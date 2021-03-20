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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse'daki birçok özellik Telegram'a geldi

    Telegram'ın sesli sohbetler özelliği güncellendi. Güncellemeyle birlikte, sohbetlerdeki katılımcı sınırı kaldırıldırılırken Clubhouse'daki birçok özellik de uygulamaya eklendi.
    20 Mart 2021, 22:30 (2 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Clubhouse'daki birçok özellik Telegram'a geldi
    Tam Boyutta Gör

    Son zamanların popüler sohbet uygulamarından Clubhouse, birçok sosyal medya ve mesajlaşma devine ön ayak olmaya devam ediyor. Twitter Spaces'in ardından şimdi de Telegram, Clubhouse'daki birçok özelliği uygulamasına dahil etti.

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    Telegram sesli sohbetler güncellendi

    Yeni gelen özelliklerin başında sesli sohbet kanallarındaki katılımcı sınırının kaldırılması geliyor. Bunu "21. yüzyıl için yeniden icat edilmiş kamu radyosu" olarak nitelendiren Telegram, Clubhouse ile özdeşleşen bazı özellikleri de uygulamaya dahil etmiş durumda. Öyle ki kanal yöneticileri artık konuşmaları kaydedebiliyor. Böylece etkinliği kaçıran takipçilere, kanalda konuşulanları sonradan dinleme imkanı sunuluyor.

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    Uygulamaya eklenen diğer bir işlevse Clubhouse'un ikonik el kaldırma özelliği oluyor. Böylece katılımcıların sessize alındığı sohbetlerde, dinleyiciler el kaldırma özelliğini kullanarak söz isteyebiliyor.

    Güncelleme ayrıca, kanal yöneticilerinin davet bağlantısı oluşturmasına da olanak sağlıyor. Kanal yöneticileri bu sayede konuşmacılar ve dinleyiciler için ayrı bağlantılar oluşturabiliyor. Bununla birlikte yöneticiler, dinleyicilerin kanala katılmadan önce sohbet konularını görmelerine yardımcı bir başlık da belirleyebiliyor.

    Sesli sohbetler 2.0 güncellemesiyle ile birlikte gelen son özellikse kullanıcılara kişisel hesaplarını veya kanal hesaplarını seçme opsiyonu tanıyor. Böylece tanınmış kişilerin ilgi odağı haline gelmesi engellenmiş olacak.

    Telegram Telegram Telegram Telegram Telegram FZ-LLC Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Telegra‪m‬ Telegra‪m‬ Telegra‪m‬ Telegra‪m‬ Telegram FZ-LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 176.6 MB



    https://telegram.org/blog/voice-chats-on-steroids/tr
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    Furkooo85 43 dakika önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 3 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 5 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M maximus8282 (maximus ) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sesli toplantıyı kayıt edip sonra paylaşma özelliği de var. Bildiğim kadarıyla Clubhouse’ta bu yok.
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    mck94 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel de guvenlik ve veri kullanimi konusunda whatsapptan cok da farkli degil bence.
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    aniceman (aniceman ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telegram hızı konusunda takdir etmek lazım; istenen, aranan özellikleri çok hızlı entegre ediyorlar...
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