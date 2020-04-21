Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatı açıklanan Huawei P40 Lite'ın ardından Huawei P40 ve P40 Pro modellerinin de Türkiye fiyatı belli oldu. Her üç telefon da satışa ülkemizde sunulmuş durumda.