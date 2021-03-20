Clubhouse'daki birçok özellik Telegram'a geldi

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Son zamanların popüler sohbet uygulamarından Clubhouse, birçok sosyal medya ve mesajlaşma devine ön ayak olmaya devam ediyor. Twitter Spaces'in ardından şimdi de Telegram, Clubhouse'daki birçok özelliği uygulamasına dahil etti.

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Telegram sesli sohbetler güncellendi

Yeni gelen özelliklerin başında sesli sohbet kanallarındaki katılımcı sınırının kaldırılması geliyor. Bunu "21. yüzyıl için yeniden icat edilmiş kamu radyosu" olarak nitelendiren Telegram, Clubhouse ile özdeşleşen bazı özellikleri de uygulamaya dahil etmiş durumda. Öyle ki kanal yöneticileri artık konuşmaları kaydedebiliyor. Böylece etkinliği kaçıran takipçilere, kanalda konuşulanları sonradan dinleme imkanı sunuluyor.

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Uygulamaya eklenen diğer bir işlevse Clubhouse'un ikonik el kaldırma özelliği oluyor. Böylece katılımcıların sessize alındığı sohbetlerde, dinleyiciler el kaldırma özelliğini kullanarak söz isteyebiliyor.

Güncelleme ayrıca, kanal yöneticilerinin davet bağlantısı oluşturmasına da olanak sağlıyor. Kanal yöneticileri bu sayede konuşmacılar ve dinleyiciler için ayrı bağlantılar oluşturabiliyor. Bununla birlikte yöneticiler, dinleyicilerin kanala katılmadan önce sohbet konularını görmelerine yardımcı bir başlık da belirleyebiliyor.

Sesli sohbetler 2.0 güncellemesiyle ile birlikte gelen son özellikse kullanıcılara kişisel hesaplarını veya kanal hesaplarını seçme opsiyonu tanıyor. Böylece tanınmış kişilerin ilgi odağı haline gelmesi engellenmiş olacak.

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Telegra‪m‬ Telegram FZ-LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 176.6 MB

https://telegram.org/blog/voice-chats-on-steroids/tr

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