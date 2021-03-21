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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21'in bazı kamera özellikleri Galaxy S20 ve Note 20 serisine geliyor

    Samsung, Galaxy S21'in birtakım kamera özelliklerini yayınlayacağı yazılım güncellemesiyle Galaxy Note 20 ve S20 serisine de ekleyecek. İşte telefonlara gelecek olan yeni özellikler:
    21 Mart 2021, 22:30 (1 dk.)
    12
    1
    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S21'in bazı kamera özellikleri Galaxy S20 ve Note 20 serisine geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung; bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S21'in bazı kamera özelliklerini, geçtiğimiz yılın amiral gemileri Galaxy S20 ve Note 20 serisine getirmeye hazırlanıyor. Buna göre Almanya'da yayınlanan bir güncelleme ile özelliklerin dağıtımına başlayan Güney Koreli teknoloji devi, ilerleyen günlerde güncellemenin kapsamını genişletecek.

    Ayrıca Bkz. "Clubhouse'daki birçok özellik Telegram'a geldi"

    Düşük ışıkta portre modu, ultra geniş açılı kamera için gece modu ve dahası

    Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 ve Note 20 Ultra için yayınlanan güncelleme, telefonların kamera yeteneklerini artırıyor. Öyle ki kullanıcılar artık düşük ışık altında da portre fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca yalnızca ana kamerada çalışan gece modu, artık ultra geniş açılı kamerada da kullanılabiliyor. Öte yandan ultra geniş açılı kameranın artık pro modda kullanılmasına izin verilirken, kullanıcıların gece modunda pozlamayı elle ayarlayabilmesine de olanak sağlanıyor.

    Güncelleme ile gelen diğer bir yenilikse portre moduna eklenen 3 yeni efekt oluyor. Bu sayede kullanıcılar arka plan rengini değiştirerek yaratıcı fotoğraflar ortaya koyabilecek. Şimdilik Almanya'da yayınlanan güncellemenin ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de yayınlanması bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/more-galaxy-s21-camera-features-come-galaxy-s20-note-20-series/
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    kartal172 9 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 19 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 21 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 1 gün önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 1 gün önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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