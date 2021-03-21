Galaxy S21'in bazı kamera özellikleri Galaxy S20 ve Note 20 serisine geliyor

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Samsung; bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S21'in bazı kamera özelliklerini, geçtiğimiz yılın amiral gemileri Galaxy S20 ve Note 20 serisine getirmeye hazırlanıyor. Buna göre Almanya'da yayınlanan bir güncelleme ile özelliklerin dağıtımına başlayan Güney Koreli teknoloji devi, ilerleyen günlerde güncellemenin kapsamını genişletecek.

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Düşük ışıkta portre modu, ultra geniş açılı kamera için gece modu ve dahası

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 ve Note 20 Ultra için yayınlanan güncelleme, telefonların kamera yeteneklerini artırıyor. Öyle ki kullanıcılar artık düşük ışık altında da portre fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca yalnızca ana kamerada çalışan gece modu, artık ultra geniş açılı kamerada da kullanılabiliyor. Öte yandan ultra geniş açılı kameranın artık pro modda kullanılmasına izin verilirken, kullanıcıların gece modunda pozlamayı elle ayarlayabilmesine de olanak sağlanıyor.

Güncelleme ile gelen diğer bir yenilikse portre moduna eklenen 3 yeni efekt oluyor. Bu sayede kullanıcılar arka plan rengini değiştirerek yaratıcı fotoğraflar ortaya koyabilecek. Şimdilik Almanya'da yayınlanan güncellemenin ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/more-galaxy-s21-camera-features-come-galaxy-s20-note-20-series/

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