxy S20 Ultra ile ilgili en çok şikayet edilen konu ana kameradaki otomatik odaklamanın yavaş çalışması. Bazı durumlarda kameranın, hemen önündeki objelere bile odaklanmakta güçlük çektiği belirtiliyor. Şirket daha önce bu sorunu düzeltmek için bir güncelleme yayınlamıştı ancak işe yaramadığı görülüyor.

    Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Aşırı ısınma ve zayıf pil ömrü

    Amiral gemisi telefondaki ikinci ciddi sorun ise cihazın aşırı ısınması. Bu problem çoğunlukla 4G destekli S20 Ultra modellerinde görülüyor. Ayrıca Exynos 990 işlemcili modellerde hızlı pil tüketimi de söz konusu. Bazı kullanıcılar tek şarjla sadece 3.5 - 4 saat ekran süresi aldıklarını söylüyorlar. Bu da takdir edersiniz ki 5.000 mAh bataryadan beslenen bir telefon için oldukça kısa.

    Samsung'un kısa süre içerisinde bir yazılım güncellemesi yayınlayarak cihazdaki sorunları gidermesi bekleniyor. Zira, 1.400 dolar fiyat etiketiyle (Samsung Türkiye fiyatı 12.499 TL) satılan bir akıllı telefonda bu tür problemlerin çıkması, kullanıcıların canını bir hayli sıkmış durumda.



    https://9to5google.com/2020/04/13/galaxy-s20-ultra-exynos-overheating-autofocus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ~Lion King~ (Fatih ) 2 sa.
    Sonra vay efendim millet niye iphone alıyor.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    deoks 59 dk.
    Pc toplama sihirbazlarında en pahalı ne varsa sepete ekleyenler gibi olmuş bu. Donanımla göz boyamaya çalışıyorlar ama uyumluluk, yazılım, optimizasyon hak getire.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Stand Alone (The Power of Faith ) 1 sa.
    iPhone kullanıyorum sülalem rahat.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    Samsung bir türlü düzgün bir telefon çıkaramıyor hep bir sorun oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bozuk adam (Oğuzhan Kara) 1 sa.
    Ulan iPhonelar kendi işlemcisini kullandığı için stabil ve uzun ömürlü oluyo samsung kendi işlemcisi ve kendi arayüzü ile düzgün çalışamıyor üstelik antutuda sd ve exynos s20 ultralar arasında 50k puan farkı var iphonedan başkası yalan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa.
    Exynos rezillikten başka bişey değil. Kirin bile daha iyi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ~Lion King~ (Fatih ) 2 sa.
    Sonra vay efendim millet niye iphone alıyor.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 dk. Merkür'e gönderilen BepiColombo'nun uzaydan çektiği inanılmaz Dünya videoları 1 sa. ADATA 4800 MHz frekansta çalışan D50 RGB RAM kitlerini lanse etti 1 sa. Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı Sonraki Antibakteriyel bakır plaka üretildi 3 sa. Core i9-10900F daha az izleğe sahip dizüstü Ryzen 9 4900HS işlemcisinin gerisinde 3 sa. AMD, yüksek frekanslı 3 EPYC işlemci duyurdu: Performansları gibi fiyatları da yüksek 4 sa. Sony, tüm PS4 sahiplerine Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey hediye ediyor 4 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 107 kişi hayatını kaybetti 4 sa. Raspberry Pi solunum cihazlarının kalbine girdi 5 sa. Asus TUF Gaming serisine yeni bir monitör eklendi 5 sa. Covid-19 enfeksiyonu geçiren tüm hastalar bağışıklık kazanmıyor 5 sa. Dune filminden ilk fotoğraflar ve detaylar yayınlandı 5 sa. Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu 6 sa. OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. In Win yine ezber bozacak bir kasa tasarımı hazırladı 6 sa. Sürükleyici ve kusursuz bir oyun deneyimi için gamer bilgisayarlarında mutlaka olması gereken özellikler 6 sa. Google Camera Go uygulamasına HDR modu ekleniyor 7 sa. YMTC 128 katmanlı 3D NAND’lerini duyurdu 7 sa. TSMC CoWoS paketleme yöntemine talep artışı yaşıyor 7 sa. Yerli teknoloji çalışmaları yürütmek için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu 8 sa. PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor! 8 sa. Huawei sunucu sınıfı ekran kartları üretebilir 9 sa. 48 inçlik dev bilgi-eğlence ekranıyla ünlenen Byton M-Byte'ın üretiminde önemli adım Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RTÜK'ten Netflix'e ; " Uyardık, Gözlerimiz Üzerlerinde."
    DH Forum
    200 bin tl nakiti değerlendirmek: Arabaya yatırım yapılır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim