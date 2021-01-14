Galaxy S21 Ultra geliyor: S-Pen desteği de yanında

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Samsung’un amiral gemilerini tek bir çatı altında toplama ve çizgileri bir araya getirme stratejisinin ilk ürünü Galaxy S21 Ultra tanıtıldı. Galaxy S serisindeki en iyi akıllı telefon olma özelliğine sahip Galaxy S21 Ultra ayrıca S-Pen desteğini de getiriyor.

Galaxy S21 Ultra tasarım özellikleri

Galaxy S21 Ultra modelinde 6.8 inçlik Dynamic AMOLED 2X kavisli ekran 1440 × 3088 piksel çözünürlük sunuyor. 1500 nit parlaklık seviyesine ulaşan ekran dış ortamlarda etkileyici bir görünüm sunuyor. Tazeleme hızı ise senaryoya göre 10 Hz-120Hz arasında otomatik olarak ayarlanabiliyor.

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Nokta çentik tasarımına sahip olan ekran Gorilla Glass Victus ile düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı. IP68 sertifikası ile gövde su altında 1.5 metreye kadar dayanıklılık sunuyor. Ekran mavi ışığı filtreleyerek göz yorgunluğunu en aza indiriyor.

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Galaxy S21 Ultra donanım

Galaxy S21 Ultra modelinde 5nm sürecindeki Exynos 2100 yonga setine yer veriliyor. 1 adet Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdek, 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği ile 14 kümeli Mali G-78 grafik birimi barındıran Exynos 2100 performans açısından Snapdragon 888 ile başabaş gidiyor. Belirli ülkelerde Snapdragon 888 ile sunulacak Galaxy S21 Ultra geçen yıl yaşanan performans farklılıklarını da ortadan kaldırmış oldu.

Modelde 12GB LPDDR5 RAM bellek yanında 128GB/256GB UFS 3.1 depolama seçeneği sunuluyor. 16GB LPDDR5 bellek ise 512GB UFS 3.1 depolama ile sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya uzun kullanım sürelerine imza atarken 50W hızlı şarj ile desteklenmiş. 30 dakikada bataryanın yüzde 50’si doldurulabiliyor. Yine kablosuz hızlı şarj ve tersine kablosuz şarj da sunulmuş.

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Galaxy S21 Ultra kamerası

Galaxy S21 Ultra kamera tarafında çıtayı daha da yukarı taşıyor. 108MP çözünürlüğünde ISOCELL HM2 ana sensör OIS destekli ve 9 pikseli bir araya getirerek detaylı 12MP fotoğraflar oluşturabiliyor.

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10MP çözünürlüğünde iki adet telefoto OIS sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör lazer odaklama ile desteklenmiş. 10x optik yakınlaştırma ve toplamda 100x yakınlaştırma elde ediliyor. Tüm sensörler 4K video kaydı yapabilirken 8K videodan detaylı fotoğraflar ayrıştırılabiliyor. Ön kamera ise 40MP çözünürlüğünde.

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Galaxy S21 Ultra fiyatı ve diğer detaylar

Galaxy S21 Ultra modelinin ekranı S-Pen için optimize edildi ve hassas çizimler yapılabiliyor. Bununla birlikte kutuda S-Pen yer almıyor. Kullanıcılar özel kılıf ve S-Pen ikilisini satın alarak bu deneyimi yaşayabilecekler. Yine şarj adaptörü ve kulaklık da kutuda yer almayacak. 6GHz bandını destekleyen WiFi 6E, Bluetooth 5.2, ultra geniş yakın bant UWB teknolojisi gibi özelliklerle donatılan Galaxy S21 Ultra için fiyatlar şu şekilde:

Galaxy S21 Ultra 12GB/128GB – 1249 Avro

Galaxy S21 Ultra 12GB/256GB – 1299 Avro

Galaxy S21 Ultra 16GB/512GB – 1429 Avro

Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

Galaxy S21 Ultra 5G 12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

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