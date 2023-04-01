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    Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı: Kullanıcıları üzebilir

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S23 FE modelinin çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı. Peki Galaxy S23 ailesinin bütçe modeli neler sunacak? İşte detaylar
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    Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında Samsung, amiral gemisi Galaxy S23 serisi ile akıllı telefon rekabetinde ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda ailenin bütçe modeli Galaxy S23 FE ile ilgili beklentiler de bir hayli arttı diyebiliriz. Şimdi SamMobile, Galaxy S23 FE modelinin özelliklerini ve çıkış tarihini açıkladı.

    Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı

    Bildirilenlere göre Galaxy S23 FE, Snapdragon ve Qualcomm işlemciler ile çıkış yapan S21 FE’ye kıyasla tüm bölgelerde Exynos 2200 platformu tarafından desteklenecek. Ek olarak SamMobile, cihazın 2023'ün dördüncü çeyreğinde, yani Ekim ve Aralık 2023 arasında piyasaya çıkacağını bildirdi. 

    Görünüşe göre Galaxy S23 serisinde yalnızca Qualcomm işlemcilere yer veren Samsung, S23 FE'de farklı bir karara imza atmayı planlıyor. Hatırlayacak olursak Galaxy S21 serisi 29 Ocak 2021, Galaxy S21 FE11 ise Ocak 2022’de vitrine çıkmıştı. Bu bağlamda yaklaşan modelin beklenenden erken piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

    Kaynak tarafından açıklanan detaylara göre Samsung Galaxy S23 FE, kuvvetle muhtemel yükseltilmiş bir birincil kamera (50MP), 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil, 6+128 GB ve 8+256 olmak üzere iki farklı depolama ve bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni cihazın mevcut Galaxy S serisi modellerine benzer şekilde SM-S711x model koduna sahip olacağı belirtiliyor.

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    S
    SERKANAqA 1 gün önce

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    makine26 2 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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