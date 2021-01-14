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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında

    Serinin en etkileyici modeli olacak Galaxy S21 Ultra dinamik tazeleme hızı, Exynos 2100 yonga seti, üçüncü nesil 108MP OIS sensör, LPDDR5 ve UFS 3.1 bellek gibi özellikler mevcut.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında
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    Samsung’un amiral gemilerini tek bir çatı altında toplama ve çizgileri bir araya getirme stratejisinin ilk ürünü Galaxy S21 Ultra tanıtıldı. Galaxy S serisindeki en iyi akıllı telefon olma özelliğine sahip Galaxy S21 Ultra ayrıca S-Pen desteğini de getiriyor.

    Galaxy S21 Ultra tasarım özellikleri

    Galaxy S21 Ultra modelinde 6.8 inçlik Dynamic AMOLED 2X kavisli ekran 1440 × 3088 piksel çözünürlük sunuyor. 1500 nit parlaklık seviyesine ulaşan ekran dış ortamlarda etkileyici bir görünüm sunuyor. Tazeleme hızı ise senaryoya göre 10 Hz-120Hz arasında otomatik olarak ayarlanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung yanlışlıkla Unpacked etkinliği mesajını iPhone ile attı"

    Nokta çentik tasarımına sahip olan ekran Gorilla Glass Victus ile düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı. IP68 sertifikası ile gövde su altında 1.5 metreye kadar dayanıklılık sunuyor. Ekran mavi ışığı filtreleyerek göz yorgunluğunu en aza indiriyor.

    Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında
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    Galaxy S21 Ultra donanım

    Galaxy S21 Ultra modelinde 5nm sürecindeki Exynos 2100 yonga setine yer veriliyor. 1 adet Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdek, 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ile 14 kümeli Mali G-78 grafik birimi barındıran Exynos 2100 performans açısından Snapdragon 888 ile başabaş gidiyor. Belirli ülkelerde Snapdragon 888 ile sunulacak Galaxy S21 Ultra geçen yıl yaşanan performans farklılıklarını da ortadan kaldırmış oldu.

    Modelde 12GB LPDDR5 RAM bellek yanında 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçeneği sunuluyor. 16GB LPDDR5 bellek ise 512GB UFS 3.1 depolama ile sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya uzun kullanım sürelerine imza atarken 50W hızlı şarj ile desteklenmiş. 30 dakikada bataryanın yüzde 50’si doldurulabiliyor. Yine kablosuz hızlı şarj ve tersine kablosuz şarj da sunulmuş.

    Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında
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    Galaxy S21 Ultra kamerası

    Galaxy S21 Ultra kamera tarafında çıtayı daha da yukarı taşıyor. 108MP çözünürlüğünde ISOCELL HM2 ana sensör OIS destekli ve 9 pikseli bir araya getirerek detaylı 12MP fotoğraflar oluşturabiliyor.

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    10MP çözünürlüğünde iki adet telefoto OIS sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör lazer odaklama ile desteklenmiş. 10x optik yakınlaştırma ve toplamda 100x yakınlaştırma elde ediliyor. Tüm sensörler 4K video kaydı yapabilirken 8K videodan detaylı fotoğraflar ayrıştırılabiliyor. Ön kamera ise 40MP çözünürlüğünde.

    Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 Ultra fiyatı ve diğer detaylar

    Galaxy S21 Ultra modelinin ekranı S-Pen için optimize edildi ve hassas çizimler yapılabiliyor. Bununla birlikte kutuda S-Pen yer almıyor. Kullanıcılar özel kılıf ve S-Pen ikilisini satın alarak bu deneyimi yaşayabilecekler. Yine şarj adaptörü ve kulaklık da kutuda yer almayacak. 6GHz bandını destekleyen WiFi 6E, Bluetooth 5.2, ultra geniş yakın bant UWB teknolojisi gibi özelliklerle donatılan Galaxy S21 Ultra için fiyatlar şu şekilde:

    Galaxy S21 Ultra 12GB/128GB – 1249 Avro

    Galaxy S21 Ultra 12GB/256GB – 1299 Avro

    Galaxy S21 Ultra 16GB/512GB – 1429 Avro

    Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

    Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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    glumerna (hiko baba) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Süper telefon ama alamıyoz 6 sene önce maaşımla en iyi telefonunu alırdım samsungun şimdi 3 maaş bile yetmiyor
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    Xtrud (Harun Yahya) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sıkıcı bi cihaz wow denecek bişi yok
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    wolf silver (wolf silver) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlarla samsung uçmuş. iPhone artık fiyat/performans telefonu oldu.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyata bak ama sorsan iphone pahalı derler. En azından uzun yıllar güncelleme desteği alıyoruz ve satarken daha az değer kaybediyor telefon.
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    BlackLead 1 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    türk'e hepsi pahalı zaten boşverin bunu yurtdışındakiler tartışsın.

    @wolf silver
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    meyveli kaktöş 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden Apple ile Samsung arasında fiyat farkı olurdu artık kalmamış. O zaman çöp işletim sistemine o parayı vereceğime apple alırım. Not: Apple fanboyu değilim.
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    Delikli Nane (onur *****) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam diyordum sonunda ayrım yapmadan sadece exynos kullanacak diye snapdragon888 li cihazda çıkartacakmış, bakalım pratikte performans farkı olacakmı
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    sasafat (sasaft ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Delikli Nane
    Soru mu, illa ki olacak hem de sd modelden daha pahalıya daha kötü performansla her zamanki gibi...
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    zncrsz16 (bekir unchained) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    kameralar dehşet performans artık saf arm yapısı ile harika kalem desteği cabası saf arm ile zaten batarya eskisinden çok çok daha iyi olmuş ve amd den de yardım alınmış yeni galaxy de zaten tamamen beraber çalışacaklar helal olsun sonunda yani samsung başarmış gibi
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    glumerna (hiko baba) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Süper telefon ama alamıyoz 6 sene önce maaşımla en iyi telefonunu alırdım samsungun şimdi 3 maaş bile yetmiyor
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