Galaxy S24 serisi dünyanın ilk “AI Phone” ürünü olabilir

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Samsung’un da açıklamaları dikkate alındığında Galaxy S24 serisi Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 yongalarıyla birlikte çıkış yapacak. Ancak son gelişmeler gösteriyor ki Samsung, yeni serisinde performanstan ziyade yazılım tarafına daha çok odaklanacak. Zira firma, bir süre önce “AI Phone” ve “AI Smartphone” markalarını tescil ettirdi. Bu da cihazların gelişmiş yapay zeka özellikleriyle gelebileceğine işaret ediyor.

Galaxy S24 serisinde anada odak yapay zeka

Koreli devin önümüzdeki yılın başlarında tüm Galaxy S24 modellerine üretken yapay zekayı tanıtacağı bildiriliyor, ancak böyle bir programın 2024 amiral gemisi serisinde çalışırken nasıl davranacağına dair bir açıklama yok. Bununla birlikte Samsung, yapay zekayı kullanarak hem önceki seriyi hem de rakiplerini rekabette geride bırakabilir.

Bununla birlikte firma Exynos 2400 duyurusu sırasında metinden görüntüye yapay zeka modelinin yonga üzerinde çalıştırıldığına dikkat çekmişti. Benzer şekilde Snapdragon 8 Gen 3 yongası da dahili olarak Stable Diffusion veya diğer büyük dil modellerini çalıştırabilecek güçte. Dolayısıyla donanım tarafında cihaz üstü yapay zeka için bir engel yok. Samsung’un halen yapay zeka ile Galaxy S24’te neler yapacağı belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte Samsung’un Galaxy S24 serisini 17 Ocak tarihinde ABD’de yapacağı bir etkinlik kapsamında tanıtması bekleniyor.

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