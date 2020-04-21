Huawei P40 serisi Türkiye'de! İşte Huawei P40 ve P40 Pro Türkiye fiyatı

Huawei'nin amiral gemi ailesi Huawei P40 serisi Türkiye topraklarına ayak bastı. Huawei P40 Lite, P40 ve P40 Pro modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte telefonların Türkiye fiyatı da belli oldu.
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Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı
Ailenin düşük bütçeli modeli olan Huawei P40 Lite; gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve sakura pembesi renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle gelen Huawei P40 Lite, 3.199 TL fiyat etiketine sahip.
499 TL'lik Huawei FreeLace kablosuz kulaklık hediyesiyle satılan telefonun Avrupa fiyatı ise 299 euro.
Huawei P40 Lite özellikleri
Ülkemizde 3.199 TL'ye satılan Huawei P40 Lite'ın özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;İlginizi Çekebilir İşte karşınızda yüksek çözünürlüklü Huawei P40 Pro duvar kağıtları [İndir]
|Ekran
|6.4 inç büyüklüğünde 2310 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ekran
|Boyut ve ağırlık
|159.2 x 76.3 x 8.7 mm ~ 183 g
|Yonga seti
|7nm üretim geometrisiyle üretilen Kirin 810 yonga seti (2x 2.27GHz Cortex-A76 + 6x 1.88GHz Cortex-A55)
|RAM
|6 GB
|Depolama kapasitesi
|128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
|Arka kamera
|48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.4) ultra geniş açı+ 2 MP (f/2.4) makro + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera sensörü
|Ön kamera
|16 MP (f/2.0)
|Batarya
|4200 mAh (40W hızlı şarj destekli)
|İşletim sistemi
|Android 10 ~ EMUI 10
|Bağlantı seçenekleri
|USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
|Renk seçenekleri
|Gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve sakura pembesi
Huawei P40 Türkiye fiyatı
Huawei P40; gümüş orman, siyah ve buz beyazı renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle gelen Huawei P40, 8.499 TL fiyat etiketine sahip.
999 TL'lik Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık hediyesiyle satılan telefonun Avrupa fiyatı ise 799 euro.
Huawei P40 özellikleri
Ülkemizde 8.499 TL'ye satılan Huawei P40'ın özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;
|Ekran
|6.1 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED ekran
|Boyut ve ağırlık
|148.9 x 71.1 x 8.5 mm ~ 175 g
|Yonga seti
|7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 5G yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.36GHz Cortex-A76 + 4x 1.65GHz Cortex-A55)
|RAM
|8 GB
|Depolama kapasitesi
|128 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
|Arka kamera
|50 MP (f/1.9) geniş + 8 MP (f/2.4) telefoto + 16 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera
|Ön kamera
|32 MP (f/2.0) + 3D ToF sensörü
|Batarya
|3800 mAh (22.5W hızlı şarj destekli)
|İşletim sistemi
|Android 10 ~ EMUI 10.1
|Bağlantı seçenekleri
|USB Type-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 6 Plus, 5G
|Renk seçenekleri
|Gümüş orman, siyah ve buz beyazı
Huawei P40 Pro Türkiye fiyatı
Huawei P40 Pro; gümüş orman, siyah ve buz beyazı renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle gelen Huawei P40 Pro, 11.999 TL fiyat etiketine sahip.
999 TL'lik Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık hediyesiyle satılan telefonun Avrupa fiyatı ise 999 euro.
Huawei P40 Pro özellikleri
Ülkemizde 11.999 TL'ye satılan Huawei P40 Pro'nun özelliklerine kısa bir bakış atacak olursak;
|Ekran
|6.58 inç büyüklüğünde 2640 x 1200 piksel çözünürlüklü OLED ekran
|Boyut ve ağırlık
|158.2 x 72.6 x 9 mm ~ 209 g
|Yonga seti
|7nm+ üretim geometrisiyle üretilen Kirin 990 5G yonga seti (2x 2.86GHz Cortex-A76 + 2x 2.36GHz Cortex-A76 + 4x 1.65GHz Cortex-A55)
|RAM
|8 GB
|Depolama kapasitesi
|256 GB + 256 GB'a kadar nanoSD kart desteği
|Arka kamera
|50 MP (f/1.9) geniş + 12 MP (f/3.4) telefoto + 40 MP (f/1.8) ultra geniş açı + 3D ToF kamera
|Ön kamera
|32 MP (f/2.2) + 3D ToF sensörü
|Batarya
|4200 mAh (40W hızlı şarj destekli)
|İşletim sistemi
|Android 10 ~ EMUI 10.1
|Bağlantı seçenekleri
|USB Type-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 6 Plus, 5G
|Renk seçenekleri
|Gümüş orman, siyah ve buz beyazı
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Ancak, telefona yada donanımına mı para verdiğine yoksa içerisindeki servise mi para verdiğine göre değişir bu konu azizim.
O kadar cep yok demiştim ya
Ben P40 Lite aldım. Daha önceki google play store lu cihazımdan zerre farkı yok kullanımda. aynı uygulamaları aynı performans ile kullanabiliyor, appgallery, moreapps, appsearch , apkpure gibi uygulamalardan dilediğim uygulamaları indirip güncelleyebiliyorum.
işim gereği 2 telefonum var aynı fiyat aralığında. emin ol P40 lite , genel performans,oyun performansı ve kamera olarak öper geçer
bi deneyimle derim kardeşim.
Saygılar
Telefonu deneyimlemesem senle aynı görüşe sahip olur muydum? tartışılır.Ama sana p40 lite deneyimimi anlatmak isterim.Facebook ve whatsapp orjinal apk sını kendi paylaşıyor.Uygulama geliştiricileri bile sadece mağazalara bağlı kalmak istemiyor.Burdan bir kaç şey çıkarabiliriz.AppGallery,MoreApps ve apk pure üzerinden tum uygulamalarımı kurdum.Google chrome ile yer imlerimi ve şifrelerimi aldım.Bankacılıkları kullandım.Ne farkı kaldı google servisinin? hiç. Android kasıyo abi yaaa teriminin aslında google servislerinden çıktığını bile düşünmeye başladım çünkü cihaz geçişleri oldukça hızlı.ıvır zıvır denemek için ne varsa indirmeme rağmen.Rekabet iyidir destekleyin derim
Ama.al bu p40 proyu seneye 6 bine satarsan öp başına koy
Ama.al bu p40 proyu seneye 6 bine satarsan öp başına koy