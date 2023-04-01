Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı: Kullanıcıları üzebilir

Galaxy S23 FE özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı
Bildirilenlere göre Galaxy S23 FE, Snapdragon ve Qualcomm işlemciler ile çıkış yapan S21 FE’ye kıyasla tüm bölgelerde Exynos 2200 platformu tarafından desteklenecek. Ek olarak SamMobile, cihazın 2023'ün dördüncü çeyreğinde, yani Ekim ve Aralık 2023 arasında piyasaya çıkacağını bildirdi.
Görünüşe göre Galaxy S23 serisinde yalnızca Qualcomm işlemcilere yer veren Samsung, S23 FE'de farklı bir karara imza atmayı planlıyor. Hatırlayacak olursak Galaxy S21 serisi 29 Ocak 2021, Galaxy S21 FE11 ise Ocak 2022’de vitrine çıkmıştı. Bu bağlamda yaklaşan modelin beklenenden erken piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.
Kaynak tarafından açıklanan detaylara göre Samsung Galaxy S23 FE, kuvvetle muhtemel yükseltilmiş bir birincil kamera (50MP), 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil, 6+128 GB ve 8+256 olmak üzere iki farklı depolama ve bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni cihazın mevcut Galaxy S serisi modellerine benzer şekilde SM-S711x model koduna sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı