Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatı açıklanan Huawei P40 Lite'ın ardından Huawei P40 ve P40 Pro modellerinin de Türkiye fiyatı belli oldu. Her üç telefon da satışa ülkemizde sunulmuş durumda.
    Beğen
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,5b
    63
    25
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin amiral gemi ailesi Huawei P40 serisi Türkiye topraklarına ayak bastı. Huawei P40 Lite, P40 ve P40 Pro modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte telefonların Türkiye fiyatı da belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı"

    Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

    Ailenin düşük bütçeli modeli olan Huawei P40 Lite; gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve sakura pembesi renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle gelen Huawei P40 Lite, 3.199 TL fiyat etiketine sahip.

    499 TL'lik Huawei FreeLace kablosuz kulaklık hediyesiyle satılan telefonun Avrupa fiyatı ise 299 euro.

    Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P40 Lite özellikleri

    Ülkemizde 3.199 TL'ye satılan Huawei P40 Lite'ın özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;

    İlginizi Çekebilir Avatar İşte karşınızda yüksek çözünürlüklü Huawei P40 Pro duvar kağıtları [İndir]
    Ekran 6.4 inç büyüklüğünde 2310 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ekran
    Boyut ve ağırlık 159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g
    Yonga seti 7nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 810 yonga seti (2x 2.27GHz Cortex-A76 + 6x 1.88GHz Cortex-A55)
    RAM 6 GB
    Depolama kapasitesi 128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
    Arka kamera 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açı+ 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera sensörü
    Ön kamera 16 MP (f/2.0) 
    Batarya 4200 mAh (40W hızlı şarj destekli)
    İşletim sistemi Android 10 ~ EMUI 10
    Bağlantı seçenekleri USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
    Renk seçenekleri Gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve sakura pembesi

    Huawei P40 Türkiye fiyatı

    Huawei P40; gümüş orman, siyah ve buz beyazı renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle gelen Huawei P40, 8.499 TL fiyat etiketine sahip.

    999 TL'lik Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık hediyesiyle satılan telefonun Avrupa fiyatı ise 799 euro.

    Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P40 özellikleri

    Ülkemizde 8.499 TL'ye satılan Huawei P40'ın özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;

    Ekran 6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED ekran
    Boyut ve ağırlık 148.9 x 71.1 x 8.5 mm ~ 175 g
    Yonga seti 7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 5G yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.36GHz Cortex-A76 + 4x 1.65GHz Cortex-A55) 
    RAM 8 GB
    Depolama kapasitesi 128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
    Arka kamera 50 MP (f/1.9) geniş + 8 MP (f/2.4) telefoto + 16 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera
    Ön kamera 32 MP (f/2.0) + 3D ToF sensörü
    Batarya 3800 mAh (22.5W hızlı şarj destekli)
    İşletim sistemi Android 10 ~ EMUI 10.1
    Bağlantı seçenekleri USB Type-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 6 Plus, 5G
    Renk seçenekleri Gümüş orman, siyah ve buz beyazı

    Huawei P40 Pro Türkiye fiyatı

    Huawei P40 Pro; gümüş orman, siyah ve buz beyazı renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle gelen Huawei P40 Pro, 11.999 TL fiyat etiketine sahip.

    999 TL'lik Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık hediyesiyle satılan telefonun Avrupa fiyatı ise 999 euro.

    Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P40 Pro özellikleri

    Ülkemizde 11.999 TL'ye satılan Huawei P40 Pro'nun özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;

    Ekran 6.58 inç büyüklüğünde 2640 x 1200 piksel çözünürlüklü OLED ekran
    Boyut ve ağırlık 158.2 x 72.6 x 9 mm ~ 209 g
    Yonga seti 7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 5G yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.36GHz Cortex-A76 + 4x 1.65GHz Cortex-A55) 
    RAM 8 GB
    Depolama kapasitesi 256 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
    Arka kamera 50 MP (f/1.9) geniş + 12 MP (f/3.4) telefoto + 40 MP (f/1.8) ultra geniş açı + 3D ToF kamera
    Ön kamera 32 MP (f/2.2) + 3D ToF sensörü
    Batarya 4200 mAh (40W hızlı şarj destekli)
    İşletim sistemi Android 10 ~ EMUI 10.1
    Bağlantı seçenekleri USB Type-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 6 Plus, 5G
    Renk seçenekleri Gümüş orman, siyah ve buz beyazı



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    WhatsApp grup çağrılarındaki katılımcı sınırı genişletiliyor: İşte yeni sayı
    13 sa.
    Samsung Galaxy Fold 2 ekranı ve tasarımı sızdırıldı
    14 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dodofran 1 sa. en beğenilen
    12 bin lira para vericem ve google servisleri olmayacak. hıhı
    3 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Caginilterr 49 dk. yeni yorumcu dodofran
    Hiç deneyiminiz olmuş muydu Google olmayan bir telefonla? veya neyi yoğun kullanıyorsun? Kısaca şöyle özetleyebilirim aslında; HMS ( Huawei mobil servisleri ) kendi ekosistemiyle çalışan bir sistem. Market için AppGallery, oradan aradığın uygulamayı bulamazsan AppGallery'den indirebileceğin MoreApps adlı uygulama sayesinde aradığını bulabilirsin. Huawei'in kendi tarayıcısı ile AppSearch Seçeneği ile APK'da indirebilirsin. Bunun yanı sıra çevrimiçi müzik ve video uygulaması var. Bu uygulamalar, birden fazla uygulamanın birleşmiş hali diyebilirsin. Bence bir HMS nedire göz atmalısın.
    consumer.huawei.com/...@dodofran
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozansenoglu 39 dk. dodofran
    Kardeşim, bende genel olarak 12000 tl bir telefona verecek cepte cüzdan da yok
    Ancak, telefona yada donanımına mı para verdiğine yoksa içerisindeki servise mi para verdiğine göre değişir bu konu azizim.
    O kadar cep yok demiştim ya
    Ben P40 Lite aldım. Daha önceki google play store lu cihazımdan zerre farkı yok kullanımda. aynı uygulamaları aynı performans ile kullanabiliyor, appgallery, moreapps, appsearch , apkpure gibi uygulamalardan dilediğim uygulamaları indirip güncelleyebiliyorum.
    işim gereği 2 telefonum var aynı fiyat aralığında. emin ol P40 lite , genel performans,oyun performansı ve kamera olarak öper geçer

    bi deneyimle derim kardeşim.
    Saygılar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OztOguzhan 34 dk. yeni yorumcu dodofran
    Hocam kimse vazgeçilmez değildir diye bi özlü sözle başlamak istiyorum

    Telefonu deneyimlemesem senle aynı görüşe sahip olur muydum? tartışılır.Ama sana p40 lite deneyimimi anlatmak isterim.Facebook ve whatsapp orjinal apk sını kendi paylaşıyor.Uygulama geliştiricileri bile sadece mağazalara bağlı kalmak istemiyor.Burdan bir kaç şey çıkarabiliriz.AppGallery,MoreApps ve apk pure üzerinden tum uygulamalarımı kurdum.Google chrome ile yer imlerimi ve şifrelerimi aldım.Bankacılıkları kullandım.Ne farkı kaldı google servisinin? hiç. Android kasıyo abi yaaa teriminin aslında google servislerinden çıktığını bile düşünmeye başladım çünkü cihaz geçişleri oldukça hızlı.ıvır zıvır denemek için ne varsa indirmeme rağmen.Rekabet iyidir destekleyin derim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    12k buna vereceğime gider iphone 11 pro max alırım. Yıllarca mis gibi yazılım desteği alırım kafam rahat olur.
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vlknmnkse (Korcan Kuntay) 1 sa. 12 Angry Men
    Istediğin zaman da satar değer kaybetmeden cebine koyarsın paranı.

    Ama.al bu p40 proyu seneye 6 bine satarsan öp başına koy
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 54 dk. 12 Angry Men
    Valla doğruya doğru. Huawei nin bi tarafı iyice kanatlandı. Bu neyin kafasıysa...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vlknmnkse (Korcan Kuntay) 1 sa. 12 Angry Men
    Istediğin zaman da satar değer kaybetmeden cebine koyarsın paranı.

    Ama.al bu p40 proyu seneye 6 bine satarsan öp başına koy
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    LacWer (Ahmet Lacwer) 2 dk.
    En alınabilir P40 lite olmuş. Bu segmentte rakibi yok A71 den daha performanslı bir cihaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    23stardust23 15 dk.
    google servisleri yoksa fiyatları yarı fiyatına olmalıydı.mesela lite serisi 3200 değilde 1600 olmalıydı.2000 tl üstü para vermek zaten mantıklı bir hareket olmaz.bir telefon fiyatına evi baştan döşerim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 21 dk.
    Üç beş mesajlı profiller bitmeye başladı huawei haberlerinde. Büyük bir gayretle Huawei Mobil Servislerini övmeye çalışıyorlar hayırdır ne iş?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    renega (Ömer Can IŞIK) 41 dk.
    Bir zamanlar 5000tl'ye satışa çıkan iphone x ile alay ediyorduk. Yakında 5000tl'ye lite serisi satılacak.. Yazık..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PRODJ 1 sa.
    Huawei en azından Türkiye’de iş yapmak istiyorsa rekabetçi ve gerçekçi fiyatlandırma yapması gerekirdi. Bu durumda çok tercih edilecek bir durumu yok.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Caginilterr 42 dk. yeni yorumcu PRODJ
    Fiyatlar bence bir hayli rekabetçi. Rakip firma fiyatlarına bakıldığında aynı segment cihazlar bir hayli donanım olarak aşağıda kalıyor. Kaldı ki şu sıralar Huawei Online'da 349 TL değerinde kulaklık ilke birlikte satılıyor p40 lite.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OztOguzhan 6 dk. yeni yorumcu PRODJ
    Hocam valla aynı segmentte diğer ürünlerle karşılaştırmak daha doğru olur.Şu anki dolar kuru üzerinden geldiğini düşünürsek beklentiminden aşağısında bile geldi diyebilirim.Diğer marka telefonlarda kur devam ettikçe fiyatlarını yükseleceğini unutmayalım.Tercih etmemin en büyük sebeplerinden diğeri de huawei mobil servis olması.İşlemciyi yoaracak arka planda birsürü işlem yok.Akıyor cihaz.Android gözümde çok değişti bu halini daha çok sevdim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canmania (ismail can) 1 sa.
    Tutku sarısı olsa alırdım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa.
    12k buna vereceğime gider iphone 11 pro max alırım. Yıllarca mis gibi yazılım desteği alırım kafam rahat olur.
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    vlknmnkse (Korcan Kuntay) 1 sa. 12 Angry Men
    Istediğin zaman da satar değer kaybetmeden cebine koyarsın paranı.

    Ama.al bu p40 proyu seneye 6 bine satarsan öp başına koy
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 54 dk. 12 Angry Men
    Valla doğruya doğru. Huawei nin bi tarafı iyice kanatlandı. Bu neyin kafasıysa...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eXteras (oğuzhan ) 1 sa.
    Yaklaşık 5 sene evvel 6000 lira civarına sıfır 200 cc 12 beygir motosiklet almıştım. Neyse makine çin malı malum pek kaliteli değil, e bir de iki kişi çok gezince büyük hacimli motora geçeyim dedim ve 15000 liraya 2000 model kawasaki vn 800 aldım. Çok güzel günlerimiz oldu keretayla, canavar gibi motordu vallahi. Bulgaristan - Yunanistan turu yaptık yaklaşık 2200 km, Ege - Akdeniz turu yaptık yaklaşık 3000 km bir kere bile yolda bırakmadı masraf çıkarmadı. Bu sene iki motoru da sattım bir suzuki vstrom 650 almak için ama henüz alamadık virusten ötürü.

    Üzgünüm arkadaşlar 12000 liralık telefon fiyatını görünce aklıma bu geldi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 52 dk. eXteras
    Ben de DL650 ye geçmek istiyorum. Virajıyla, büyük tekerleriyle, gücüyle her şeyiyle fiyat performans aleti. Downtown 300i sahibiyim. Önceden de SYM Joyride 200i vardı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    volga tuygun (tuygun habora) 1 sa.
    Huawei P40 Pro 42000 mAh batarya oldukça iyiymiş :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 sa.
    12 bin liraya Google servisi olmayan telefon satmada başarılar diliyorum kendilerine bir kaç keriz bulurlar artık kendilerine. P40 Lite 2.500 P40 5500 P40 Pro 8500 den fazlasını hak etmiyor kusura bakmayın.
    3 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Caginilterr 47 dk. yeni yorumcu Elektrikliarabasever
    Huawei mobil servislerine baktın mı hiç dostum? deneyiminiz olmuş muydu Google olmayan bir telefonla? veya neyi yoğun kullanıyorsun? Kısaca şöyle özetleyebilirim aslında; HMS ( Huawei mobil servisleri ) kendi ekosistemiyle çalışan bir sistem. Market için AppGallery, oradan aradığın uygulamayı bulamazsan AppGallery'den indirebileceğin MoreApps adlı uygulama sayesinde aradığını bulabilirsin. Huawei'in kendi tarayıcısı ile AppSearch Seçeneği ile APK'da indirebilirsin. Bunun yanı sıra çevrimiçi müzik ve video uygulaması var. Bu uygulamalar, birden fazla uygulamanın birleşmiş hali diyebilirsin. Bence bir HMS nedire göz atmalısın.
    consumer.huawei.com/...@dodofran
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    OztOguzhan 42 dk. yeni yorumcu Elektrikliarabasever
    Hocam öncelikle p40 lite ı kullandığımı belirteyim.Aklında bir kaç soru işaretinin olduğunun farkındayım.
    Google servisleri yerine huawei mobile servisleri mevcut.AppGallery ve MoreApps üzerinden uygulamaları indirdim.İşim gereği zaten yandex haritaları kullanıyorum Google haritalardan daha detaylı ve daha verimli onu kullanmanı öneririm.Google chrome'u yükleyip yer imlerime ve şifrelerime de rahatça eriştim.Sosyal uygulamalarda bir sıkıntı yok.Bankacılık işlemlerini rahatça yapabiliyorum

    Sonra Google servise ihtiyacım var mı diye düşünüyorum.Hayır yok.Değişiklikten korkmamamız gerekli.Aksine bu tarz rekabetler tüketicinin yararına.Rekabet arttıkça firmalar daha çabuk gelişir teknolojiyi daha ucuza satın alabiliriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozansenoglu 29 dk. Elektrikliarabasever
    Dostum keriz kelimesi biraz hakaret olmuyor mu?
    Biraz önce başka bir arkadaşa da yazdım. aynı muadilde işim gereği 2 telefon kullanıyorum.
    Ben 12k vermedim ama P40 Lite aldım.
    inan cihazın hiçbir kullanım farkı olmadığı gibi performansı inanılmaz üstün diğer cihaza göre.
    Moreapps,appsearch gibi, apkpure gibi çözümler oldukca, premium uygulamaları da ücretsiz kullanıyorum.

    Haliyle bu performansta bir Google'sız Huawei marketli (AppGallery) bir cihaz kullanan kişiler aynı fiyata daha üstün bir cihaz kullanarak daha iyi yapmış olmuyorlar mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Redeemertr +95 Rachsuchtig +84 Cem300 +70 mert1907 +59 mu5tafa +49 crazyfriend712 +46 azizfikri +40 Amd64x2 +38 mesuthaksoy +34 napolyon94 +32
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 nick bırakmamışsınız lan 2. kez +259 2 shaggyolmedi ilk kez +219 3 talhadogdu ilk kez +215
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    63 Kişi Okuyor (11 Üye, 52 Misafir) 22 Masaüstü 41 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1473 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, huawei p40 serisi ve
    4 etiket daha huawei p40 huawei p40 pro Mobil Teknolojiler Galeri
    Facebook Sayfası255,1b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı281b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Oppo A52 resmen tanıtıldı: Dört arka kamera, 5.000 mAh pil 52 dk. AMD B550 yongaseti, Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X resmileşti 1 sa. Intel Core i7-10700K Ryzen 7 3800X’in ensesinde 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı Sonraki Ertelenen oyunlar kervanına Death Stranding PC sürümü de eklendi 2 sa. GTA 6 dev bir haritayla gelebilir 3 sa. Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir 3 sa. Nazal sürüntü örnekleri alerji testlerinin yerini alabilir 4 sa. Koronavirüs salgınında 21 Nisan tablosu 4 sa. Doom Reborn, klasik Doom oyunlarını id Tech 4 motoruyla yorumluyor 4 sa. Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey 5 sa. Elektrikli Porsche Taycan'ın arkadan itişli daha ucuz bir versiyonu yolda 5 sa. Royal Green Lux Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 6 sa. SteelSeries Cyberpunk 2077 özel serisi tanıtıldı 6 sa. MIUI 12 geliyor: Xiaomi tanıtım tarihini açıkladı 7 sa. Logitech oyuncular için G203 LightSync faresini duyurdu 7 sa. Samsung insan gözüne rakip 600 megapiksel kamera sensörü geliştirmeyi planlıyor 7 sa. Nvidia RTX Voice inceleme "Yapay zeka ile ses işleme!" 8 sa. 2020 Hyundai Veloster N, 8 ileri DCT seçeneğiyle geldi 8 sa. Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei oyunları, GeForce Now’dan kalkıyor 9 sa. LG Nano IPS panelli 144 Hz oyuncu monitörünü piyasaya sürdü 9 sa. Cyberpunk 2077 temalı bir diğer ürün de Seagate’den geldi 10 sa. 2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler 11 sa. 1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Triton, 1126 km menzile sahip elektrikli SUV modelini duyurdu
    DonanımHaber
    1 Milyon Yazılımcı projesinin detayları belli oldu
    DonanımHaber
    İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşıs...
    DonanımHaber
    Total War: Warhammer II ve Northgard Bu Hafta Sonu Steam'de Oy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    World War Z Game of the Year Edition PS4, Xbox One, Switch ve ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim