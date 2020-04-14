Galaxy S20 Ultra'da otomatik odaklama, ısınma ve pil sorunları ortaya çıktı

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Samsung Galaxy S20 Ultra iki ay gibi bir süre önce piyasaya sürülmüştü. Ancak daha şimdiden yeni amiral gemisi telefonla ilgili çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Bunların çoğu da Exynos 990 işlemciyle güçlendirilmiş model için geçerli.

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Samsung Galaxy S20 Ultra ile ilgili en çok şikayet edilen konu ana kameradaki otomatik odaklamanın yavaş çalışması. Bazı durumlarda kameranın, hemen önündeki objelere bile odaklanmakta güçlük çektiği belirtiliyor. Şirket daha önce bu sorunu düzeltmek için bir güncelleme yayınlamıştı ancak işe yaramadığı görülüyor.

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Aşırı ısınma ve zayıf pil ömrü

Amiral gemisi telefondaki ikinci ciddi sorun ise cihazın aşırı ısınması. Bu problem çoğunlukla 4G destekli S20 Ultra modellerinde görülüyor. Ayrıca Exynos 990 işlemcili modellerde hızlı pil tüketimi de söz konusu. Bazı kullanıcılar tek şarjla sadece 3.5 - 4 saat ekran süresi aldıklarını söylüyorlar. Bu da takdir edersiniz ki 5.000 mAh bataryadan beslenen bir telefon için oldukça kısa.

Samsung'un kısa süre içerisinde bir yazılım güncellemesi yayınlayarak cihazdaki sorunları gidermesi bekleniyor. Zira, 1.400 dolar fiyat etiketiyle (Samsung Türkiye fiyatı 12.499 TL) satılan bir akıllı telefonda bu tür problemlerin çıkması, kullanıcıların canını bir hayli sıkmış durumda.

https://9to5google.com/2020/04/13/galaxy-s20-ultra-exynos-overheating-autofocus

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