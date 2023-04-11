Tam Boyutta Gör Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu bağlamda cihazlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugün tanınan sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'in ekran boyutlarına açıklık getirdi.

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in ekran boyutları belli oldu

Ice Universe’e göre Galaxy Z Flip 5, 3,4 inç harici ekrana ve 6,7 inç boyutlarında dahili ekrana sahip olacak. Ancak harici ekran için belirtilen rakamın, mevcut sızıntılar ile çeliştiğini belirtelim. Nitekim bu ekranın 3,8 inç boyutunda olacağı söyleniyordu. Ağırlık konusunda ise Galaxy Z Flip 5, selefi ile benzer 187 gram ağırlığa sahip olacak.

Galaxy Z Fold 5'e gelecek olursak, cihazın 6,2 inç harici ekrana ve 7,6 inç dahili ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu boyutların Galaxy Z Fold 4 ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iki telefon ağırlık konusunda birbirinden ayrılıyor. Z Fold 5, selefinden 9 gram daha hafif yani 254 gram ağırlığında olacak. Dolayısıyla sızıntıların doğrulanması halinde, Galaxy Z Fold 5’in selefi ile benzer hatları koruyacağını söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Ayrıca Ice Universe, Galaxy Z Fold 5’in selefi ile benzer ölçülere sahip olacağını da iddia ediyor. Bu bağlamda yeni cihazdaki en büyük fark, telefonun tamamen düz katlanmasını ve daha ince görünmesini sağlayacak yeni menteşe tasarımı olacak. Durum ne olursa olsun, Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5’in resmiyet kazanması için Ağustos veya Eylül ayına kadar beklememiz gerekecek. Bu nedenle bizimle kalmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'in ekran boyutları sızdırıldı